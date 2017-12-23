من بينهم وزير العدل وشوقي الطبيب وزوجته ووزير أملاك الدولة: 18 شكاية ضد الصحبي العمري

تونس - الشروق اون لاين: أكدت موفدة "الشروق اون لاين" منى البوعزيزي لثكنة الحرس الوطني بالعوينة ان التحقيق مع الدكتور الصحبي العمري سيكون في 18 قضية رفعها ضده وزراء و مسؤولين بالحكومة ومن بينهم شكايات اثارتها النيابة العمومية بعد مشاهدتها لعدد من الفيديوهات.

كما تم ايضا فتح تحقيق في قضايا قدمها ضده كل من وزير العدل غازي الجريبي والعميد شوقي الطبيب و زوجته و مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة .