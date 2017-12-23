شوقي الطبيب: الهيئة احالت اكثر من 26 ملف فساد إعلامي

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال حضوره لأشغال المؤتمر الوطني للهيئة المنعقد بمنطقة ياسمين الحمامات تحت شعار "المجتمع المدني يكافح الفساد" في تصريح لـ"الشروق اون لاين" وجود لوبيات فساد منخرطين في عملية التشكيك في عمل الهيئة وفِي التأثير على التونسيين.

وأشار شوقي الطيب في ذات السياق الى ان الهيئة قد احالت عديد ملفات الفساد الإعلامي او لوبيات الفساد بلغت 26 ملفا سنة 2016.

و بخصوص السنة الحالية أشار الى تسجيل ارتفاع هام في عدد الملفات كما نبه الطبيب من خطورة الظاهرة التي من شانها ان تحد من حرية الصحافة و تهدد القطاع بشكل عام و تؤثر على المسار الديمقراطي و التي حذرت من تفشيها عديد الاطراف المعنية على غرار نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين مضيفا ان الهيئة لديها تقارير وأبحاث واحكام قضائية تثبت اختراق صحفيين لأجهزةالدولة وصفهم باللوبيات والمرتزقة.