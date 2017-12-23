الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قريبا افتتاح فندق "لايكو تونس" (ابو نواس سابقا)
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
الأولى
قريبا افتتاح فندق "لايكو تونس" (ابو نواس سابقا)
23 ديسمبر 2017 | 12:36

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: صرح مدير العلاقات الدولية بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار يونس البشاري  لـ"الشروق أون لاين" بانه سيتم افتتاح فندق لايكو تونس (ابو نواس سابقا) قريبا هذا ويعقد مكتب العلاقات الدولي بعد غد الاثنين اجتماعه الاول لمجلس ادارة المحفظة بفندق لايكو تونس بداية من الساعة العاشرة صباحا ويشرف على الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير العام وفي الختام يتم القيام بجولة في الفندق للتعرف على هذا الصرح الاستثماري الهام.

تقرؤون أيضا
نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 22:18
تونس – الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: قالت الأستاذة نادية الشواشي في تصريح للشروق اون لاين أن المدون صحبي...
المزيد >>
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:50
تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي: قال السياسي لزهر العكرمي في تصريح لـ"الشروق اون لاين " ان "تصريحات زعيم...
المزيد >>
البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:30
أكدت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول أن الأنواع الثلاثة للتلاقيح ضد النزلة الموسمية الوافدة...
المزيد >>
المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:17
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة، أمس الجمعة، بعنصر تكفيري عمره 23 سنة، وباشرت قضية عدلية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قريبا افتتاح فندق "لايكو تونس" (ابو نواس سابقا)
23 ديسمبر 2017 | 12:36

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: صرح مدير العلاقات الدولية بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار يونس البشاري  لـ"الشروق أون لاين" بانه سيتم افتتاح فندق لايكو تونس (ابو نواس سابقا) قريبا هذا ويعقد مكتب العلاقات الدولي بعد غد الاثنين اجتماعه الاول لمجلس ادارة المحفظة بفندق لايكو تونس بداية من الساعة العاشرة صباحا ويشرف على الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير العام وفي الختام يتم القيام بجولة في الفندق للتعرف على هذا الصرح الاستثماري الهام.

تقرؤون أيضا
نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 22:18
تونس – الشروق اون لاين- منى البوعزيزي: قالت الأستاذة نادية الشواشي في تصريح للشروق اون لاين أن المدون صحبي...
المزيد >>
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:50
تونس - الشروق اون لاين - منى البوعزيزي: قال السياسي لزهر العكرمي في تصريح لـ"الشروق اون لاين " ان "تصريحات زعيم...
المزيد >>
البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:30
أكدت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول أن الأنواع الثلاثة للتلاقيح ضد النزلة الموسمية الوافدة...
المزيد >>
المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:17
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة، أمس الجمعة، بعنصر تكفيري عمره 23 سنة، وباشرت قضية عدلية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿