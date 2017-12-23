قريبا افتتاح فندق "لايكو تونس" (ابو نواس سابقا)

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: صرح مدير العلاقات الدولية بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار يونس البشاري لـ"الشروق أون لاين" بانه سيتم افتتاح فندق لايكو تونس (ابو نواس سابقا) قريبا هذا ويعقد مكتب العلاقات الدولي بعد غد الاثنين اجتماعه الاول لمجلس ادارة المحفظة بفندق لايكو تونس بداية من الساعة العاشرة صباحا ويشرف على الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير العام وفي الختام يتم القيام بجولة في الفندق للتعرف على هذا الصرح الاستثماري الهام.