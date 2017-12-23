عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب

تونس- الشروق أون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشرو ق أون لاين" أن وحدات الشرطة العدلية بباب سويقة تمكنت صباح اليوم من القبض على المنحرفين اللذين قاما باغتصاب طالبة كلية الطب بباب سعدون. كما تمكنت نفس الوحدات من حجز الهاتف الجوال الذي تم السطو عليه.

يذكر أن طالبة في كلية الطب تعرضت يوم الخميس في حدود الساعة الثامنة مساء الى عملية تحويل وجهة تحت تهديد السلاح والاغتصاب عندما كانت في طريق العودة من مكتبة الكلية نحو مبيت جامعي.