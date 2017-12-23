القيروان: تسجيل حالتي اصابة بانفلوانزا الخنازير

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أكد الدكتور محمد المسكيني مدير مصلحة الطب الوقائي بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان، لـ"الشروق اون لاين"، تسجيل إصابتين بفيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير بالقيروان حتى الآن ، مشيرا إلى أن المصابين يبلغان من العمر 47 سنة و كلاهما يعاني من أمراض السكري مفيدا أن أحدهما في حالة حرجة وهو متواجد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بالجهة، تحت العناية الطبية في حين وصفت حالة المصاب الثاني بالمستقرة .