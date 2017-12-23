القيروان: تسجيل حالتي اصابة بانفلوانزا الخنازير

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أكد الدكتور محمد المسكيني مدير مصلحة الطب الوقائي بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان، لـ"الشروق اون لاين"، تسجيل إصابتين بفيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير بالقيروان حتى الآن ، مشيرا إلى أن المصابين يبلغان من العمر 47 سنة و كلاهما يعاني من أمراض السكري مفيدا أن أحدهما في حالة حرجة وهو متواجد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بالجهة، تحت العناية الطبية في حين وصفت حالة المصاب الثاني بالمستقرة .
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: أكد الدكتور محمد المسكيني مدير مصلحة الطب الوقائي بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان، لـ"الشروق اون لاين"، تسجيل إصابتين بفيروس H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير بالقيروان حتى الآن ، مشيرا إلى أن المصابين يبلغان من العمر 47 سنة و كلاهما يعاني من أمراض السكري مفيدا أن أحدهما في حالة حرجة وهو متواجد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بالجهة، تحت العناية الطبية في حين وصفت حالة المصاب الثاني بالمستقرة .
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017