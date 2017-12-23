طبلبة- المنستير: القبض على فتاة بتهمة التحريض على الارهاب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بناء على معلومات تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة ولاية المنستير يوم 22 ديسمبر 2017 من القاء القبض على فتاة عمرها 19 سنة قاطنة بالجهة تعمد الى تنزيل تدوينات وتعاليق على حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تمجد من خلالها تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرض على الإرهاب.

و بمداهمة منزلها بعد مراجعة النيابة العمومية تم حجز مطويات وكتب ذات منحى تكفيري.

باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بها ومباشرة قضية عدلية في شانها موضوعها "الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي" .