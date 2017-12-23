جندوبة: القبض على موظف عمومي وعامل بإحدى الوزارات من أجل الإرتشاء

في إطار التصدي للفساد وبعد مراجعة النيابة العمومية تمكنت فرقة الابحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بجندوبة يوم 22 ديسمبر 2017 بعد نصب كمين محكم من القبض على موظف عمومي وعامل بإحدى الوزارات عمرهما 49 و58 سنة تعمّدا ابتزاز مستأجر مشربة بمدينة جندوبة ومطالبته بتمكينهما من مبلغ مالي قدره 100 دينار تمّ حجزها وذلك مقابل سحب مخالفة إقتصادية كانت ستحرر ضدّه.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإرتشاء".