منزل المهيري: معلم يتطوع لصيانه قسمه

القيروان- االشروق أون لاين- جمال ذهبي: في مبادرة متميزة قام المربي حبيب بن رمضان الجملي خلال ايام العطلة المدرسية الحالية بالتطوع للعناية بقسمه في المدرسة اﻻبتدائية منزل المهيري 1 وتزويقه لمفاجأة تلاميذه عند عودتهم الى مقاعد الدراسة.

وقد قام هذا المعلم وعلى نفقته الخاصة بتبييض جدران القسم وتزويقها بأشكال ولوحات فنية ودهن كل المقاعد بالوان زاهية مع تثبيت محامل معاطف للأطفال ودهن الشبابيك وتركيب ستائر . كل هذا فعله هذا المعلم لتوفير محيط جذاب للأطفال بهدف ترغيبهم في الدراسة في احسن الظروف.