وليد الوقيني يهاجم يوسف الشٌاهد

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تونس- الشروقً أون لاين- نورالدين بالطيب: أعتبر والي قبلي السٌابق والقاضي الإداري وليد الوقيني أن الحرب على الفساد كلمة حق يراد بها باطل وأتهم في تدوينة على صفحته على الفايس بوك ظهر أمس رئيس الحكومة بأن حربه على الفساد لها خلفيات شخصية كما أعتبر أن ظهوره على شبكة الفايس بوك وتقديم خطاب من خلالها هو مَس من هيبة الدولة وهدفه التسويق لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة
وجاءت تدوينة الوقيني على خلفية أبطال المحكمة الإدارية لقرارات مصادرة أملاك بعض رجال الأعمال في إطار مكافحة الفساد.
ويذكر أن الوقيني أقيل من ولاية قبلي رغم النجاحات التي حقٌقها في الفترة الوجيزة التي أدار فيها الولاية حسب تقييم النٌاشطين في ولاية قبلي.
تونس- الشروقً أون لاين- نورالدين بالطيب: أعتبر والي قبلي السٌابق والقاضي الإداري وليد الوقيني أن الحرب على الفساد كلمة حق يراد بها باطل وأتهم في تدوينة على صفحته على الفايس بوك ظهر أمس رئيس الحكومة بأن حربه على الفساد لها خلفيات شخصية كما أعتبر أن ظهوره على شبكة الفايس بوك وتقديم خطاب من خلالها هو مَس من هيبة الدولة وهدفه التسويق لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة
وجاءت تدوينة الوقيني على خلفية أبطال المحكمة الإدارية لقرارات مصادرة أملاك بعض رجال الأعمال في إطار مكافحة الفساد.
ويذكر أن الوقيني أقيل من ولاية قبلي رغم النجاحات التي حقٌقها في الفترة الوجيزة التي أدار فيها الولاية حسب تقييم النٌاشطين في ولاية قبلي.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017