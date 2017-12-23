وليد الوقيني يهاجم يوسف الشٌاهد

تونس- الشروقً أون لاين- نورالدين بالطيب: أعتبر والي قبلي السٌابق والقاضي الإداري وليد الوقيني أن الحرب على الفساد كلمة حق يراد بها باطل وأتهم في تدوينة على صفحته على الفايس بوك ظهر أمس رئيس الحكومة بأن حربه على الفساد لها خلفيات شخصية كما أعتبر أن ظهوره على شبكة الفايس بوك وتقديم خطاب من خلالها هو مَس من هيبة الدولة وهدفه التسويق لنفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة

وجاءت تدوينة الوقيني على خلفية أبطال المحكمة الإدارية لقرارات مصادرة أملاك بعض رجال الأعمال في إطار مكافحة الفساد.

ويذكر أن الوقيني أقيل من ولاية قبلي رغم النجاحات التي حقٌقها في الفترة الوجيزة التي أدار فيها الولاية حسب تقييم النٌاشطين في ولاية قبلي.