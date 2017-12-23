لص يتصل بالشرطة لتنقذه من داخل مدخنة!

حاول لص يدعى جيسي بيروبي، سرقة منزل والاستيلاء على ما بداخله، لكنه لم يتمكن من ذلك بعدما وقع في ورطة، واضطر لطلب فرق الإنقاذ لتساعده.

وقد ألقت الشرطة في مدينة سيتروس هايتس الأمريكية، القبض على اللص، الذي اعتبره البعض أغبى لص في العالم بعدما اتصل بفرق الإنقاذ لتساعده في الخروج من المدخنة، التي انحشر داخلها في أثناء هجومه على المنزل بهدف سرقته.

وأوضحت الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 32 عاما، ظن أن أنسب طريقة للدخول إلى المنزل هو المدخنة، فصعد إلى السطح ونزل داخلها، لكنه انحشر فيها، ولم يستطع الخروج، وحتى لا يموت اضطر للاتصال بالشرطة لتنقذه.

وبالفعل ذهبت فرق الانقاذ للمكان وتمكنت من اخراجه من المدخنة وألقت القبض عليه.