المهدية: أكثر من 60 شابا يافعا و25 منشطا يؤثثون الدورة الثانية من مشروع ''ميني مهدية''

يشارك أكثر من 60 شابا يافعا (بين 14 و16 سنة) و25 منشطا خريجي الأكاديمية الجهوية للقادة الشبان، علاوة على 5 مؤطرين في تأثيث الدورة الثانية من مشروع "ميني مهدية، مدينة العمل والمواطنة"، بمركز الاصطياف والتخييم بالدويرة من مدينة الشابة بولاية المهدية طيلة 5 أيام (من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري).

ويتدرب المشاركون، على الحياة العامة في فضاءات مهيئة لممارسة مهن مختلفة ذات الطابع الخدماتي كالحرف والتثقيف والتنشيط والعمل التطوعي في محاكاة للواقع ويتمثل مشروع "ميني مهدية" في تركيز نموذج لمدينة مصغرة تتضمن أهم المكونات الإدارية والمهنية والثقافية ليتعاطى الشباب داخلها مهارات متنوعة تتقدمها قيمة المواطنة في مختلف تجلياتها، لا سيما في انتخابات ومجالس محلية وصحافة المواطنة.

ويقصد المشاركون يوميا مكتب تشغيل، داخل المدينة المصغرة، لاختيار مهنة منسابة كساعي بريد، عون نظافة، شرطي، فلاح، حرفي، إعلامي و غيرها، وبالتالي التدرب على طرق التعامل مع الهياكل الإدارية في أداء الضرائب واستخراج الوثائق.

وتنظم المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمهدية هذه التظاهرة نقلا عن تجربة مدينة بون الألمانية مع تركيز مجموعة من الفضاءات والورشات، على غرار إجراءات إنتخابات محلية بمختلف مراحلها.