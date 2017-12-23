المهدية: أكثر من 60 شابا يافعا و25 منشطا يؤثثون الدورة الثانية من مشروع ''ميني مهدية''

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يشارك أكثر من 60 شابا يافعا (بين 14 و16 سنة) و25 منشطا خريجي الأكاديمية الجهوية للقادة الشبان، علاوة على 5 مؤطرين في تأثيث الدورة الثانية من مشروع "ميني مهدية، مدينة العمل والمواطنة"، بمركز الاصطياف والتخييم بالدويرة من مدينة الشابة بولاية المهدية طيلة 5 أيام (من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري).
ويتدرب المشاركون، على الحياة العامة في فضاءات مهيئة لممارسة مهن مختلفة ذات الطابع الخدماتي كالحرف والتثقيف والتنشيط والعمل التطوعي في محاكاة للواقع ويتمثل مشروع "ميني مهدية" في تركيز نموذج لمدينة مصغرة تتضمن أهم المكونات الإدارية والمهنية والثقافية ليتعاطى الشباب داخلها مهارات متنوعة تتقدمها قيمة المواطنة في مختلف تجلياتها، لا سيما في انتخابات ومجالس محلية وصحافة المواطنة.
ويقصد المشاركون يوميا مكتب تشغيل، داخل المدينة المصغرة، لاختيار مهنة منسابة كساعي بريد، عون نظافة، شرطي، فلاح، حرفي، إعلامي و غيرها، وبالتالي التدرب على طرق التعامل مع الهياكل الإدارية في أداء الضرائب واستخراج الوثائق.
وتنظم المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمهدية هذه التظاهرة نقلا عن تجربة مدينة بون الألمانية مع تركيز مجموعة من الفضاءات والورشات، على غرار إجراءات إنتخابات محلية بمختلف مراحلها.
يشارك أكثر من 60 شابا يافعا (بين 14 و16 سنة) و25 منشطا خريجي الأكاديمية الجهوية للقادة الشبان، علاوة على 5 مؤطرين في تأثيث الدورة الثانية من مشروع "ميني مهدية، مدينة العمل والمواطنة"، بمركز الاصطياف والتخييم بالدويرة من مدينة الشابة بولاية المهدية طيلة 5 أيام (من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري).
ويتدرب المشاركون، على الحياة العامة في فضاءات مهيئة لممارسة مهن مختلفة ذات الطابع الخدماتي كالحرف والتثقيف والتنشيط والعمل التطوعي في محاكاة للواقع ويتمثل مشروع "ميني مهدية" في تركيز نموذج لمدينة مصغرة تتضمن أهم المكونات الإدارية والمهنية والثقافية ليتعاطى الشباب داخلها مهارات متنوعة تتقدمها قيمة المواطنة في مختلف تجلياتها، لا سيما في انتخابات ومجالس محلية وصحافة المواطنة.
ويقصد المشاركون يوميا مكتب تشغيل، داخل المدينة المصغرة، لاختيار مهنة منسابة كساعي بريد، عون نظافة، شرطي، فلاح، حرفي، إعلامي و غيرها، وبالتالي التدرب على طرق التعامل مع الهياكل الإدارية في أداء الضرائب واستخراج الوثائق.
وتنظم المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمهدية هذه التظاهرة نقلا عن تجربة مدينة بون الألمانية مع تركيز مجموعة من الفضاءات والورشات، على غرار إجراءات إنتخابات محلية بمختلف مراحلها.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017