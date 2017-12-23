سوسة: القبض على شاب بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الأمن بسوسة الجنوبية ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة عمد إلى تمجيد ومبايعة تنظيم داعش الإرهابي كما قام بنعت أعوان الأمن بالطواغيت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف.

وللاشارة فإن هذا العنصر هو الرابع الذي يتم القبض عليه من طرف نفس الفرقة خلال ثلاثة أيام الأخيرة حيث ستتم بداية الأسبوع القادم إحالتهم على القطب القضائي الخاص بالإرهاب بتونس لمزيد التحري معهم حول التهم التي وجهت اليهم.