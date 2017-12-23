"أبل" أمام المحاكم بعد اعترافها بتعمد إبطاء هواتفها

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أقام مواطنون أميركيون دعاوى قضائية ضد "أبل"، تتهم الشركة الأميركية العملاقة بإبطاء هواتف "آيفون" القديمة عن عمد.
ومؤخرا أقرت "أبل" بأنها أبطأت عن قصد النماذج القديمة من هواتفها، في اعترافات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن حيل شركات التكنولوجيا لزيادة مبيعاتها.
وأوضحت الشركة أنها تعمل على إبطاء هواتف "آيفون" 6 و6 إس و7، عندما تكون بطاريات الهواتف قديمة أو غير مشحونة بشكل كاف، بحجة "الحيلولة دون نفاد الطاقة والإبقاء على عمل الهاتف لأطول وقت ممكن".
ودفعت تلك الاعترافات، مواطنين أميركيين إلى رفع دعاوى، متهمين الشركة بـ"الإبطاء المتعمد لسرعة الهاتف"، بهدف "إجبار مستخدمي آيفون على شراء الهواتف الجديدة عن طريق الاحتيال".
وبعد شكاوى تقدم بها حديثا مستخدمون استاءوا من البطء المتزايد لهواتفهم مع الوقت، وتجارب تداولتها وسائل الإعلام المتخصصة في شؤون التكنولوجيا، أقرت الشركة الأميركية بأنها تكبح عن قصد أداء منتجاتها بغية "إطالة صلاحية استخدامها".
وأوضحت "أبل"، التي تصدر كل سنة نموذجا جديدا من هاتف "آيفون" الذي يعد منتجها الرئيسي، أن "قدرة بطارياتها تتراجع عند كثرة الاستخدام في الطقس البارد، أو عندما تكون البطارية ضعيفة أو قديمة، ما قد يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل بشكل مفاجئ، في مسعى إلى حماية مكوناته الكهربائية".
وأوضحت المجموعة في رسالة إلكترونية سابقة، أنها عممت على مستخدمي نماذج "آيفون 6" و"آيفون 7" وظيفة تسمح بتفادي غلق الأجهزة بشكل مفاجئ، لكنها تبطئها في بعض الأوقات.
أقام مواطنون أميركيون دعاوى قضائية ضد "أبل"، تتهم الشركة الأميركية العملاقة بإبطاء هواتف "آيفون" القديمة عن عمد.
ومؤخرا أقرت "أبل" بأنها أبطأت عن قصد النماذج القديمة من هواتفها، في اعترافات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن حيل شركات التكنولوجيا لزيادة مبيعاتها.
وأوضحت الشركة أنها تعمل على إبطاء هواتف "آيفون" 6 و6 إس و7، عندما تكون بطاريات الهواتف قديمة أو غير مشحونة بشكل كاف، بحجة "الحيلولة دون نفاد الطاقة والإبقاء على عمل الهاتف لأطول وقت ممكن".
ودفعت تلك الاعترافات، مواطنين أميركيين إلى رفع دعاوى، متهمين الشركة بـ"الإبطاء المتعمد لسرعة الهاتف"، بهدف "إجبار مستخدمي آيفون على شراء الهواتف الجديدة عن طريق الاحتيال".
وبعد شكاوى تقدم بها حديثا مستخدمون استاءوا من البطء المتزايد لهواتفهم مع الوقت، وتجارب تداولتها وسائل الإعلام المتخصصة في شؤون التكنولوجيا، أقرت الشركة الأميركية بأنها تكبح عن قصد أداء منتجاتها بغية "إطالة صلاحية استخدامها".
وأوضحت "أبل"، التي تصدر كل سنة نموذجا جديدا من هاتف "آيفون" الذي يعد منتجها الرئيسي، أن "قدرة بطارياتها تتراجع عند كثرة الاستخدام في الطقس البارد، أو عندما تكون البطارية ضعيفة أو قديمة، ما قد يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل بشكل مفاجئ، في مسعى إلى حماية مكوناته الكهربائية".
وأوضحت المجموعة في رسالة إلكترونية سابقة، أنها عممت على مستخدمي نماذج "آيفون 6" و"آيفون 7" وظيفة تسمح بتفادي غلق الأجهزة بشكل مفاجئ، لكنها تبطئها في بعض الأوقات.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017