شخصيات وحكايات :ذكرى محمد:الذكــــرى...الخـــالــــدة

كنت أستمع إلى صوت الفنان الكبير الراحل أبوبكر سالم وهو يغني مع ذكرى محمد"ياللي ملكت الروح"... فهاجت الذكرى إلى زمن ذكرى !

ورحم الله فنانتنا الجميلة الرائعة الساحرة فلقد كانت جميلة الصوت وساحرة الحضور وكانت فنانة كاملة الأوصاف ... لقد كانت قوية الشخصية وراجحة العقل وصاحبة مواقف عربية سجلها التاريخ بأحرف من ذهب !

فنانة من ذهب خالص

ولقد كانت ذكرى محمد في سماء الفن هي الذهب ذاته ...كانت "ذوق 24" !

ولكن ولأن الذاكرة مثقوبة ومنهوبة في عصر الفن "الزازي"(نسبة إلى صاحبة الصوت الرديء "زازا"( والفن "النجلاوي" المهزوز (نسبة إلى نجلاء صاحبة الحصان) !...فإن " منشطي الهانة ورقود الجبانة" - وعلى بكرة أبيهم- لم يعودوا يتذكرون الفنانة الكبيرة الراحلة ذكرى محمد!...ولم يعودوا يبرمجون أغانيها... ولا يتذكرون حواراتها...ولا يتحدثون عن صوتها وفنها وعمقها وخلودها في قلوب أحبائها

!وكأنها ما كانت...وكأنها ما غنت...وكأنها ما أبدعت...وكأنها ما أسعدت !...فتبا لهم جميعا...فهم لا يحترمون تاريخ المبدعات...وسيعلم الذين تجاهلوها أي منقلب ينقلبون !

نعم لم يعودوا يتذكرون ذكرى وقد كانت في حياتها ملء السمع والبصر...ولكن بالنسبة إلينا فنحن لا ننسى الفنانة الراحلة التي كانت وستبقى علامة فارقة في سماء الفن العربي !

نحن لا ننسى أيقونة الفن التونسي...وصاحبة الأغاني المتفردة...والرائعة والعذبة التي لحن لها كبار الموسيقيين وعلى رأسهم المايسترو العبقري عبد الرحمان العيادي وكتب لها أكبر الشعراء وعلى رأسهم حسونة قسومة !

و لقد استطاعت ذكرى محمد أن تصل إلى أسماع وقلوب الملايين في العالم العربي وخارجه، كما أدى عدد من الفنانين أغانيها !.

و لقد عرفت ذكرى الطيبة الجميلة الرائعة بغنائها لقيم نبيلة من حب ووطنية وتغن بالطبيعة والجمال، لقد كانت أميرة الجمال الفني !

ولا يزال عشاق الفنانة التونسية ذكرى يذكرون فنانتهم التي أثرت الغناء العربي بأغنيات خالدة رغم عمرها القصير...بكل خير وبكل محبة !

ففي 28 نوفمبر من سنة 2003 تناقلت وسائل الإعلام خبر مقتل الفنانة ذكرى برصاصات من مسدس زوجها رجل الأعمال المصري أيمن السويدي الذي انتحر بعد هذه الفاجعة التي شهدتها احدى فيلات أحد الأحياء الراقية في العاصمة المصرية القاهرة ...وتلك حكاية ليس مجالها عندي الآن.

ولكن ما يهمني هو أنه بوفاة ذكرى محمد مات الفن الجميل وانتحرت الأشواق واهتز الزمان والمكان ...والنتيجة ما نشاهده الآن من إسفاف وابتذال وتوهان !

و لقد خلف موتها الأسى واللوعة في قلوبنا ...وترك رحيلها فراغا كبيرا في الساحة الغنائية...ولم تقدر أي واحدة بعدها على سد هذا الفراغ أو حتى تحجيمه !

رحلة ذكرى

لقد كانت بداية الرحلة الفنية للراحلة ذكرى، من تونس ثم ليبيا، لتتوأصل بعد ذلك في القاهرة مع الموسيقار المصري هاني مهنا الذي سخر لها كل امكانياته الفنية والإبداعية وساعدها على الإستقرار في القاهرة و هيأ لها الظروف المواتية للإبداع وأسباب النجاح وكان ذلك خلال سنة 1992، حيث أنتج مهنا لذكرى من ألحانه ألبومات وحياتي عندك ومش كل حب واسهر مع سيرتك ومن ألحان ملحنين آخرين كذلك وتواصلت التجربة إلى حدود 1995 ثم توالت الأعمال الناجحة مع أشهر كتاب الأغنية في مصر وأكفأ الملحنين مثل حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وغيرهما .

ومع آواخر عقد التسعينات وسعت ذكرى تجربتها الفنية لتنفتح على عالم الأغنية الخليجية الغنية بالأصالة والإيقاعات الجميلة وانتقلت ما بين القاهرة ودبي وأبدعت فناً مرهفاً وقدمت أروع ما لديها وتعاملت في أكثر من عمل مع كلمات الشاعر السعودي الأمير تركي بن عبد الرحمن و تعاملت مع الملحنين أمثال طارق محمد و مع الفنان الراحل الكبير طلال مداح الذي شاركها في أغنية بعنوان "ابتعد عني ما احبك "وفنان العرب محمد عبده كما غنت لأفضل صناع الأغنية الخليجية في دولة الأمارات العربية المتحدة مما جعل شعبيتها تزداد بشكل لافت و جعل الجميع يسارع الى التعامل معها كما كانت للراحلة مشاركة متميزة في أوبيريت الحلم العربي

وتعد ذكرى المطربة العربية الوحيدة التي قدمت أغنيات باللهجات العربية حيث ضمت ألبوماتها أغاني باللهجات الخليجية والمصرية والليبية واللبنانية والتونسية .

وذكرى محمد مولودة في 16 سبتمبر 1966 ، ولقد بدأت مشوارها الفني عام 1980 وساهمت في تقديم العديد من الألبومات الغنائية.

ولقد ولدت ذكرى في منطقة وادي الليل وهي اصغر اشقائها الثمانية وهم توفيقو محسن, السيدة و سلوى و الحبيب و هاجر وكوثر ووداد.

و لقد كانت ذكرى معروفة بحنانها مما جعلها اقرب فرد لجميع أفراد عائلتها واقربائها وحتى جيرانها. ولقد كانت متعلقة بأبيها وكانت تنام في حضنه في صغرها.

ولقد انضمت للمدرسة الابتدائية في وادي الليل وبعدها انتقلت إلى ابتدائية الخزندار واكملت تعليمها.

خلال العشرة سنوات الفنية التي قضتها في تونس قبل انتقالها إلى مصر صدرت لها 30 أغنية منها 28 من تلحين المبدع عبد الرحمن العيادي...وهذه بعض أشهر اغنياتها قبل استقرارها في مصر:

- لمن يا هوى ستكون حياتي وكيف سأعرف ما هو آتي؟

- حبيبي طمن فؤادي

- إلى حضن امي يحن فؤادي

- ودعت روحي معاه من يوم ما ودعني

و في سنة 1987 شاركت في مهرجان الأغنية التونسية وتحصلت على الجائزة الثالثة بأغنية "حبيبي طمن فؤادي".

و في سنة 1990 هجرت ذكرى ألحان عبد الرحمن العيادي وانضمت إلى مجموعة زخارف عربية وكانت تلك آخر محطاتها في تونس قبل أن تهاجر… وتغني بالمصري !

ومن أشهر أعمالها باللهجة المصرية هي:

* وحياتي عندك

* مش كل حب

* الاسامي

* الله غالب

* يا عزيز عيني

* يوم عليك

* بحلم بلقاك

ولقد أدت ذكرى أيضا اغنيات بأكثر من لهجة منها الخليجية,.. بل وغالبا ما يقع اعتبارها أفضل صوت عربي غنى باللهجة الخليجية,

ولقد وقع اختيارها مرات عديدة كأفضل مطربة خليجية رغم أنها تونسية الأصل.

ولقد تسبب نجاحها الخليجي في توجه العديد من المطربين والمطربات العرب لإنتاج أعمال غنائية خليجية.

وقامت ذكرىمحمد أيضاً بغناء العديد من الديوهات مع العديد من الفنانين الخليجين مثل طلال مداح في أغنية ابتعد عني وأبو بكر سالم في أغنية يا مشغل التفكير ومحمد عبده في أغنية حلمنا الوردي في سنة 2003 وديو مع الفنان عبد الله الرويشد في أغنية مافقدتك صدر بعد وفاتها اواخر 2003

وكانت ذكرى أول مطربة تقدم ديو مع محمد عبده في "حلمنا الوردي" والذي استبدلها بالمطربة نوال الكويتية... فلقد طلبت نوال التغيير في طبقة اللحن فلم يستجب المطرب محمد عبده لطلبها فاعتذرلها واختار ذكرى بدلا عنها.

وتبقى عندي - وهذا رأيي الخاص ويخصني وحدي- ...أغاني ذكرى الجميلة والرائعة والعذبة والخالدة...هي من تلحين العبقري عبد الرحمان العيادي وتأليف حسونة قسومة... !ونقطة إلى السطر !

وهكذا فإن ذكرى فنانة من زمن جميل...ولقد ماتت صغيرة لحكمة لا يعلمها سوى الله...وربما حتى لا تشهد في هذا الزمن الأغبر ما يرتكب من أثام باسم الغناء...وهوللتحديد هراء يعقبه هراء...وتفاهات تعقبها تفاهات... وكم نحن بحاجة -في أيام تجتاحها الفتن والأحقاد والحروب هذه -، إلى ذكرى محمد جسر اللقاء وسر الحب...عفوا... ذكرى محمد بصمة لن تتكرر أبدا ولا يمكن تقليدها أو تزييفها !...رحم الله ذكرى...الخالدة !

إعداد محمد الماطري صميدة