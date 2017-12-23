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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الصحّة والطبّ
نصائح جدتي:الأطفال حديثو الولادة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

-  ضعي رضيعك للنوم في مهده على بطنه، كما يقول بعض الأطباء الذين يخشون من اختناق الطفل بالقيء أو السوائل المخاطية إذا نام على ظهره. 
- الرضاعة من الزجاجة شيء صحي كالرضاعة من الثدي. في الستينات كانت الامهات يحبذن إرضاع الصغير من الزجاجة بسبب سهولتها. ولم يكن أطباء الأطفال متحمسين لفكرة الرضاعة من ثدي الأم، لأن الفوائد الصحية لذلك لم تكن قد اكتشفت بعد.
- لا تجعلي رضيعك يقف أو يقفز على حجرك، لان هذا النشاط قد يؤدي الى التواء عظام ساقيه.
- أول حذاء ينتعله الرضيع ينبغي أن يكون ذا نعل صلب وأن يغطي الكاحلين، إذ ان الرضيع في حاجة إلى دعم راسخ يساعد على تراصف عظام قدميه تراصفاً صحيحا.
- عندما يكون الرضيع محموماً يعطى اسبرين الأطفال، وتمسح بشرته بالكحول لترطيب جلده.

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الصحّة والطبّ
نصائح جدتي:الأطفال حديثو الولادة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

-  ضعي رضيعك للنوم في مهده على بطنه، كما يقول بعض الأطباء الذين يخشون من اختناق الطفل بالقيء أو السوائل المخاطية إذا نام على ظهره. 
- الرضاعة من الزجاجة شيء صحي كالرضاعة من الثدي. في الستينات كانت الامهات يحبذن إرضاع الصغير من الزجاجة بسبب سهولتها. ولم يكن أطباء الأطفال متحمسين لفكرة الرضاعة من ثدي الأم، لأن الفوائد الصحية لذلك لم تكن قد اكتشفت بعد.
- لا تجعلي رضيعك يقف أو يقفز على حجرك، لان هذا النشاط قد يؤدي الى التواء عظام ساقيه.
- أول حذاء ينتعله الرضيع ينبغي أن يكون ذا نعل صلب وأن يغطي الكاحلين، إذ ان الرضيع في حاجة إلى دعم راسخ يساعد على تراصف عظام قدميه تراصفاً صحيحا.
- عندما يكون الرضيع محموماً يعطى اسبرين الأطفال، وتمسح بشرته بالكحول لترطيب جلده.

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أقنعة للعناية بالوجــــــه
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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فوائد البقول لمرضى السكري
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
كشفت دراسة نشرت في المجلة العلمية (Clinical Nutrition) ان التركيز على تناول البقول من شانه ان يقلل من خطر اصابتك بمرض...
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«الشروق» تقترح عليكم :مرطبات لنهاية السنة
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