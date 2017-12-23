نصائح جدتي:الأطفال حديثو الولادة

- ضعي رضيعك للنوم في مهده على بطنه، كما يقول بعض الأطباء الذين يخشون من اختناق الطفل بالقيء أو السوائل المخاطية إذا نام على ظهره.

- الرضاعة من الزجاجة شيء صحي كالرضاعة من الثدي. في الستينات كانت الامهات يحبذن إرضاع الصغير من الزجاجة بسبب سهولتها. ولم يكن أطباء الأطفال متحمسين لفكرة الرضاعة من ثدي الأم، لأن الفوائد الصحية لذلك لم تكن قد اكتشفت بعد.

- لا تجعلي رضيعك يقف أو يقفز على حجرك، لان هذا النشاط قد يؤدي الى التواء عظام ساقيه.

- أول حذاء ينتعله الرضيع ينبغي أن يكون ذا نعل صلب وأن يغطي الكاحلين، إذ ان الرضيع في حاجة إلى دعم راسخ يساعد على تراصف عظام قدميه تراصفاً صحيحا.

- عندما يكون الرضيع محموماً يعطى اسبرين الأطفال، وتمسح بشرته بالكحول لترطيب جلده.