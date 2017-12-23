إسبانيا: القبض على شرطي يمارس هواية غريبة

ألقت السلطات الإسبانية القبض على شرطي كتالوني يمارس هواية غريبة بثقب عجلات الشاحنات في الشوارع.

وفي الحديث عن بعض تفاصيل القضية الغريبة نقلت روسيا اليوم عن صحيفة 'Vanguardia' أنه "ألقي القبض على الشرطي، البالغ من العمر 51 عاما، بعدما تبين أنه أثناء إجازته المرضية التي قضاها في كتالونيا، تسبب بثقب إطارات 13 شاحنة كبيرة على الطريق السريع AP-7. وبعدها بمدة، تسبب بثقب إطارات أكثر من 30 شاحنة أخرى".

وبالرغم من عدم معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت الرجل المذكور لممارسة تلك الهواية الغريبة، إلا أن الادعاء العام تقدم بدعوى قضائية ضده، وستتم محاكمته وفقا للقوانين المحلية بتهمة التخريب المتعمد لممتلكات الغير وتهديد سلامة السير والناس في البلاد.