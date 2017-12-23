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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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خبيرالشروق :الفوائد العلاجية للزنجبيل
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الصحّة والطبّ
خبيرالشروق :الفوائد العلاجية للزنجبيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

للزنجبيل استعمالات عديدة منها:
- أمراض الروماتيزم : منقوع أو مستحلب الزنجبيل يخفّف من آلام المفاصل، ضدّ عرق النسا والنقرس.
- خافض للسكّر والكولسترول : مضاف إلى اليانسون.
- مضاد للقيء والغثيان لدى الحوامل.
- مسهّل للدّورة الشهريّة.
- مقوّ للذّاكرة : يمكن خلطه مع العسل أو الحبّة السوداء.
- ضدّ دوار البحر mal de mer : يستعمل مستحلب الزنجبيل أو أقراص صيدليّة قبل السّفر.
- مضاد للتوتّر العصبي: مضاف إلى الخزامة أو الحبّة السوداء أو النعناع يعطي إحساسا بالنّشوة والانتعاش ويقضي على الشّعور بالوهن ويقاوم الصّداع والشقيقة، كما يقاوم القولون العصبي. يمكن أيضا دهن مكان الصّداع بزيت الزّنجبيل.
- طارد للبلغم: ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل كافية للمساعدة على طرد البلغم. أمّا إذا أضفنا له القرفة «مستحلب أو مغلّى» أو الحبّة السوداء والعسل فهو يعين على مقاومة الزّكام، كما أنّه يساعد على مقاومة أزمات الرّبو.
- الوقاية من أمراض السرطان: تمكّن المختصّون من التّدليل على منافع الزّنجبيل في مقاومة أمراض السّرطان، فهو يكبح انتشار الخلايا السرطانيّة من ذلك سرطان الثدي والقولون والرّئة.
- الوقاية من الجلطة القلبيّة : نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل تقي من الجلطة القلبيّة، كما أنّ الزنجبيل يقوّي عضلات القلب.

الدكتور سمير بسباس
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الصحّة والطبّ
خبيرالشروق :الفوائد العلاجية للزنجبيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

للزنجبيل استعمالات عديدة منها:
- أمراض الروماتيزم : منقوع أو مستحلب الزنجبيل يخفّف من آلام المفاصل، ضدّ عرق النسا والنقرس.
- خافض للسكّر والكولسترول : مضاف إلى اليانسون.
- مضاد للقيء والغثيان لدى الحوامل.
- مسهّل للدّورة الشهريّة.
- مقوّ للذّاكرة : يمكن خلطه مع العسل أو الحبّة السوداء.
- ضدّ دوار البحر mal de mer : يستعمل مستحلب الزنجبيل أو أقراص صيدليّة قبل السّفر.
- مضاد للتوتّر العصبي: مضاف إلى الخزامة أو الحبّة السوداء أو النعناع يعطي إحساسا بالنّشوة والانتعاش ويقضي على الشّعور بالوهن ويقاوم الصّداع والشقيقة، كما يقاوم القولون العصبي. يمكن أيضا دهن مكان الصّداع بزيت الزّنجبيل.
- طارد للبلغم: ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل كافية للمساعدة على طرد البلغم. أمّا إذا أضفنا له القرفة «مستحلب أو مغلّى» أو الحبّة السوداء والعسل فهو يعين على مقاومة الزّكام، كما أنّه يساعد على مقاومة أزمات الرّبو.
- الوقاية من أمراض السرطان: تمكّن المختصّون من التّدليل على منافع الزّنجبيل في مقاومة أمراض السّرطان، فهو يكبح انتشار الخلايا السرطانيّة من ذلك سرطان الثدي والقولون والرّئة.
- الوقاية من الجلطة القلبيّة : نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل تقي من الجلطة القلبيّة، كما أنّ الزنجبيل يقوّي عضلات القلب.

الدكتور سمير بسباس
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