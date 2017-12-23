خبيرالشروق :الفوائد العلاجية للزنجبيل

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للزنجبيل استعمالات عديدة منها:
- أمراض الروماتيزم : منقوع أو مستحلب الزنجبيل يخفّف من آلام المفاصل، ضدّ عرق النسا والنقرس.
- خافض للسكّر والكولسترول : مضاف إلى اليانسون.
- مضاد للقيء والغثيان لدى الحوامل.
- مسهّل للدّورة الشهريّة.
- مقوّ للذّاكرة : يمكن خلطه مع العسل أو الحبّة السوداء.
- ضدّ دوار البحر mal de mer : يستعمل مستحلب الزنجبيل أو أقراص صيدليّة قبل السّفر.
- مضاد للتوتّر العصبي: مضاف إلى الخزامة أو الحبّة السوداء أو النعناع يعطي إحساسا بالنّشوة والانتعاش ويقضي على الشّعور بالوهن ويقاوم الصّداع والشقيقة، كما يقاوم القولون العصبي. يمكن أيضا دهن مكان الصّداع بزيت الزّنجبيل.
- طارد للبلغم: ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل كافية للمساعدة على طرد البلغم. أمّا إذا أضفنا له القرفة «مستحلب أو مغلّى» أو الحبّة السوداء والعسل فهو يعين على مقاومة الزّكام، كما أنّه يساعد على مقاومة أزمات الرّبو.
- الوقاية من أمراض السرطان: تمكّن المختصّون من التّدليل على منافع الزّنجبيل في مقاومة أمراض السّرطان، فهو يكبح انتشار الخلايا السرطانيّة من ذلك سرطان الثدي والقولون والرّئة.
- الوقاية من الجلطة القلبيّة : نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل تقي من الجلطة القلبيّة، كما أنّ الزنجبيل يقوّي عضلات القلب.
للزنجبيل استعمالات عديدة منها:
- أمراض الروماتيزم : منقوع أو مستحلب الزنجبيل يخفّف من آلام المفاصل، ضدّ عرق النسا والنقرس.
- خافض للسكّر والكولسترول : مضاف إلى اليانسون.
- مضاد للقيء والغثيان لدى الحوامل.
- مسهّل للدّورة الشهريّة.
- مقوّ للذّاكرة : يمكن خلطه مع العسل أو الحبّة السوداء.
- ضدّ دوار البحر mal de mer : يستعمل مستحلب الزنجبيل أو أقراص صيدليّة قبل السّفر.
- مضاد للتوتّر العصبي: مضاف إلى الخزامة أو الحبّة السوداء أو النعناع يعطي إحساسا بالنّشوة والانتعاش ويقضي على الشّعور بالوهن ويقاوم الصّداع والشقيقة، كما يقاوم القولون العصبي. يمكن أيضا دهن مكان الصّداع بزيت الزّنجبيل.
- طارد للبلغم: ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل كافية للمساعدة على طرد البلغم. أمّا إذا أضفنا له القرفة «مستحلب أو مغلّى» أو الحبّة السوداء والعسل فهو يعين على مقاومة الزّكام، كما أنّه يساعد على مقاومة أزمات الرّبو.
- الوقاية من أمراض السرطان: تمكّن المختصّون من التّدليل على منافع الزّنجبيل في مقاومة أمراض السّرطان، فهو يكبح انتشار الخلايا السرطانيّة من ذلك سرطان الثدي والقولون والرّئة.
- الوقاية من الجلطة القلبيّة : نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل تقي من الجلطة القلبيّة، كما أنّ الزنجبيل يقوّي عضلات القلب.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017