الوحدة تزيد من أعراض الأنفلونزا

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كشفت دراسة قام بها باحثون مؤخرا في جامعة (Rice University) في الولايات المتحدة الامريكية عن ان اعراض الانفلونزا قد تكون اكثر حدة لدى الاشخاص الذين ليس لديهم روابط وعلاقات قوية من اصدقاء وافراد عائلة، او بعبارة اخرى، الاشخاص الوحيدون.
واضاف الباحثون انهم وجدوا كذلك ان الشعور بالوحدة يزيد بنسبة 25% من فرص الوفاة المبكرة وتدهور الصحة، كما انه قد يجعل الشخص اكثر قابلية للاصابة بامراض خطيرة مثل مرض الشرايين التاجية (Coronary heart disease).ومع انه قد سبق وتم ربط الوحدة بامراض خطيرة ، الا ان هذه الدراسة كانت الاولى التي تنظر الى تاثير الوحدة على الامراض المؤقتة وغير الخطيرة مثل الانفلونزا ونزلات البرد.
وشدد الباحثون على ان الوحدة المقصودة هنا ليست في كم العلاقات الاجتماعية بل في طبيعتها وجودتها، فعلى سبيل المثال، قد يكون الشخص في غرفة مزدحمة بالمحبين والاشخاص ومع ذلك يشعر بالوحدة، وهذا الشعور بالتحديد النابع من داخل الشخص هو ما يؤثر على اعراض فيروس الانفلونزا او نزلة البرد جاعلا اياها اسوا.
وخلال التجربة التي تم فيها اصابة مجموعة من الاشخاص بفيروس البرد، وجد ان الذين كانوا اقل وحدة هم الذي كانت فرصهم افضل في عدم الاصابة بالفيروس، كما وجد ان من كانوا يشعرون بالوحدة واصيبوا بالفيروس كانت الاعراض لديهم اكثر حدة من الاخرين الذين كانوا اقل وحدة واصيبوا بالفيروس.
وصرح احد الباحثين القائمين على الدراسة انه واعتمادا على معطيات من دراسات سابقة فان الوحدة او الشعور بالنبذ الاجتماعي عموما، غالبا ما يجعل الشخص يشعر بانه في حالة جسدية وذهنية ونفسية سيئة، كما ان الامر ذاته قد ينطبق على الاشخاص الذين يشعرون بتوتر او ضغط نفسي معين. لذا فان المرض الذي يصيبك في وقت تشعر فيه بالتوتر قد تكون اعراضه اسوا كذلك.
كشفت دراسة قام بها باحثون مؤخرا في جامعة (Rice University) في الولايات المتحدة الامريكية عن ان اعراض الانفلونزا قد تكون اكثر حدة لدى الاشخاص الذين ليس لديهم روابط وعلاقات قوية من اصدقاء وافراد عائلة، او بعبارة اخرى، الاشخاص الوحيدون.
واضاف الباحثون انهم وجدوا كذلك ان الشعور بالوحدة يزيد بنسبة 25% من فرص الوفاة المبكرة وتدهور الصحة، كما انه قد يجعل الشخص اكثر قابلية للاصابة بامراض خطيرة مثل مرض الشرايين التاجية (Coronary heart disease).ومع انه قد سبق وتم ربط الوحدة بامراض خطيرة ، الا ان هذه الدراسة كانت الاولى التي تنظر الى تاثير الوحدة على الامراض المؤقتة وغير الخطيرة مثل الانفلونزا ونزلات البرد.
وشدد الباحثون على ان الوحدة المقصودة هنا ليست في كم العلاقات الاجتماعية بل في طبيعتها وجودتها، فعلى سبيل المثال، قد يكون الشخص في غرفة مزدحمة بالمحبين والاشخاص ومع ذلك يشعر بالوحدة، وهذا الشعور بالتحديد النابع من داخل الشخص هو ما يؤثر على اعراض فيروس الانفلونزا او نزلة البرد جاعلا اياها اسوا.
وخلال التجربة التي تم فيها اصابة مجموعة من الاشخاص بفيروس البرد، وجد ان الذين كانوا اقل وحدة هم الذي كانت فرصهم افضل في عدم الاصابة بالفيروس، كما وجد ان من كانوا يشعرون بالوحدة واصيبوا بالفيروس كانت الاعراض لديهم اكثر حدة من الاخرين الذين كانوا اقل وحدة واصيبوا بالفيروس.
وصرح احد الباحثين القائمين على الدراسة انه واعتمادا على معطيات من دراسات سابقة فان الوحدة او الشعور بالنبذ الاجتماعي عموما، غالبا ما يجعل الشخص يشعر بانه في حالة جسدية وذهنية ونفسية سيئة، كما ان الامر ذاته قد ينطبق على الاشخاص الذين يشعرون بتوتر او ضغط نفسي معين. لذا فان المرض الذي يصيبك في وقت تشعر فيه بالتوتر قد تكون اعراضه اسوا كذلك.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017