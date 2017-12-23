«الشروق» تقترح عليكم :مرطبات لنهاية السنة

بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بالسنة الجديدة يسر «الشروق» ان تقترح عليكم وصفة رائعة من المرطبات سهلة الاعداد .

كيفية إعداد الكيكة الفاخرة خطوة بخطوة

المقادير

6 بيضات

كوب سكر عادي

ملعقتا شاي فانيليا

كوب وربع دقيق

ملعقتا بيكينغ باودر

للتزيين شوكولاتة كاكاو

كريم شانتيه

مربى

جوز هند مفروم

كوب عصير برتقال أو أي عصير آخر

الطريقة :

يخلط البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي وتستمر في الخفق حتي يصبح الخليط مثل الكريمة. بعد ذلك ينخل الدقيق والبيكينغ باودر ويضاف بالتدريج لخليط البيض والسكر ويتم التحريك بواسطة ملعقة خشبية ونحرك الخليط وبعد أن يمتزج الخليط جيداً يدهن القالب بالزيت أو الزبدة مع الدقيق الخليط في القالب ثم يدخل الفرن الذي تم تجهيزه وتسخينه مسبقاً إلي درجة حرارة 180 وعند وضع الكيكة يتم إشعال الفرن من الأسفل فقط حتي مرور عشرين دقيقة من دون فتح الفرن و مرور عشرين دقيقة أخري حتي يبدأ لون الكيكة في الاحمرار وتصبح أقرب إلي اللون الذهبي أو البني وبعدها يمكنك اختبارها بواسطة السكين وتترك حتي تبرد.

يسقي كل جزء بواسطة العصير ثم توضع الكريمة المخفوقة وتستعمل الكريمة المخفوقة للحشو فقط أما الكريم شانتيه فتستعمل للزينة الخارجية )

مربي الفراولة ويوضع الجزءان فوق بعضهما وتغطي من الخارج بكريم الشانتيه الأبيض وتستخدم ماكينة تذويب الشوكولاته لعمل الحروف ودوائر صغيرة علي أطراف الكيكة علي شكل حبة القهوة بواسطة قوالب ماكينة الشوكولاته.