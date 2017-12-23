«الشروق» تقترح عليكم :مرطبات لنهاية السنة

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بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بالسنة الجديدة يسر «الشروق» ان تقترح عليكم وصفة رائعة من المرطبات سهلة الاعداد .
كيفية إعداد الكيكة الفاخرة خطوة بخطوة
المقادير
6 بيضات
كوب سكر عادي
ملعقتا شاي فانيليا
كوب وربع دقيق
ملعقتا بيكينغ باودر
للتزيين شوكولاتة كاكاو
كريم شانتيه
مربى
جوز هند مفروم
كوب عصير برتقال أو أي عصير آخر
الطريقة :
يخلط البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي وتستمر في الخفق حتي يصبح الخليط مثل الكريمة. بعد ذلك ينخل الدقيق والبيكينغ باودر ويضاف بالتدريج لخليط البيض والسكر ويتم التحريك بواسطة ملعقة خشبية ونحرك الخليط وبعد أن يمتزج الخليط جيداً يدهن القالب بالزيت أو الزبدة مع الدقيق الخليط في القالب ثم يدخل الفرن الذي تم تجهيزه وتسخينه مسبقاً إلي درجة حرارة 180 وعند وضع الكيكة يتم إشعال الفرن من الأسفل فقط حتي مرور عشرين دقيقة من دون فتح الفرن و مرور عشرين دقيقة أخري حتي يبدأ لون الكيكة في الاحمرار وتصبح أقرب إلي اللون الذهبي أو البني وبعدها يمكنك اختبارها بواسطة السكين وتترك حتي تبرد.
يسقي كل جزء بواسطة العصير ثم توضع الكريمة المخفوقة وتستعمل الكريمة المخفوقة للحشو فقط أما الكريم شانتيه فتستعمل للزينة الخارجية )
مربي الفراولة ويوضع الجزءان فوق بعضهما وتغطي من الخارج بكريم الشانتيه الأبيض وتستخدم ماكينة تذويب الشوكولاته لعمل الحروف ودوائر صغيرة علي أطراف الكيكة علي شكل حبة القهوة بواسطة قوالب ماكينة الشوكولاته.
بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بالسنة الجديدة يسر «الشروق» ان تقترح عليكم وصفة رائعة من المرطبات سهلة الاعداد .
كيفية إعداد الكيكة الفاخرة خطوة بخطوة
المقادير
6 بيضات
كوب سكر عادي
ملعقتا شاي فانيليا
كوب وربع دقيق
ملعقتا بيكينغ باودر
للتزيين شوكولاتة كاكاو
كريم شانتيه
مربى
جوز هند مفروم
كوب عصير برتقال أو أي عصير آخر
الطريقة :
يخلط البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي وتستمر في الخفق حتي يصبح الخليط مثل الكريمة. بعد ذلك ينخل الدقيق والبيكينغ باودر ويضاف بالتدريج لخليط البيض والسكر ويتم التحريك بواسطة ملعقة خشبية ونحرك الخليط وبعد أن يمتزج الخليط جيداً يدهن القالب بالزيت أو الزبدة مع الدقيق الخليط في القالب ثم يدخل الفرن الذي تم تجهيزه وتسخينه مسبقاً إلي درجة حرارة 180 وعند وضع الكيكة يتم إشعال الفرن من الأسفل فقط حتي مرور عشرين دقيقة من دون فتح الفرن و مرور عشرين دقيقة أخري حتي يبدأ لون الكيكة في الاحمرار وتصبح أقرب إلي اللون الذهبي أو البني وبعدها يمكنك اختبارها بواسطة السكين وتترك حتي تبرد.
يسقي كل جزء بواسطة العصير ثم توضع الكريمة المخفوقة وتستعمل الكريمة المخفوقة للحشو فقط أما الكريم شانتيه فتستعمل للزينة الخارجية )
مربي الفراولة ويوضع الجزءان فوق بعضهما وتغطي من الخارج بكريم الشانتيه الأبيض وتستخدم ماكينة تذويب الشوكولاته لعمل الحروف ودوائر صغيرة علي أطراف الكيكة علي شكل حبة القهوة بواسطة قوالب ماكينة الشوكولاته.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017