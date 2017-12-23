فوائد البقول لمرضى السكري

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كشفت دراسة نشرت في المجلة العلمية (Clinical Nutrition) ان التركيز على تناول البقول من شانه ان يقلل من خطر اصابتك بمرض السكري.
واشار الباحثون القائمون على الدراسة الى ان البقول غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة والمفيدة للجسم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B الذي يساعد الجسم في انتاج الطاقة وتنظيم عملية الايض، الى جانب المواد الكيميائية النباتية النشطة التي تحمي الانسان من الاصابة بامراض القلب والسكري. وتعتبر البقول منخفضة المؤشر الغلايسيمي اي ان تناولها يرفع مستويات السكر في الدم بشكل بطيء جدا.
وقام الباحثون بتجربة لإثبات نظريتهم بان تناول البقول يقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني، عن طريق استهداف 3,349 مشتركا.
ووجد الباحثون بعد انتهاء التجربة ان 2666 مشتركا اصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، اما اولئك الذين تناولوا كمية عالية من البقول انخفض لديهم خطر الاصابة بالمرض بنسبة وصلت الى ٪35 تقريبا. كما لاحظ الباحثون ان تناول العدس كان له الاثر الاكبر على خفض خطر الاصابة بالسكري.
وأكد الباحثون ان تناول البقول والعدس بالاخص ضمن حمية البحر الابيض المتوسط من شانها ان تساهم بشكل ملحوظ في خفض خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتنبع اهمية وفوائد البقول بكونها مصدر عالي بالاحماض الامينية والبروتينات الى جانب غناها بالالياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وعملياته المختلفة بالاضافة الى اعتبارها مصدرا هاما للحديد.
كشفت دراسة نشرت في المجلة العلمية (Clinical Nutrition) ان التركيز على تناول البقول من شانه ان يقلل من خطر اصابتك بمرض السكري.
واشار الباحثون القائمون على الدراسة الى ان البقول غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة والمفيدة للجسم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B الذي يساعد الجسم في انتاج الطاقة وتنظيم عملية الايض، الى جانب المواد الكيميائية النباتية النشطة التي تحمي الانسان من الاصابة بامراض القلب والسكري. وتعتبر البقول منخفضة المؤشر الغلايسيمي اي ان تناولها يرفع مستويات السكر في الدم بشكل بطيء جدا.
وقام الباحثون بتجربة لإثبات نظريتهم بان تناول البقول يقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني، عن طريق استهداف 3,349 مشتركا.
ووجد الباحثون بعد انتهاء التجربة ان 2666 مشتركا اصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، اما اولئك الذين تناولوا كمية عالية من البقول انخفض لديهم خطر الاصابة بالمرض بنسبة وصلت الى ٪35 تقريبا. كما لاحظ الباحثون ان تناول العدس كان له الاثر الاكبر على خفض خطر الاصابة بالسكري.
وأكد الباحثون ان تناول البقول والعدس بالاخص ضمن حمية البحر الابيض المتوسط من شانها ان تساهم بشكل ملحوظ في خفض خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتنبع اهمية وفوائد البقول بكونها مصدر عالي بالاحماض الامينية والبروتينات الى جانب غناها بالالياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وعملياته المختلفة بالاضافة الى اعتبارها مصدرا هاما للحديد.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017