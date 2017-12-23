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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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فوائد البقول لمرضى السكري
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الصحّة والطبّ
فوائد البقول لمرضى السكري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

كشفت دراسة نشرت في المجلة العلمية (Clinical Nutrition) ان التركيز على تناول البقول من شانه ان يقلل من خطر اصابتك بمرض السكري.
واشار الباحثون القائمون على الدراسة الى ان البقول غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة والمفيدة للجسم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B الذي يساعد الجسم في انتاج الطاقة وتنظيم عملية الايض، الى جانب المواد الكيميائية النباتية النشطة التي تحمي الانسان من الاصابة بامراض القلب والسكري. وتعتبر البقول منخفضة المؤشر الغلايسيمي اي ان تناولها يرفع مستويات السكر في الدم بشكل بطيء جدا.
  وقام الباحثون بتجربة لإثبات نظريتهم بان تناول البقول يقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني، عن طريق استهداف 3,349 مشتركا.
ووجد الباحثون بعد انتهاء التجربة ان 2666 مشتركا اصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، اما اولئك الذين تناولوا كمية عالية من البقول انخفض لديهم خطر الاصابة بالمرض بنسبة وصلت الى ٪35 تقريبا. كما لاحظ الباحثون ان تناول العدس كان له الاثر الاكبر على خفض خطر الاصابة بالسكري.
 وأكد الباحثون ان تناول البقول والعدس بالاخص ضمن حمية البحر الابيض المتوسط من شانها ان تساهم بشكل ملحوظ في خفض خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتنبع اهمية وفوائد البقول بكونها مصدر عالي بالاحماض الامينية والبروتينات الى جانب غناها بالالياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وعملياته المختلفة بالاضافة الى اعتبارها مصدرا هاما للحديد.

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الصحّة والطبّ
فوائد البقول لمرضى السكري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

كشفت دراسة نشرت في المجلة العلمية (Clinical Nutrition) ان التركيز على تناول البقول من شانه ان يقلل من خطر اصابتك بمرض السكري.
واشار الباحثون القائمون على الدراسة الى ان البقول غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة والمفيدة للجسم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B الذي يساعد الجسم في انتاج الطاقة وتنظيم عملية الايض، الى جانب المواد الكيميائية النباتية النشطة التي تحمي الانسان من الاصابة بامراض القلب والسكري. وتعتبر البقول منخفضة المؤشر الغلايسيمي اي ان تناولها يرفع مستويات السكر في الدم بشكل بطيء جدا.
  وقام الباحثون بتجربة لإثبات نظريتهم بان تناول البقول يقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني، عن طريق استهداف 3,349 مشتركا.
ووجد الباحثون بعد انتهاء التجربة ان 2666 مشتركا اصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، اما اولئك الذين تناولوا كمية عالية من البقول انخفض لديهم خطر الاصابة بالمرض بنسبة وصلت الى ٪35 تقريبا. كما لاحظ الباحثون ان تناول العدس كان له الاثر الاكبر على خفض خطر الاصابة بالسكري.
 وأكد الباحثون ان تناول البقول والعدس بالاخص ضمن حمية البحر الابيض المتوسط من شانها ان تساهم بشكل ملحوظ في خفض خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وتنبع اهمية وفوائد البقول بكونها مصدر عالي بالاحماض الامينية والبروتينات الى جانب غناها بالالياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وعملياته المختلفة بالاضافة الى اعتبارها مصدرا هاما للحديد.

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