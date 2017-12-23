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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الصحّة والطبّ
أقنعة للعناية بالوجــــــه
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

- قناع البيض:
يعد ماسك بياض البيض من أهم الطرق والخلطات الفعالة في علاج ترهلات الوجه والتأثير علي شد الوجه بصورة سريعة للغاية، ويتم عمل الماسك بإضافة بياض البيض إلي زيت الزعتر، حيث يعمل بياض البيض علي تحفيز إنتاج الكولاجين بينما يعمل زيت الزعتر علي ترطيب البشرة. وهذه الوصفة أثبتت فعاليتها بشكل كبير في شد الوجه.
- قناع الكركم:
اصنعي عجينة مكونة من الكركم والماء ومن ثم قومي بتوزيعها علي وجهك واتركيها لمدة 155 دقيقة وبعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء البارد. ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي للتخلص من ترهلات الجلد وشد الوجه بشكل ملحوظ وسريع.
- قناع الموز:
يتكون ماسك الموز من خليط موزه ناضجة مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة أخري من عسل النحل. وتعمل هذه الخلطة علي شد الوجه وإخفاء الترهلات كما تزيد من نضارة البشرة وتعمل علي حجز الرطوبة داخل البشرة الأمر الذي يساعد علي شد جلد الوجه وتنظيم إنتاج الزهم فيه.
- قناع الطماطم:
يستخدم في هذا الماسك عصير الطماطم الطازجه الذي ثبتت فعاليته في تقليل المسام المفتوحة وشد الجلد لدهن الوجه بشكل كامل مع التدليك جيداً في حركات دائرية مع الاتجاه لأعلي بحيث يستغرق وقت وضع الماسك علي الوجه 5 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد.
- قناع الليمون:
يتم عمل الماسك بإضافة عصير ليمونة إلي بيضة مخفوقة وأربع ملاعق من اللبن البودرة وملعقة من مسحوق البندق وتمزج جيداً لتصبح خليطاً واحداً. ضعي القناع علي وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة واستخدمي قطعة قماش ناعمة مع الماء الدافئ للتنظيف.

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الصحّة والطبّ
أقنعة للعناية بالوجــــــه
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

- قناع البيض:
يعد ماسك بياض البيض من أهم الطرق والخلطات الفعالة في علاج ترهلات الوجه والتأثير علي شد الوجه بصورة سريعة للغاية، ويتم عمل الماسك بإضافة بياض البيض إلي زيت الزعتر، حيث يعمل بياض البيض علي تحفيز إنتاج الكولاجين بينما يعمل زيت الزعتر علي ترطيب البشرة. وهذه الوصفة أثبتت فعاليتها بشكل كبير في شد الوجه.
- قناع الكركم:
اصنعي عجينة مكونة من الكركم والماء ومن ثم قومي بتوزيعها علي وجهك واتركيها لمدة 155 دقيقة وبعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء البارد. ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي للتخلص من ترهلات الجلد وشد الوجه بشكل ملحوظ وسريع.
- قناع الموز:
يتكون ماسك الموز من خليط موزه ناضجة مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة أخري من عسل النحل. وتعمل هذه الخلطة علي شد الوجه وإخفاء الترهلات كما تزيد من نضارة البشرة وتعمل علي حجز الرطوبة داخل البشرة الأمر الذي يساعد علي شد جلد الوجه وتنظيم إنتاج الزهم فيه.
- قناع الطماطم:
يستخدم في هذا الماسك عصير الطماطم الطازجه الذي ثبتت فعاليته في تقليل المسام المفتوحة وشد الجلد لدهن الوجه بشكل كامل مع التدليك جيداً في حركات دائرية مع الاتجاه لأعلي بحيث يستغرق وقت وضع الماسك علي الوجه 5 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد.
- قناع الليمون:
يتم عمل الماسك بإضافة عصير ليمونة إلي بيضة مخفوقة وأربع ملاعق من اللبن البودرة وملعقة من مسحوق البندق وتمزج جيداً لتصبح خليطاً واحداً. ضعي القناع علي وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة واستخدمي قطعة قماش ناعمة مع الماء الدافئ للتنظيف.

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