أقنعة للعناية بالوجــــــه

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- قناع البيض:
يعد ماسك بياض البيض من أهم الطرق والخلطات الفعالة في علاج ترهلات الوجه والتأثير علي شد الوجه بصورة سريعة للغاية، ويتم عمل الماسك بإضافة بياض البيض إلي زيت الزعتر، حيث يعمل بياض البيض علي تحفيز إنتاج الكولاجين بينما يعمل زيت الزعتر علي ترطيب البشرة. وهذه الوصفة أثبتت فعاليتها بشكل كبير في شد الوجه.
- قناع الكركم:
اصنعي عجينة مكونة من الكركم والماء ومن ثم قومي بتوزيعها علي وجهك واتركيها لمدة 155 دقيقة وبعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء البارد. ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي للتخلص من ترهلات الجلد وشد الوجه بشكل ملحوظ وسريع.
- قناع الموز:
يتكون ماسك الموز من خليط موزه ناضجة مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة أخري من عسل النحل. وتعمل هذه الخلطة علي شد الوجه وإخفاء الترهلات كما تزيد من نضارة البشرة وتعمل علي حجز الرطوبة داخل البشرة الأمر الذي يساعد علي شد جلد الوجه وتنظيم إنتاج الزهم فيه.
- قناع الطماطم:
يستخدم في هذا الماسك عصير الطماطم الطازجه الذي ثبتت فعاليته في تقليل المسام المفتوحة وشد الجلد لدهن الوجه بشكل كامل مع التدليك جيداً في حركات دائرية مع الاتجاه لأعلي بحيث يستغرق وقت وضع الماسك علي الوجه 5 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد.
- قناع الليمون:
يتم عمل الماسك بإضافة عصير ليمونة إلي بيضة مخفوقة وأربع ملاعق من اللبن البودرة وملعقة من مسحوق البندق وتمزج جيداً لتصبح خليطاً واحداً. ضعي القناع علي وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة واستخدمي قطعة قماش ناعمة مع الماء الدافئ للتنظيف.
- قناع البيض:
يعد ماسك بياض البيض من أهم الطرق والخلطات الفعالة في علاج ترهلات الوجه والتأثير علي شد الوجه بصورة سريعة للغاية، ويتم عمل الماسك بإضافة بياض البيض إلي زيت الزعتر، حيث يعمل بياض البيض علي تحفيز إنتاج الكولاجين بينما يعمل زيت الزعتر علي ترطيب البشرة. وهذه الوصفة أثبتت فعاليتها بشكل كبير في شد الوجه.
- قناع الكركم:
اصنعي عجينة مكونة من الكركم والماء ومن ثم قومي بتوزيعها علي وجهك واتركيها لمدة 155 دقيقة وبعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء البارد. ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة بشكل أسبوعي للتخلص من ترهلات الجلد وشد الوجه بشكل ملحوظ وسريع.
- قناع الموز:
يتكون ماسك الموز من خليط موزه ناضجة مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة أخري من عسل النحل. وتعمل هذه الخلطة علي شد الوجه وإخفاء الترهلات كما تزيد من نضارة البشرة وتعمل علي حجز الرطوبة داخل البشرة الأمر الذي يساعد علي شد جلد الوجه وتنظيم إنتاج الزهم فيه.
- قناع الطماطم:
يستخدم في هذا الماسك عصير الطماطم الطازجه الذي ثبتت فعاليته في تقليل المسام المفتوحة وشد الجلد لدهن الوجه بشكل كامل مع التدليك جيداً في حركات دائرية مع الاتجاه لأعلي بحيث يستغرق وقت وضع الماسك علي الوجه 5 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد.
- قناع الليمون:
يتم عمل الماسك بإضافة عصير ليمونة إلي بيضة مخفوقة وأربع ملاعق من اللبن البودرة وملعقة من مسحوق البندق وتمزج جيداً لتصبح خليطاً واحداً. ضعي القناع علي وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة واستخدمي قطعة قماش ناعمة مع الماء الدافئ للتنظيف.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017