أسرار موضة شتاء 2017:الأزرق الفاتح في المقدّمة ونقوش الورود للمراهقات

من أسرار الموضة هذا العام اللون الازرق الفاتح او ما يقال عليه السماوي او الفيروزى فهذا واحد من اكثر الالوان انتشارا في عالم الموضة لشتاء 2017 ويظهر منه المعطف الطويل والجاكيت القصير وكذلك البلوزات والبلوفرات المشجرة وحتى الاحذية والحقائب.

جلد النمر

نقوشات جلد النمر باشكالها المختلفة واحدة من اكثر الامور انتشارا فى الموضة هذا العام وتظهر بشكل كبير فى الفساتين والكاجيت والسراويل وحتى الاحذية والحقائب حيث ان الموضة هذا الشتاء اعتمدت بشكل كبير على جعل نقشة جلد النمر هى الراعي الرسمي لها فان لم يكن الطقم والملابس منه فإن الاكسسورات تكون من هذه النقشة

الورود

نقوشات الورود ظهرت في الموضة للصيف الماضي واستمرت خلال الموضة الشتوية 2017 وهى رائعة ومبهجة ومناسبة للمراهقات والصبايا . وكذلك نجد بلوفرات وبلوزات وسراويل بهذه النقشة المبهجة التي تجمل درجات الوردي والابيض والاحمر وهى من الوان الموضة لهذا الشتاء وهنا يمكن ارتداء الجينز مع هذه النقشة لمظهر صباحى مشرق وواحد من اسرار الموضة للبنات للخروج فى الصباح باطلالة مميزة.

وفي الحقيقة ان موضة هذا الشتاء ثرية بالتفاصيل ومتنوعة بدرجة كبيرة ونجد بها جميع الانماط من الازياء فنجد الملابس الرسمية وملابس الكاجول للبنات وأخرى تصلح للخروج في المساء.