أسرار موضة شتاء 2017:الأزرق الفاتح في المقدّمة ونقوش الورود للمراهقات

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من أسرار الموضة هذا العام اللون الازرق الفاتح او ما يقال عليه السماوي او الفيروزى فهذا واحد من اكثر الالوان انتشارا في عالم الموضة لشتاء 2017 ويظهر منه المعطف الطويل والجاكيت القصير وكذلك البلوزات والبلوفرات المشجرة وحتى الاحذية والحقائب.
جلد النمر
نقوشات جلد النمر باشكالها المختلفة واحدة من اكثر الامور انتشارا فى الموضة هذا العام وتظهر بشكل كبير فى الفساتين والكاجيت والسراويل وحتى الاحذية والحقائب حيث ان الموضة هذا الشتاء اعتمدت بشكل كبير على جعل نقشة جلد النمر هى الراعي الرسمي لها فان لم يكن الطقم والملابس منه فإن الاكسسورات تكون من هذه النقشة
الورود
نقوشات الورود ظهرت في الموضة للصيف الماضي واستمرت خلال الموضة الشتوية 2017 وهى رائعة ومبهجة ومناسبة للمراهقات والصبايا . وكذلك نجد بلوفرات وبلوزات وسراويل بهذه النقشة المبهجة التي تجمل درجات الوردي والابيض والاحمر وهى من الوان الموضة لهذا الشتاء وهنا يمكن ارتداء الجينز مع هذه النقشة لمظهر صباحى مشرق وواحد من اسرار الموضة للبنات للخروج فى الصباح باطلالة مميزة.
وفي الحقيقة ان موضة هذا الشتاء ثرية بالتفاصيل ومتنوعة بدرجة كبيرة ونجد بها جميع الانماط من الازياء فنجد الملابس الرسمية وملابس الكاجول للبنات وأخرى تصلح للخروج في المساء.
من أسرار الموضة هذا العام اللون الازرق الفاتح او ما يقال عليه السماوي او الفيروزى فهذا واحد من اكثر الالوان انتشارا في عالم الموضة لشتاء 2017 ويظهر منه المعطف الطويل والجاكيت القصير وكذلك البلوزات والبلوفرات المشجرة وحتى الاحذية والحقائب.
جلد النمر
نقوشات جلد النمر باشكالها المختلفة واحدة من اكثر الامور انتشارا فى الموضة هذا العام وتظهر بشكل كبير فى الفساتين والكاجيت والسراويل وحتى الاحذية والحقائب حيث ان الموضة هذا الشتاء اعتمدت بشكل كبير على جعل نقشة جلد النمر هى الراعي الرسمي لها فان لم يكن الطقم والملابس منه فإن الاكسسورات تكون من هذه النقشة
الورود
نقوشات الورود ظهرت في الموضة للصيف الماضي واستمرت خلال الموضة الشتوية 2017 وهى رائعة ومبهجة ومناسبة للمراهقات والصبايا . وكذلك نجد بلوفرات وبلوزات وسراويل بهذه النقشة المبهجة التي تجمل درجات الوردي والابيض والاحمر وهى من الوان الموضة لهذا الشتاء وهنا يمكن ارتداء الجينز مع هذه النقشة لمظهر صباحى مشرق وواحد من اسرار الموضة للبنات للخروج فى الصباح باطلالة مميزة.
وفي الحقيقة ان موضة هذا الشتاء ثرية بالتفاصيل ومتنوعة بدرجة كبيرة ونجد بها جميع الانماط من الازياء فنجد الملابس الرسمية وملابس الكاجول للبنات وأخرى تصلح للخروج في المساء.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017