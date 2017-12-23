مواعيــد آخــر الأسبـــوع

مدينة تزورها

توزر.. لؤلؤة الصّحراء

تقع واحة توزر جنوب غرب تونس في الصحراء الغربية وهي منطلق لزيارة الواحات والمدن المحيطة بها كقبلي وتطاوين ونفطة ودوز.

وتوزر ليست مدينة شواطئ ومنتجعات فخمة ولكن الزائر لها في مواجهة وتحدّ للطبيعة القاسية والمدهشة أيضا حيث يجد المرء نفسه في عالم بعيد ومنعزل.

تبدأ الدهشة مع «شط الجريد» أحد أغرب الظواهر الطبيعية في صحراء تونس هذا المكان الواسع الذي يملؤه الماء شتاء ليتحول ملحا في الصيف ويستمر سحر الطبيعة وصندوق العجائب في توزر من خلال عشرات الواحات الخضراء وكأنها جواهر ثمينة في بطن الصحراء القاحلة.

أشهر هذه الواحات تمغزة والشبيكة وحيث الشلالات والينابيع الصافية وغابات النخيل وفي توزر متحف النباتات الطبيعية والمغازات والبيوت ذات القباب العجيبة إنّها توزر لؤلؤة الصحراء.

السينما

Le chant de la mer بالمعهد الفرنسي بتونس

يعرض المعهد الفرنسي بتونس بداية من الثانية والنصف بعد الظهر الفيلم الموجه للأطفال Le chant de la mer الذي يقدم قصة بن وماينا الطفلين اللذين يعيشان تحت رعاية والدهما في احدى الجزر الصغيرة وحتى تحميهما من خطر البحر تأخذهما جدتهما للعيش معها في المدينة.. وهناك يكون الموعد مع العديد من المفاجآت.

المسرح

مهرجان «نيابوليس» لمسرح الطفل بنابل

يكون الموعد ضمن فعاليات مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل اليوم السبت 23 ديسمبر مع العروض التالية:

نابل سنتر:

10:30 عرض مسرحية العجوز لشركة أدونيس للإنتاج (تونس)

16:30 عرض مسرحية البديل لمسرح حكايا (فلسطين)

دار الثقافة بنابل:

10:00 عرض مسرحية ورود في السلطة (إيطاليا)

15:00 عرض مسرحية رقصة المياه لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون (تونس)

المركب الثقافي نيابوليس:

11:00 عرض مسرحية لدي حلم لشركة الرهان للإنتاج (تونس)

16:00 عرض مسرحية «بذرة الحياة» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف

مهرجانات

اليوم في مهرجان الحوض المنجمي

تتواصل اليوم السبت 23 ديسمبر فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الحوض المنجمي بالمدن المنجمية الأربعة (المتلوي، الرديف، أم العرائس والمظيلة).

وفي الرديف اليوم السبت يكون الموعد صباحا مع حفل إماطة اللثام عن نصب العامل المنجمي ثم بعد الظهر قراءات شعرية مع الشاعرة المبدعة فضة خليفة والشاعرين عبد المجيد بنعبد الله ومحمد برهومي.

وتشهد أم العرائس سهرة الفن الملتزم مساء اليوم السبت مع أولاد المناجم والبحث الموسيقي والأزهر الضاوي.

وفي المظيلة اليوم السبت أمسية للشعر الشعبي مع الغزال الكثيري ونجيب الذيبي والبشير عبد العظيم.

وفي المتلوي مساء اليوم السبت 23 ديسمبر سهرة غنائية مع فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي.

ويشهد منتزه المركب الثقافي على العبيدي بقفصة صباح اليوم السبت ندوة حول حماية التراث الصناعي بالمناطق المنجمية بمشاركة عدد من المختصين في مجال المناجم والفسفاط.

كتاب الأسبوع

«أعداء الله نبوءة زمن مجنون»

الكاتبة: نجاة إدهان

صدرت للكاتبة نجاة إدهان رواية «أعداء الله، نبوءة زمن مجمنون» عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع في 160 صفحة من القطع المتوسط...

ونجاة ردهان هي رئيسة فرع اتحاد الكتاب بقبلي تكتب القصة والرواية والقراءات النقدية في الأدب والمسرح والسينما.

وتعدّ «أعداء الله» رواية لها بعد 3 مجموعات قصصية «هذا ليس لك« و«للنساء وجع آخر» ورواية «وطن بطعم البرتقال»، «أعداء الله» رواية من رحم الواقع اليوم والراهن الذي تعيشه بلادنا أمام وطأة الموت والدمار والدم.

حياة رتيبة مقيتة مدمرة لكل جمال في الوجود تقول نجاة إدهان: «أستطيع أن أجزم اليوم أنني لم أعرف يوما أبناء وطني وأن ما يحدث أكبر من توقعاتي وأبعد مدى من كل ما كنت سأتخيله...».

«أعداء الله» نبوءة زمن مجنون» صرخة عالية في وجوه قاتلي الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس وإلى التجار أعداء الحياة حين يتبادلون الخبرات مع ملك الموت فيقومون بعمله عوضا عنه، حين يصبح التكبير على الرقاب طريقا إلى الجنة...».

أعداء الله... رواية الصدق والصفاء وهي جديرة بالقراءة.

اختتام الدورة العاشرة لمهرجان حمودة معالي للمسرح بالكرم

تونس «الشروق»:

تختتم غدا الاحد 23 ديسمبر 2017 بدار الثقافة الكرم الغربي فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان حمودة معالي للمسرح والتي افتتحت الثلاثاء الماضي تحت اشراف معتمدة الكرم وبحضور ثلة من الفنانين والمسرحيين والاعلاميين. ايام المهرجان كانت زاخرة بالعروض المسرحية الواعدة نذكر منها مسرحيات "شعباطة" و"نوار خريف" واعمال اخرى جمع فيها اصحابها بين التوجهات الكلاسيكية للمسرح العالمي والروح التحديثية المتطورة بحكم اختلاف طرق واساليب المعالجة الركحية.

وكان المهرجان فضاء لعديد الورشات والجلسات حول فن الممثل والكتابة المسرحية في اجواء مسرحية وفنية راقية تذكرنا بالاعمال الرائعة للمسرح التونسي بعيدا عن الاسفاف السائد في بعض الفضاءات والاطر الفنية مع الاسف.

يذكر ان اليوم الختامي للمهرجان سيخصص لتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز وتسليم شهادات التربص.

أبو نزار