الوجه الآخر:الفنانة درّة البشير:حبّـي للموسيقى غيّر وجهتي من المحامــاة إلى الغنــــاء

خلقت لأغني للحياة والحب والأمل

لا أصلح للسياسة التي لها نواميس لا أتقنها

حرية التعبير لا تعني هتك أعراض الناس

أختار أصدقائي بدقة

أين كان مولدك؟

في مدينة الجم بقصرها التاريخي الروماني الشامخ.

ماذا تعني لك الجم اليوم؟

مسقط الرأس وعنوان الأصالة والتاريخ العريق والتسامح والعطاء الإبداعي الخالد من خلال مهرجانها الدولي السنوي للموسيقى السمفونية.

هل تزورين مسقط الرأس؟

نعم... كلما سنحت الفرصة لأستعيد ذكريات الطفولة هناك بدرجة أولى.

ماذا بقي من ذكريات الطفولة؟

المدرسة التي درست فيها المرحلة الابتدائية ثم المعهد الثانوي وأصدقاء الدراسة هناك والمدينة بسوقها الأسبوعي وارثها الحضاري الخالد وكل أفراد عائلتي.

كيف جاء قرار الاستقرار في تونس؟

بحكم التحاقي بالمعهد العالي للفنون الجميلة لمواصلة دراستي الجامعية كان عليّ مغادرة الجم للاستقرار بتونس.

لكن غيرت التوجه إلى الموسيقى... هل كان الأمر صدفة؟

كان اختيارا منّي على اعتبار عشقي الكبير للغناء والموسيقى منذ المرحلة الثانوية حيث كنت أحفظ وأردّد في الحفلات الغنائية المدرسية الأغاني الخالدة لعمالقة الطرب العربي وفي مقدمتهم قدوتي في الغناء الأصيل أم كلثوم.

ألم تفكري في اقتحام مجال آخر غير الغناء؟

كان يخامرني التوجه إلى المحاماة أو القضاء لكن حب الموسيقى والغناء كان أقوى وأكبر وأعمق.

بعد هذه المسيرة ألم تندمي على اختيارك هذا التوجه؟

لا أندم على أي قرار أتخذه في أي مجال من المجال فما بالك إذا تعلق الأمر بالغناء والموسيقى عشقي الأبدي.

الشأن السياسي هل يعنيك؟

لست مؤهلة لأكون في الميدان السياسي لنواميسه التي لا أتقنها... خلقت لأغني للحياة والحب والأمل.

ألا تتابعين ما يدور في تونس من أحداث؟

طبعا أنا مواكبة لكل الأحداث.

وتونس اليوم كيف تبدو لك؟

لقد تغيّرت كثيرا.

هذا التغيّر إلى أي اتجاه؟

بكل أسف نحو الفوضى... والتسيب وحب الذات والمحسوبية.

من المسؤول عن ذلك حسب اعتقادك؟

المواطن بدرجة أولى لفهمه الخاطئ لمعنى الحرية والديمقراطية.

ما هو مفهومك للحرية؟

حرية الإنسان تقف عند حرية الآخر...

حرية التعبير لا تعني هتك أعراض الناس والسب والشتم والتشفي والادعاء بالباطل.

كيف هي علاقاتك مع القنوات التلفزية هل تشاهدين ما تقدمه من برامج؟

قاطعت البرامج الحوارية التلفزيونية منذ فترة على اعتبار أنها تجاوزت الخطوط الحمراء وأصبحت فضاء لنشر الأخبار الخاصة ونشر الغسيل الداخلي وهتك الأعراض على حساب المقترحات والحلول التي من شأنها أن تعيد للمواطن التونسي استقراره النفسي بدرجة أولى.

أنت فنانة هذا يعني الحضور الكبير للموسيقى ضمن اهتماماتك اليومية؟

نعم... أنام على الموسيقى وأصحو عليها

ماهي الأغنية التي تمنيت لو كانت من نصيبك؟

أغنية نعيمة سميح «جريت وجريت».

هل سبق أن تعرّضت للظلم؟

عديد المرات

وما هو رد فعلك؟

التجاهل... فقد مدت لي أيادي كثيرة لكن كانت هناك طرق عمل أرادوا فرضها عليّ فرفضتها.

ألك أصدقاء؟

نعم...

هل تختارين الأصدقاء؟

أختارهم بعناية شديدة.

ماهي أحلى اللحظات في حياة درة؟

عندما أكون إلى جانب الوالدة.

ما هو الأمر الذي يسعدك؟

عندما أغني لأسعد الناس

ما هو الشيء الذي يبكيك؟

الغدر

يومك كيف تقضيه؟

بين التزاماتي الفنية والتزاماتي العائلية من خلال الاهتمام بوالدتي وكافة أفراد العائلة.

في زحمة هذه الاهتمامات ألا تجدين متسعا من الوقت للمطالعة؟

المطالعة من اهتماماتي التي لا أتخلى عنها.

يعني أن لك مكتبة منزلية؟

نعم، وهي تتوفر على مؤلفات في الفلسفة والشعر بدرجة أولى.

والسينما؟

شغوفة بالسينما

ماهو آخر فيلم شاهدتيه؟

«الجايدة» للمخرجة سلمى بكار

هل أنت راضية على ما تحقق إلى حد الآن؟

إلى حد ما... لأن طموحاتي كبيرة وما أنا راضية ومقتنعة به أنني متصالحة مع ذاتي.