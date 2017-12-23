اليوم «كلاسيكو» الأرض:اِنتفاضة الرّيال أم هروب البارسا ؟

تتجه انظار ملايين العالم اليوم الى «كلاسيكو» الارض بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم وسط تكهنات صعبة بنتيجة اللقاء.فبينما لا يزال ريال مدريد منتشيا باللقب الثمين الذي أحرزه خلال بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت السبت الماضي في أبوظبي، يتطلع برشلونة إلى وضع الريال مجددا تحت الضغط، من خلال الفوز عليه، ويصطدم الفريقان اليوم على ملعب «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، في مواجهة أطلق عليها لقب «كلاسيكو الكريسماس»، لتزامنها مع الاستعداد لأعياد «الميلاد»، ولكونها المباراة الأخيرة لكليهما في العام الحالي، إذ تبدأ بعدا فترة العطلة الشتوية. ويسعى برشلونة إلى توجيه ضربة قاتلة وقاضية إلى طموحات منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد من خلال هذه المباراة. وعلى مدار 16 مباراة خاضها برشلونة في المسابقة حتى الآن، لم يتعرض الفريق لأي هزيمة، كما يتفوق الفريق المتصدر حاليا على الريال صاحب المركز الرابع، بفارق 11 نقطة قبل هذه المباراة، وتتبقى للريال مباراة مؤجلة. وبعد الكبوة التي تعرض لها الفريق في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني هذا الموسم، استعاد الريال بقيادة مدربه الفني الفرنسي زين الدين زيدان اتزانه مؤخرا وسحق إشبيلية 5 - 0 قبل السفر إلى أبوظبي، إذ توج هناك بلقب مونديال الأندية. ورغم هذا، لا يزال الريال يعاني من أزمة ثقة ما يؤكد حاجة الفريق الماسة إلى الفوز في لقاء «الكلاسيكو»، لأن الهزيمة في هذه المباراة ستقصي الريال بشكل كبير من دائرة المنافسة على لقب البطولة في الموسم الحالي قبل وصول قطار الموسم إلى منتصف الطريق. من جهته قدم مدرب برشلونة، إيرنستو فالفيردي، بداية ناجحة مع الفريق في الدوري الإسباني، رغم الصدمة الكبيرة التي تعرض لها بالهزيمة الثقيلة أمام الريال في كأس السوبر الإسباني مطلع اوت الماضي. وواجه فالفيردي أزمة أخرى في بداية عمله مع برشلونة، إذ رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، كما أصيب بديله الفرنسي عثمان ديمبلي ليغيب عن صفوف الفريق لفترة طويلة. ورغم هذا، نجح فالفيردي في التحدي وقدم فريقا قويا سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. وتشير التكهنات الى «كلاسيكو» اليوم سيكون مثيرا وممتعا نظرا للرهان الكبير للفريقين وحرصهما على تأكيد نتائجهما الطيبة في الاسابيع الاخيرة.

رونالدو وميسي

الصـــــراع الأبـــــدي

على مدار سنوات طويلة، أصبحت المواجهة بين نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمثابة «كلاسيكو» خاص داخل «كلاسيكو» الكرة الإسبانية. ولن يختلف الحال كثيرا عندما يلتقي الريال مع برشلونة اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، في العاصمة مدريد، إذ يترقب الجميع ما سيقدمه كل من اللاعبين لمعرفة من منهما سيلقي بكلمة الختام في 2017. وفاز رونالدو بكل شيء في 2017، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، إذ كانت له اليد العليا على مدار 12 شهرا في 2017، ولم يفلت منه سوى لقب كأس ملك إسبانيا وجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في أوروبا على مدار الموسم. وذهب لقب الكأس إلى برشلونة بقيادة ميسي الذي حصد أيضا جائزة الحذاء الذهبي، ليعبر هذا مجددا عن هيمنة اللاعبين على عالم اللعبة واقتسامهما معظم الجوائز الكبيرة الممكنة. كما سيطر اللاعبان على صدارة المشهد بعد ان تقاسما معظم الألقاب والجوائز المهمة في إسبانيا وأوروبا والعالم. وتشهد الإحصائيات على هذا، وخلال مواجهات «الكلاسيكو» بين الريال وبرشلونة، اذ سجل رونالدو 17 هدفا في شباك برشلونة، وهز ميسي شباك الريال 23 مرة. وكان ميسي هو صاحب هدف الفوز 3 - 2 في آخر لقاء «كلاسيكو» بين الفريقين في الدوري الإسباني، والذي أقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو أيضاً في 23 أفريل الماضي. كما ثأر الريال لهزيمته أمام برشلونة وميسي من خلال الفوز الكبير على برشلونة في كأس السوبر الإسباني خلال اوت الماضي مطلع الموسم الحالي، وخطف رونالدو الأضواء كالمعتاد حيث سجل هدف التقدم للريال 2 - 1 في الدقيقة 80، ليفتح الطريق أمام فوز الفريق 3 – 1. ولعب ميسي دورا كبيرا في هذا التفوق الواضح لبرشلونة، إذ سجل للفريق 18 هدفا في 24 مباراة خاضها معه في مختلف البطولات هذا الموسم. وعلى مدار 2017، وقبل مباراة «الكلاسيكو» المثيرة بينهما اليوم، تساوى رونالدو وميسي في زيارتهما للشباك حيث سجل كل منهما 53 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده. ولهذا، يتطلع كل من اللاعبين لهز الشباك اليوم من أجل فض هذا الارتباط في رصيد الأهداف وتأكيد التفوق على الآخر قبل أيام قليلة على نهاية العام. وتأتي مباراة «الكلاسيكو» اليوم بعد أسبوعين من فوز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة، ليعادل بهذا رصيد ميسي في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة، ويشتعل الصراع بينهما بشكل أكبر على هوية اللاعب الأفضل، ولهذا سيشهد سانتياغو برنابيو فصلا جديدا في الصراع المحتدم بين رونالدو وميسي.

برنامج الـ«كلاسيكــــــــــو»

ريال مدريد - برشلونة

الساعة: 13

الملعب: يانتياغو بيرنبيو

طاقة الاستيعاب: 120 الف متفرج

الحكم: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز

القنوات الناقلة: بي ان سبور1 و2 و11 وبي ان سبور1 الفرنسية

650 مليونا

هو عدد المشاهدين الذين سيتابعـــون كلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة

حكم الـ«كلاسيكو»

عالـم اقتصاد وأول انطلاقته أمام ريال مدريديقود الحكم الدولي خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، كلاسيكو الأرض بين نادي ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامته اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي .و»خوسي ماريا» الذي سيقود اللقاء ولد في الثالث عشر من افريل عام 1983، مشواره لم يكن سهلًا حيث إنه بدأ التحكيم في عام 2005 ضمن حكام الدرجة الثالثة واستمر بها لعام 2010، وأدار مباريات الدرجةالثانية في إسبانيا موسم 2010 - 2011، وبعد أربع مواسم تمت ترقيته إلى الدرجة الأولى 2015، رفقة زميلة ريكاردو دي بورغوس بينغويتكسيا. وكان أول ظهور لخوسي ماريا سانشيز في الدوري الإسباني (الليغا) في 29 اوت 2015 في مباراة ريال مدريد لكرة القدم ضد ريال سبورتنغ خيخون والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وتم اختيار خوسي ماريا في عام 2015 أفضل حكم في الدوري الإسباني الدرجة الثانية من قبل الاتحاد الإسبان. وتقلد صاحب الـ34 عاما الشارة الدولية منذ أشهر قليلة، وبالتحديد في جانفي الماضي، ليصبح حكما دوليا. «كلاسيكو» اليوم لن يكون الأول لماريا على الرغم من صغر سنه، حيث إنه أدار إياب السوبر الإسباني 2017 - 2018، والذي أُقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، وانتهى بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

تاريخ مواجهات زيدان وفالفيردي

يستعد مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي لاستغلال أفضل فرصة له من أجل تحقيق الفوز الأول على نظيره الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الغريم التقليدي ريال مدريد. ولم يحصل فالفيردي على فرصة الفوز على زيدان خلال مسيرتهما الكروية في المواجهات التي جمعت ريال مدريد مع برشلونة ومع أتلتيك بيلباو في المواسم الماضية. وفي تاريخهما التدريبي التقى فالفيردي مع زيدان في خمس مواجهات مع اعتبار ان مدرب برشلونة الحالي هو ثالث أكثر مدرب التقى به زيدان منذ استلامه مهمة تدريب ريال مدريد في موسم 2015 - 2016. وخلال المواجهات الخمس بينهما فاز زيدان في المباريات الخمسة، حيث لعب ثلاث مقابلات أمام بيلباو وحصد الانتصارات بنتائج (4 - 2) مرة واحدة و(2 - 1) في مناسبتين. وبعد انتقاله لتدريب برشلونة خسر فالفيردي أمام زيدان في مواجهتي كأس السوبر الإسباني مطلع الموسم الحالي، حيث انهزم ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وإيابا بثنائية نظيفة. والآن أمام فالفيردي فرصة الفوز على زيدان في كلاسيكو سانتياغو برنابيو اليوم السبت ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، فهل يستغل قوة برشلونة ومعاناة ريال مدريد لتحقيق اول انتصار على زيدان؟

زيــــــــــدان

أصعب مباراة في الموسم

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن مباراة القمة «الكلاسيكو» المقررة اليوم السبت أمام برشلونة في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني هي «أصعب مباراة في الموسم» لكنها لن تحسم الصراع في المسابقة. وأوضح زيدان: المباراة أمام برشلونة ستكون أصعب مباراة في الموسم الحالي لأن المباريات أمام برشلونة تكون هكذا دائما، ولكننا نعشق مثل هذه المباريات، اللاعبون يتألقون من أجل مثل هذه المباريات ولكن بطولة الدوري لا تحسم بهذه المباريات. وأضاف: ولكن مهما يحدث ، سنواصل العمل لأن الموسم لا يزال طويلا والدوري لن يحسم اليوم، سنسعى لتقديم مباراة جيدة ونحاول تحقيق الفوز. وقال زيدان: وجود برشلونة في الصدارة أمر واقع ويمنحه الأفضلية، بغض النظر عما إذا كان برشلونة سيلعب جيدا أم لا، إنه في الصدارة، ونسعى لتقليص الفارق نسبيا، وأوضح أن برشلونة منافس جيد وقوي ويتصدر جدول الدوري الإسباني حاليا.

فالفيردي

نتيجة «الكلاسيكو» لن تؤثر على الموسم

قال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، إن فريقه ليس المرشح الأوفر حظا للفوز بموقعة «الكلاسيكو» اليوم السبت على ملعب غريمه ريال مدريد، سانتياغو بيرنابيو، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني. وصرح فالفيردي خلال مؤتمر صحافي عقب تدريب الفريق: «الموسم طويل للغاية، وسيأتي اليوم الذي سنمر فيه بأوقات سيئة، وتخطيها والدخول بعدها في مصاعب جديدة، نحن في تطور منذ كأس السوبر، والفريق حقق نتائج قادتنا للصدارة، نريد استغلال هذا التوقيت لتقديم مباراة كلاسيكو جيدة». وتابع ردا على سؤال حول إذا ما كان الاستحواذ سيقود هذه المرة برشلونة للفوز بـ»الكلاسيكو»: «الاستحواذ على الكرة لا يقودك للفوز بالمباراة، ولكنه يخلق لك فرصا للتهديف، نسعى في النهاية للوصول إلى المرمى وخلق فرص». وشدد مدرب برشلونة: «مهما حدث في مباراة اليوم، فهو لن يؤثر على الموسم الذي لايزال طويلا، لن نفكر كثيرا في توابع مباراة طالما لم نخضها بعد».