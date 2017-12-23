الأمطار تتسبب في مصرع 90 شخصا في الفلبين

لقي 90 شخصا مصرعهم بسبب العاصفة المدارية "تيمبن" التي رافقتها أمطار غزيرة جنوبي الفلبين أمس الجمعة.

وقال ليمول غوندا، المتحدث باسم شرطة مينداناو الشمالية، اليوم السبت، إن 19 من الضحايا هم من لاناو ديل نورته، التي تضررت كثيرا بالعاصفة، وهناك 3 وفيات في بوكيدنون وواحد في إليغان.

وفي لاناو ديل سور، لقي 7 أشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن العاصفة والأمطار، بينما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت العاصفة المدارية "كايتاك" التي ضربت وسط الفلبين خلال نهاية الأسبوع الماضي، قد تسببت بمقتل 41 شخصا على الأقل.