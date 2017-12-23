المسابقة العالمية عدد 29 يوم السبت 23 ديسمبر 2017:«باز» لنابولي... فالنسيا وانتر وغموض في انقلترا

ريال مدريد ـ برشلونة: 1 ـ 2

كلاسيكو العمالقة لا يمكن التكهّن بنتيجته، برشلونة تريد الهروب عن بقية الملاحقين في حين سيلعب الريال مباراته ومنتشيا باحرازه الكاس العالمية للاندية . مباراة الواضح انها لن تنتهي على نتيجة التعادل وفرص الفوز سيتقاسمها الفريقان.

فالنسيا ـ فياريال: 1

في ظرف ثلاث جولات فقط انقاد فالنسيا الى هزيمتين والاكيد أن مباراته ضد فيارايال ستكون فرصة له للعودة الى سكة الانتصارات وهو قادر على ذلك رغم استفاقة فياريال في الجولة الماضية .

لاكورونا ـ سيلتافيغو: 1 ـ X

وضعية متشابهة لفريقين يعانيان من ضعف النتائج، مباراة ستشكل فرصة لأصحاب الميدان من اجل ادراك الفوز في حين لا يمكن ان يطمح سيلتا فيغو لأكثر من تعادل، فوز لاكورونا او التعادل هما الفرضيتان الاقوى.

ايفرتون - تشيلسي: 2 ـ X

تحسنت نتائج ايفرتون حيث حقق في الجولة الفارطة انتصاره الرابع خلال 5 جولات الاخيرة لكن مباراته هذه ستكون صعبة خاصة وهو يواجه تشيلسي صاحب المركز الثالث، التعادل يبدو النتيجة الاقرب لكن فوز تشيلسي ممكن ايضا.

ليستر سيتي ـ مانشستر يونايتد: 2 ـ X

انهزم ليستر سيتي في المباراة الفارطة لتتوقف سلسلة نتائجه الايجابية (4 انتصارات متتالية)، ليستر سيسعى للتدارك لكن يبدو الامر صعبا خاصة وان منافسه هو مانشستر يونايتد العائد بقوة هذا الموسم، التعادل او فوز المان يونايتد.

برنلي ـ توتنهام: 1 ـ X

حقق بيرنلي افضل النتائج الى حد الان في حين لم تعرف نتائج توتنهام الاستقرار، مباراة هامة للفريقين لكن تلوح فرص بيرنلي اوفر للفوز في حين يظل التعادل الفرضية الاقوى.

ساوثهامبتن - هيدر سفيليد: 2 ـ X

يعاني ساوثهامبتن من ضعف النتائج فهو لم ينتصر في 5 جولات الاخيرة (3 هزائم وتعادلين) وقد يجد صعوبة من جديد في التدارك امام منافس افضل منه على مستوى الترتيب والنتائج في الفترة الاخيرة ( انتصارين في 3 جولات الاخيرة)

ستوك سيتي ـ وستبروميتش: 1 ـ X

لم ينتصر بروميتش في أي مباراة خلال 16 جولة الاخيرة (8 هزائم و8 تعادلات) في حين انقاد ستوك سيتي في الجولة الفارطة للهزيمة الثالثة على التوالي، مباراة تبدو فيها الافضلية نسبيا لاصحاب الميدان.

سوانزي سيتي ـ كريستال بالاس: 2 ـ X

تحسّنت بشكل كبير نتائج كريستال بالاس الذي حقق في الجولة الفارطة انتصاره الثاني على التوالي ولم ينهزم في 7 جولات الاخيرة في حين يقبع سوانزي سيتي في اخر الترتيب، فوز كريستال بالاس او التعادل

جوفنتوس ـ روما: 1 ـ X

إثارة وتشويق في مباراة تبدو فرص الفوز فيها اوفر لفائدة جوفنتوس الذي يمتلك اسبقية على مستوى المواجهات السابقة حيث انتصر جوفنتوس في الـ7 مباريات الاخيرة التي استضاف فيها منافسه روما .

نابولي ـ سمبدوريا: 1

سيكون المتصدّر نابولي في طريق مفتوح نحو فوز جديد يدعم به مركزه في الطليعة خاصة وان المنافس لم يعرف الاستقرار على مستوى النتائج ولم ينتصر في الـ 4 جولات الاخيرة (1 تعادل و3هزائم).

ساسولو ـ انترميلانو: 2 ـ X

تختلف موازين القوى بين فريق ساسولو الذي يصارع لأجل البقاء رغم استفاقته في الجولتين الماضيتين وبين انتر ميلانو الذي يحتل المركز الثالث، فوز الانتر او التعادل هما الفرضيتان الاقوى.

الميلان ـ اطلنطا: 1 ـ X

يحتل الفريقان نفس المرتبة 7 برصيد 24 نقطة وبالتالي ستكون مباراة لفضّ الشراكة لكن الكفّة قد تميل لصاحب الميدان والجمهور رغم ان التعادل يظل فرضية ممكنة.

اعداد: عبد الوهاب بلحاج