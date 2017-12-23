توجيه 18 اتهاما لمنفذ اعتداء الدهس بملبورن

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وجهت الشرطة الأسترالية للرجل المتهم بتعمد دهس متسوقي عيد الميلاد في شارع مزدحم بمدينة ملبورن 18 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة واحدة بانتهاج سلوك عرض حياة الناس للخطر.
وكان الحادث الذي وقع الخميس، ثاني أخطر هجوم بسيارة، يقع في ثاني أكبر مدن أستراليا هذا العام.
وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات لسعيد نوري وهو لاجئ أفغاني سابق، بعد أن استجوبته رسميا بشأن الهجوم الذي وصفته الشرطة بأنه" عمل متعمد".
وقالت الشرطة إن نوري (32 عاما) معروف بأنه يعاني من مشكلات عقلية، ويتعاطي المخدرات، وإنها لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب.
وتشتبه الشرطة بأن نوري كان يقود سيارة دفع رباعي بيضاء، عندما تعمد الإسراع بها ودهس عشرات المشاة الذين كانوا يعبرون الشارع عند أحد أكثر التقاطعات ازدحاما في المنطقة التجارية بوسط ملبورن.
ومثُل نوري أمام المحكمة في وقت لاحق السبت حيث تم تجديد حبسه، وسيمثل نوري أمام المحكمة الأربعاء المقبل. وأمرت المحكمة أيضا بأن يقوم أطباء نفسيون بتقييم حالة نوري.
وجهت الشرطة الأسترالية للرجل المتهم بتعمد دهس متسوقي عيد الميلاد في شارع مزدحم بمدينة ملبورن 18 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة واحدة بانتهاج سلوك عرض حياة الناس للخطر.
وكان الحادث الذي وقع الخميس، ثاني أخطر هجوم بسيارة، يقع في ثاني أكبر مدن أستراليا هذا العام.
وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات لسعيد نوري وهو لاجئ أفغاني سابق، بعد أن استجوبته رسميا بشأن الهجوم الذي وصفته الشرطة بأنه" عمل متعمد".
وقالت الشرطة إن نوري (32 عاما) معروف بأنه يعاني من مشكلات عقلية، ويتعاطي المخدرات، وإنها لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب.
وتشتبه الشرطة بأن نوري كان يقود سيارة دفع رباعي بيضاء، عندما تعمد الإسراع بها ودهس عشرات المشاة الذين كانوا يعبرون الشارع عند أحد أكثر التقاطعات ازدحاما في المنطقة التجارية بوسط ملبورن.
ومثُل نوري أمام المحكمة في وقت لاحق السبت حيث تم تجديد حبسه، وسيمثل نوري أمام المحكمة الأربعاء المقبل. وأمرت المحكمة أيضا بأن يقوم أطباء نفسيون بتقييم حالة نوري.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017