أخبار النجم الساحلي:تغييرات تكتيكية وبشرية

في إطار المراحل الإعدادية الأخيرة لمباراة الغد ضد الستيدة أجرى فريق جوهرة الساحل أمس مباراة تطبيقية بين اللاعبين وبدا واضحا أن المدرب الجزائري الجديد لم يتخذ قراره بعد في خصوص بعض الأسماء التي ستلعب في خطى الوسط والهجوم وخاصة اللاعب الثاني الذي سيلعب الى جانب حمزة لحمر في وسط الميدان، بالإضافة الى هذا المركز مازال اسم المهاجم الذي سيلعب على اليمين لم يحدّد بعد وكذلك المهاجم المتقدم.

التركيز أمام المرمى

العقم الهجومي الذي ظهر عليه النجم الساحلي خلال الجولات الأخيرة أثبت دون شك أن هناك ضعفا واضحا وكبيرا على مستوى التجسيم... فحصيلة الأهداف التي سجلها الفريق في مرحلة الذهاب تغني عن كل تعليق والأسباب عديدة والمسؤولية مشتركة وربما الوقت غير مناسب الآن لمعالجة هذه النقطة... لكن الاطار الفني وضع هذه المسألة نصب عينيه خلال الحصص الأخيرة.

تغيير الخطة مؤكد

النتائج الأخيرة وخاصة الهزائم سوف تفرض التغيير في الأسماء والطريقة وخاصة في تركيبة وسط الميدان حيث أصبحت إضافة لاعب ثالث له نزعة دفاعية لا مفر منها وهذا لا يعني أن يحافظ أيمن الطرابلسي على مكانه خاصة أن الحديث عن التشكيلة سابق لأوانه إلا أن مالك بعيو يعتبر مرشحا بارزا للمشاركة منذ البداية ضد الملعب القابسي والسبب أن هذا اللاعب منضبط أكثر من الجالسين على مقعد البدلاء ويتوقع أن تتغير الطريقة ليكون هناك ثلاثة لاعبين في الوسط بعد أن لعب الفريق بثنائي فقط في المباريات الماضية.

هل يلعب مرعي في المقدمة ؟

سوف يفاضل المدرب خير الدين مضوي بين كل من دياغو أكوستا وعمرو مرعي في ما يخص مركز المهاجم الكلاسيكي فإن لعب النجم بثلاثة مهاجمين فإن المهاجم الأول سيكون عمرو مرعي وإن كان هذا اللاعب يحبذ عدم التقيّد بمكان معين على أن يكون بانغورا وياسين العمري على الأجنحة وأما إن تواصل اللاعب بالطريقة المعتادة أي ثلاثة لاعبين في التنشيط الهجومي ومهاجما متقدما فإن إمكانية تجديد الثقة في البرازيلي آكوستا تبقى مطروحة أيضا.

الشيخاوي يواصل مع أهلي قطر

حسب صحيفة «العرب» القطرية فإن إدارة نادي الأهلي القطري قد قررت الإبقاء على متوسط الميدان الهجومي السابق للنجم الساحلي ياسين الشيخاوي ضمن أجانب الفريق مع التخلي عن لاعبين أجنبيين ويأتي ذلك بعد المردود الغزير الذي ظهره الشيخاوي مع الأهلي. ما تجدر الإشارة إليه أن ياسين الشيخاوي معار حتى نهاية الموسم الحالي إلى الأهلي القطري قادما من نادي الغرافة وعقده مع الغرافة ينتهي موفى جوان 2018.

النجم يخصّص يوما واحدا للجمهور

أعلمت إدارة النجم الساحلي أنصار الفريق بأنه بإمكانهم الحضور لمواكبة التمارين يوما واحدا في الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء فيما تقرر أن تجرى بقية الحصص التدريبية لكامل أيام الأسبوع وراء أبواب مغلقة.





محمد باللطيفة