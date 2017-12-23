الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار النجم الساحلي:تغييرات تكتيكية وبشرية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
كرة القدم
أخبار النجم الساحلي:تغييرات تكتيكية وبشرية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

في إطار المراحل الإعدادية الأخيرة لمباراة الغد ضد الستيدة أجرى فريق جوهرة الساحل أمس مباراة تطبيقية بين اللاعبين وبدا واضحا أن المدرب الجزائري الجديد لم يتخذ قراره بعد في خصوص بعض الأسماء التي ستلعب في خطى الوسط والهجوم وخاصة اللاعب الثاني الذي سيلعب الى جانب حمزة لحمر في وسط الميدان، بالإضافة الى هذا المركز مازال اسم المهاجم الذي سيلعب على اليمين لم يحدّد بعد وكذلك المهاجم المتقدم.

التركيز أمام المرمى
العقم الهجومي الذي ظهر عليه النجم الساحلي خلال الجولات الأخيرة أثبت دون شك أن هناك ضعفا واضحا وكبيرا على مستوى التجسيم... فحصيلة الأهداف التي سجلها الفريق في مرحلة الذهاب تغني عن كل تعليق والأسباب عديدة والمسؤولية مشتركة وربما الوقت غير مناسب الآن لمعالجة هذه النقطة... لكن الاطار الفني وضع هذه المسألة نصب عينيه خلال الحصص الأخيرة.

تغيير الخطة مؤكد
النتائج الأخيرة وخاصة الهزائم سوف تفرض التغيير في الأسماء والطريقة وخاصة في تركيبة وسط الميدان حيث أصبحت إضافة لاعب ثالث له نزعة دفاعية لا مفر منها وهذا لا يعني أن يحافظ أيمن الطرابلسي على مكانه خاصة أن الحديث عن التشكيلة سابق لأوانه إلا أن مالك بعيو يعتبر مرشحا بارزا للمشاركة منذ البداية ضد الملعب القابسي والسبب أن هذا اللاعب منضبط أكثر من الجالسين على مقعد البدلاء ويتوقع أن تتغير الطريقة ليكون هناك ثلاثة لاعبين في الوسط بعد أن لعب الفريق بثنائي فقط في المباريات الماضية.

هل يلعب مرعي في المقدمة ؟
سوف يفاضل المدرب خير الدين مضوي بين كل من دياغو أكوستا وعمرو مرعي في ما يخص مركز المهاجم الكلاسيكي فإن لعب النجم بثلاثة مهاجمين فإن المهاجم الأول سيكون عمرو مرعي وإن كان هذا اللاعب يحبذ عدم التقيّد بمكان معين على أن يكون بانغورا وياسين العمري على الأجنحة وأما إن تواصل اللاعب بالطريقة المعتادة أي ثلاثة لاعبين في التنشيط الهجومي ومهاجما متقدما فإن إمكانية تجديد الثقة في البرازيلي آكوستا تبقى مطروحة أيضا.

الشيخاوي يواصل مع أهلي قطر
حسب صحيفة «العرب» القطرية فإن إدارة نادي الأهلي القطري قد قررت الإبقاء على متوسط الميدان الهجومي السابق للنجم الساحلي ياسين الشيخاوي ضمن أجانب الفريق مع التخلي عن لاعبين أجنبيين ويأتي ذلك بعد المردود الغزير الذي ظهره الشيخاوي مع الأهلي. ما تجدر الإشارة إليه أن ياسين الشيخاوي معار حتى نهاية الموسم الحالي إلى الأهلي القطري قادما من نادي الغرافة وعقده مع الغرافة ينتهي موفى جوان 2018.

النجم يخصّص يوما واحدا للجمهور
أعلمت إدارة النجم الساحلي أنصار الفريق بأنه بإمكانهم الحضور لمواكبة التمارين يوما واحدا في الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء فيما تقرر أن تجرى بقية الحصص التدريبية لكامل أيام الأسبوع وراء أبواب مغلقة.

محمد باللطيفة
تقرؤون أيضا
اليوم، بين الترجي والسي .آس.آس:...قمّـــــــــــة تحـــبس الأنفـــاس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بين الترجي و»السي .آس .آس» حكاية طويلة وذكريات قديمة وصراعات مريرة على الألقاب وحتّى على اللاّعبين...
المزيد >>
سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي :الخنيسي يعود وبن يوسف «يصعّد»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اليوم في رادس النادي الصّفاقسي وسط أجواء غير عادية بالنّظر إلى الوضعيّة الصّعبة التي يعيشها...
المزيد >>
طارق ثابت:التخلص من «الفوضى» في التمركز سيقــــود الترجـــي للإقنــــاع
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
وضعت "الشروق" "كلاسيكو" رادس تحت مجهر الظّهير "الطائر" للترجي والنّجم السّابق للـ"نّسور" طارق ثابت الذي يعتبر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النجم الساحلي:تغييرات تكتيكية وبشرية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

في إطار المراحل الإعدادية الأخيرة لمباراة الغد ضد الستيدة أجرى فريق جوهرة الساحل أمس مباراة تطبيقية بين اللاعبين وبدا واضحا أن المدرب الجزائري الجديد لم يتخذ قراره بعد في خصوص بعض الأسماء التي ستلعب في خطى الوسط والهجوم وخاصة اللاعب الثاني الذي سيلعب الى جانب حمزة لحمر في وسط الميدان، بالإضافة الى هذا المركز مازال اسم المهاجم الذي سيلعب على اليمين لم يحدّد بعد وكذلك المهاجم المتقدم.

التركيز أمام المرمى
العقم الهجومي الذي ظهر عليه النجم الساحلي خلال الجولات الأخيرة أثبت دون شك أن هناك ضعفا واضحا وكبيرا على مستوى التجسيم... فحصيلة الأهداف التي سجلها الفريق في مرحلة الذهاب تغني عن كل تعليق والأسباب عديدة والمسؤولية مشتركة وربما الوقت غير مناسب الآن لمعالجة هذه النقطة... لكن الاطار الفني وضع هذه المسألة نصب عينيه خلال الحصص الأخيرة.

تغيير الخطة مؤكد
النتائج الأخيرة وخاصة الهزائم سوف تفرض التغيير في الأسماء والطريقة وخاصة في تركيبة وسط الميدان حيث أصبحت إضافة لاعب ثالث له نزعة دفاعية لا مفر منها وهذا لا يعني أن يحافظ أيمن الطرابلسي على مكانه خاصة أن الحديث عن التشكيلة سابق لأوانه إلا أن مالك بعيو يعتبر مرشحا بارزا للمشاركة منذ البداية ضد الملعب القابسي والسبب أن هذا اللاعب منضبط أكثر من الجالسين على مقعد البدلاء ويتوقع أن تتغير الطريقة ليكون هناك ثلاثة لاعبين في الوسط بعد أن لعب الفريق بثنائي فقط في المباريات الماضية.

هل يلعب مرعي في المقدمة ؟
سوف يفاضل المدرب خير الدين مضوي بين كل من دياغو أكوستا وعمرو مرعي في ما يخص مركز المهاجم الكلاسيكي فإن لعب النجم بثلاثة مهاجمين فإن المهاجم الأول سيكون عمرو مرعي وإن كان هذا اللاعب يحبذ عدم التقيّد بمكان معين على أن يكون بانغورا وياسين العمري على الأجنحة وأما إن تواصل اللاعب بالطريقة المعتادة أي ثلاثة لاعبين في التنشيط الهجومي ومهاجما متقدما فإن إمكانية تجديد الثقة في البرازيلي آكوستا تبقى مطروحة أيضا.

الشيخاوي يواصل مع أهلي قطر
حسب صحيفة «العرب» القطرية فإن إدارة نادي الأهلي القطري قد قررت الإبقاء على متوسط الميدان الهجومي السابق للنجم الساحلي ياسين الشيخاوي ضمن أجانب الفريق مع التخلي عن لاعبين أجنبيين ويأتي ذلك بعد المردود الغزير الذي ظهره الشيخاوي مع الأهلي. ما تجدر الإشارة إليه أن ياسين الشيخاوي معار حتى نهاية الموسم الحالي إلى الأهلي القطري قادما من نادي الغرافة وعقده مع الغرافة ينتهي موفى جوان 2018.

النجم يخصّص يوما واحدا للجمهور
أعلمت إدارة النجم الساحلي أنصار الفريق بأنه بإمكانهم الحضور لمواكبة التمارين يوما واحدا في الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء فيما تقرر أن تجرى بقية الحصص التدريبية لكامل أيام الأسبوع وراء أبواب مغلقة.

محمد باللطيفة
تقرؤون أيضا
اليوم، بين الترجي والسي .آس.آس:...قمّـــــــــــة تحـــبس الأنفـــاس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بين الترجي و»السي .آس .آس» حكاية طويلة وذكريات قديمة وصراعات مريرة على الألقاب وحتّى على اللاّعبين...
المزيد >>
سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي :الخنيسي يعود وبن يوسف «يصعّد»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اليوم في رادس النادي الصّفاقسي وسط أجواء غير عادية بالنّظر إلى الوضعيّة الصّعبة التي يعيشها...
المزيد >>
طارق ثابت:التخلص من «الفوضى» في التمركز سيقــــود الترجـــي للإقنــــاع
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
وضعت "الشروق" "كلاسيكو" رادس تحت مجهر الظّهير "الطائر" للترجي والنّجم السّابق للـ"نّسور" طارق ثابت الذي يعتبر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿