أخبار النجم الساحلي:تغييرات تكتيكية وبشرية

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23 ديسمبر 2017
في إطار المراحل الإعدادية الأخيرة لمباراة الغد ضد الستيدة أجرى فريق جوهرة الساحل أمس مباراة تطبيقية بين اللاعبين وبدا واضحا أن المدرب الجزائري الجديد لم يتخذ قراره بعد في خصوص بعض الأسماء التي ستلعب في خطى الوسط والهجوم وخاصة اللاعب الثاني الذي سيلعب الى جانب حمزة لحمر في وسط الميدان، بالإضافة الى هذا المركز مازال اسم المهاجم الذي سيلعب على اليمين لم يحدّد بعد وكذلك المهاجم المتقدم.
التركيز أمام المرمى
العقم الهجومي الذي ظهر عليه النجم الساحلي خلال الجولات الأخيرة أثبت دون شك أن هناك ضعفا واضحا وكبيرا على مستوى التجسيم... فحصيلة الأهداف التي سجلها الفريق في مرحلة الذهاب تغني عن كل تعليق والأسباب عديدة والمسؤولية مشتركة وربما الوقت غير مناسب الآن لمعالجة هذه النقطة... لكن الاطار الفني وضع هذه المسألة نصب عينيه خلال الحصص الأخيرة.
تغيير الخطة مؤكد
النتائج الأخيرة وخاصة الهزائم سوف تفرض التغيير في الأسماء والطريقة وخاصة في تركيبة وسط الميدان حيث أصبحت إضافة لاعب ثالث له نزعة دفاعية لا مفر منها وهذا لا يعني أن يحافظ أيمن الطرابلسي على مكانه خاصة أن الحديث عن التشكيلة سابق لأوانه إلا أن مالك بعيو يعتبر مرشحا بارزا للمشاركة منذ البداية ضد الملعب القابسي والسبب أن هذا اللاعب منضبط أكثر من الجالسين على مقعد البدلاء ويتوقع أن تتغير الطريقة ليكون هناك ثلاثة لاعبين في الوسط بعد أن لعب الفريق بثنائي فقط في المباريات الماضية.
هل يلعب مرعي في المقدمة ؟
سوف يفاضل المدرب خير الدين مضوي بين كل من دياغو أكوستا وعمرو مرعي في ما يخص مركز المهاجم الكلاسيكي فإن لعب النجم بثلاثة مهاجمين فإن المهاجم الأول سيكون عمرو مرعي وإن كان هذا اللاعب يحبذ عدم التقيّد بمكان معين على أن يكون بانغورا وياسين العمري على الأجنحة وأما إن تواصل اللاعب بالطريقة المعتادة أي ثلاثة لاعبين في التنشيط الهجومي ومهاجما متقدما فإن إمكانية تجديد الثقة في البرازيلي آكوستا تبقى مطروحة أيضا.
الشيخاوي يواصل مع أهلي قطر
حسب صحيفة «العرب» القطرية فإن إدارة نادي الأهلي القطري قد قررت الإبقاء على متوسط الميدان الهجومي السابق للنجم الساحلي ياسين الشيخاوي ضمن أجانب الفريق مع التخلي عن لاعبين أجنبيين ويأتي ذلك بعد المردود الغزير الذي ظهره الشيخاوي مع الأهلي. ما تجدر الإشارة إليه أن ياسين الشيخاوي معار حتى نهاية الموسم الحالي إلى الأهلي القطري قادما من نادي الغرافة وعقده مع الغرافة ينتهي موفى جوان 2018.
النجم يخصّص يوما واحدا للجمهور
أعلمت إدارة النجم الساحلي أنصار الفريق بأنه بإمكانهم الحضور لمواكبة التمارين يوما واحدا في الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء فيما تقرر أن تجرى بقية الحصص التدريبية لكامل أيام الأسبوع وراء أبواب مغلقة.
في إطار المراحل الإعدادية الأخيرة لمباراة الغد ضد الستيدة أجرى فريق جوهرة الساحل أمس مباراة تطبيقية بين اللاعبين وبدا واضحا أن المدرب الجزائري الجديد لم يتخذ قراره بعد في خصوص بعض الأسماء التي ستلعب في خطى الوسط والهجوم وخاصة اللاعب الثاني الذي سيلعب الى جانب حمزة لحمر في وسط الميدان، بالإضافة الى هذا المركز مازال اسم المهاجم الذي سيلعب على اليمين لم يحدّد بعد وكذلك المهاجم المتقدم.
التركيز أمام المرمى
العقم الهجومي الذي ظهر عليه النجم الساحلي خلال الجولات الأخيرة أثبت دون شك أن هناك ضعفا واضحا وكبيرا على مستوى التجسيم... فحصيلة الأهداف التي سجلها الفريق في مرحلة الذهاب تغني عن كل تعليق والأسباب عديدة والمسؤولية مشتركة وربما الوقت غير مناسب الآن لمعالجة هذه النقطة... لكن الاطار الفني وضع هذه المسألة نصب عينيه خلال الحصص الأخيرة.
تغيير الخطة مؤكد
النتائج الأخيرة وخاصة الهزائم سوف تفرض التغيير في الأسماء والطريقة وخاصة في تركيبة وسط الميدان حيث أصبحت إضافة لاعب ثالث له نزعة دفاعية لا مفر منها وهذا لا يعني أن يحافظ أيمن الطرابلسي على مكانه خاصة أن الحديث عن التشكيلة سابق لأوانه إلا أن مالك بعيو يعتبر مرشحا بارزا للمشاركة منذ البداية ضد الملعب القابسي والسبب أن هذا اللاعب منضبط أكثر من الجالسين على مقعد البدلاء ويتوقع أن تتغير الطريقة ليكون هناك ثلاثة لاعبين في الوسط بعد أن لعب الفريق بثنائي فقط في المباريات الماضية.
هل يلعب مرعي في المقدمة ؟
سوف يفاضل المدرب خير الدين مضوي بين كل من دياغو أكوستا وعمرو مرعي في ما يخص مركز المهاجم الكلاسيكي فإن لعب النجم بثلاثة مهاجمين فإن المهاجم الأول سيكون عمرو مرعي وإن كان هذا اللاعب يحبذ عدم التقيّد بمكان معين على أن يكون بانغورا وياسين العمري على الأجنحة وأما إن تواصل اللاعب بالطريقة المعتادة أي ثلاثة لاعبين في التنشيط الهجومي ومهاجما متقدما فإن إمكانية تجديد الثقة في البرازيلي آكوستا تبقى مطروحة أيضا.
الشيخاوي يواصل مع أهلي قطر
حسب صحيفة «العرب» القطرية فإن إدارة نادي الأهلي القطري قد قررت الإبقاء على متوسط الميدان الهجومي السابق للنجم الساحلي ياسين الشيخاوي ضمن أجانب الفريق مع التخلي عن لاعبين أجنبيين ويأتي ذلك بعد المردود الغزير الذي ظهره الشيخاوي مع الأهلي. ما تجدر الإشارة إليه أن ياسين الشيخاوي معار حتى نهاية الموسم الحالي إلى الأهلي القطري قادما من نادي الغرافة وعقده مع الغرافة ينتهي موفى جوان 2018.
النجم يخصّص يوما واحدا للجمهور
أعلمت إدارة النجم الساحلي أنصار الفريق بأنه بإمكانهم الحضور لمواكبة التمارين يوما واحدا في الأسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء فيما تقرر أن تجرى بقية الحصص التدريبية لكامل أيام الأسبوع وراء أبواب مغلقة.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017