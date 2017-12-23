حسب صحيفة الخضراء:النجم يتابع عناصر من وفاق سطيف

حسب صحيفة الخضراء الجزائرية فإن إدارة النجم الساحلي كلفت البعض من فنييها بالتحول إلى الجزائر لمتابعة لاعبين اثنين ينشطان في صفوف فريق وفاق سطيف وذلك بطلب من المدرب الجديد للنجم خيرالدين مضوي وذلك من أجل انتدابهما أو التعاقدمع أحدهما. الثنائي المعني بالمتابعة والمعاينة حسب الصحيفة هما زكرياء حدوش (24 سنة) ويشغل خطة مهاجم رواق أيسر وميلود الربيعي (24 سنة) ويشغل مركز ظهير أيمن.

باللطيفة