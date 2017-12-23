الاعتداء على مدرب وأحد لاعبي سيدي بوزيد

تعرض كل من مدرب فريق اولمبيك سيدي بوزيد لطفي القادري واللاعب ايمن سليمي الى اصابات بعد الاعتداء عليهما من قبل جماهير جندوبة الرياضية خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين عشية أمس.

هذا و قد تم نقلهما الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية وفق ما افاد به احد اعضاء الهيئة المديرة لفريق اولمبيك سيدي بوزيد.