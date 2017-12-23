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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الرابطة الثانية:القوافل تغرق في «المحيط» وللهمهاما انتصار مفيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تعثر متصدر المجموعة الاولى قوافل قفصة عندما انهزم امام محيط قرقنة بثلاثية كاملة وعاد الحديد الصفاقسي بفوز ثمين من جرزونة كما تعثر مستقبل المرسى بالتعادل امام جمعية اريانة وحقق مستقبل القصرين واتحاد تطاوين الفوز في هذه الجولة. في المجموعة الثانية عاد نادي حمام الانف بانتصار هام من ملعب منزل بورقيبة وفاز مستقبل سليمان على الملعب الصفاقسي فيما حسم التعادل لقاءي بن عروس وجمعية جربة من ناحية وجندوبة الرياضية واولمبيك سيدي بوزيد من ناحية اخرى.

النتائج

المجموعة الاولى
جمعية اريانة - مستقبل المرسى 0 - 0
ستير جرزونة - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 1
نادي محيط قرقنة - القوافل الرياضية بقفصة 3 - 0
مستقبل القصرين - أمل حمام سوسة 1 - 0
اتحاد تطاوين - النادي القربي 2 - 1
المجموعة الثانية
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة 1 - 1
مستقبل سليمان - الملعب الصفاقسي 1 - 0
ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 0 - 1
جندوبة الرياضية - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1

الترتيب
المجموعة الأولى
1) قوافل قفصة 21
2) مستقبل المرسى 20
-) الحديد الصفاقسي 20
4) مستقبل القصرين 18
5) اتحاد تطاوين 17
6) أمل حمام سوسة 15
-) محيط قرقنة 15
8) جمعية أريانة 10
9) النادي القربي 9
10) ستير جرزونة 6
المجموعة الثانية
1) ملعب منزل بورقيبة 19
-) جندوبة الرياضية 19
3) نادي حمام الانف 18
4) اولمبيك سيدي بوزيد 17
5) الملعب الصفاقسي 13
-) سبورتينغ بن عروس 13
7) مستقبل سليمان 13
8) هلال الشابة 10
9) جمعية جربة 9
10) الاولمبي الباجي 6



رشيد الزيتوني
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الرابطة الثانية:القوافل تغرق في «المحيط» وللهمهاما انتصار مفيد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تعثر متصدر المجموعة الاولى قوافل قفصة عندما انهزم امام محيط قرقنة بثلاثية كاملة وعاد الحديد الصفاقسي بفوز ثمين من جرزونة كما تعثر مستقبل المرسى بالتعادل امام جمعية اريانة وحقق مستقبل القصرين واتحاد تطاوين الفوز في هذه الجولة. في المجموعة الثانية عاد نادي حمام الانف بانتصار هام من ملعب منزل بورقيبة وفاز مستقبل سليمان على الملعب الصفاقسي فيما حسم التعادل لقاءي بن عروس وجمعية جربة من ناحية وجندوبة الرياضية واولمبيك سيدي بوزيد من ناحية اخرى.

النتائج

المجموعة الاولى
جمعية اريانة - مستقبل المرسى 0 - 0
ستير جرزونة - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 1
نادي محيط قرقنة - القوافل الرياضية بقفصة 3 - 0
مستقبل القصرين - أمل حمام سوسة 1 - 0
اتحاد تطاوين - النادي القربي 2 - 1
المجموعة الثانية
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة 1 - 1
مستقبل سليمان - الملعب الصفاقسي 1 - 0
ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 0 - 1
جندوبة الرياضية - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1

الترتيب
المجموعة الأولى
1) قوافل قفصة 21
2) مستقبل المرسى 20
-) الحديد الصفاقسي 20
4) مستقبل القصرين 18
5) اتحاد تطاوين 17
6) أمل حمام سوسة 15
-) محيط قرقنة 15
8) جمعية أريانة 10
9) النادي القربي 9
10) ستير جرزونة 6
المجموعة الثانية
1) ملعب منزل بورقيبة 19
-) جندوبة الرياضية 19
3) نادي حمام الانف 18
4) اولمبيك سيدي بوزيد 17
5) الملعب الصفاقسي 13
-) سبورتينغ بن عروس 13
7) مستقبل سليمان 13
8) هلال الشابة 10
9) جمعية جربة 9
10) الاولمبي الباجي 6



رشيد الزيتوني
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