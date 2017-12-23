الرابطة الثانية:القوافل تغرق في «المحيط» وللهمهاما انتصار مفيد

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تعثر متصدر المجموعة الاولى قوافل قفصة عندما انهزم امام محيط قرقنة بثلاثية كاملة وعاد الحديد الصفاقسي بفوز ثمين من جرزونة كما تعثر مستقبل المرسى بالتعادل امام جمعية اريانة وحقق مستقبل القصرين واتحاد تطاوين الفوز في هذه الجولة. في المجموعة الثانية عاد نادي حمام الانف بانتصار هام من ملعب منزل بورقيبة وفاز مستقبل سليمان على الملعب الصفاقسي فيما حسم التعادل لقاءي بن عروس وجمعية جربة من ناحية وجندوبة الرياضية واولمبيك سيدي بوزيد من ناحية اخرى.
النتائج
المجموعة الاولى
جمعية اريانة - مستقبل المرسى 0 - 0
ستير جرزونة - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 1
نادي محيط قرقنة - القوافل الرياضية بقفصة 3 - 0
مستقبل القصرين - أمل حمام سوسة 1 - 0
اتحاد تطاوين - النادي القربي 2 - 1
المجموعة الثانية
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة 1 - 1
مستقبل سليمان - الملعب الصفاقسي 1 - 0
ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 0 - 1
جندوبة الرياضية - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1
الترتيب
المجموعة الأولى
1) قوافل قفصة 21
2) مستقبل المرسى 20
-) الحديد الصفاقسي 20
4) مستقبل القصرين 18
5) اتحاد تطاوين 17
6) أمل حمام سوسة 15
-) محيط قرقنة 15
8) جمعية أريانة 10
9) النادي القربي 9
10) ستير جرزونة 6
المجموعة الثانية
1) ملعب منزل بورقيبة 19
-) جندوبة الرياضية 19
3) نادي حمام الانف 18
4) اولمبيك سيدي بوزيد 17
5) الملعب الصفاقسي 13
-) سبورتينغ بن عروس 13
7) مستقبل سليمان 13
8) هلال الشابة 10
9) جمعية جربة 9
10) الاولمبي الباجي 6
تعثر متصدر المجموعة الاولى قوافل قفصة عندما انهزم امام محيط قرقنة بثلاثية كاملة وعاد الحديد الصفاقسي بفوز ثمين من جرزونة كما تعثر مستقبل المرسى بالتعادل امام جمعية اريانة وحقق مستقبل القصرين واتحاد تطاوين الفوز في هذه الجولة. في المجموعة الثانية عاد نادي حمام الانف بانتصار هام من ملعب منزل بورقيبة وفاز مستقبل سليمان على الملعب الصفاقسي فيما حسم التعادل لقاءي بن عروس وجمعية جربة من ناحية وجندوبة الرياضية واولمبيك سيدي بوزيد من ناحية اخرى.
النتائج
المجموعة الاولى
جمعية اريانة - مستقبل المرسى 0 - 0
ستير جرزونة - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 1
نادي محيط قرقنة - القوافل الرياضية بقفصة 3 - 0
مستقبل القصرين - أمل حمام سوسة 1 - 0
اتحاد تطاوين - النادي القربي 2 - 1
المجموعة الثانية
سبورتينغ بن عروس - جمعية جربة 1 - 1
مستقبل سليمان - الملعب الصفاقسي 1 - 0
ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 0 - 1
جندوبة الرياضية - اولمبيك سيدي بوزيد 1 - 1
الترتيب
المجموعة الأولى
1) قوافل قفصة 21
2) مستقبل المرسى 20
-) الحديد الصفاقسي 20
4) مستقبل القصرين 18
5) اتحاد تطاوين 17
6) أمل حمام سوسة 15
-) محيط قرقنة 15
8) جمعية أريانة 10
9) النادي القربي 9
10) ستير جرزونة 6
المجموعة الثانية
1) ملعب منزل بورقيبة 19
-) جندوبة الرياضية 19
3) نادي حمام الانف 18
4) اولمبيك سيدي بوزيد 17
5) الملعب الصفاقسي 13
-) سبورتينغ بن عروس 13
7) مستقبل سليمان 13
8) هلال الشابة 10
9) جمعية جربة 9
10) الاولمبي الباجي 6
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017