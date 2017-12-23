أخبار الترجي الجرجيـــسي:غيابات منتظرة في مباراة الأجوار

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انهزم الترجّي الجرجيسي في المباراة الودّية التي خاضها ضد اتحاد المنستير في عاصمة الرباط و لم تعكس النتيجة ما قدّمه الترجّي الجرجيسي من مردود جيّد خاصة خلال الشوط الاوّل الذي اعتمد فيه المدرّب رضا الجدي على كل من منتصر خمير و غيث المعروفي وزهير التواتي و مالك بحر و حسام الشبلي في الدفاع و المختار فال و الكنغولي الجديد لورال مواندا ورضا شلبي في وسط الميدان و شهاب الجبالي والجليدي و النيجيري مامانسي اموتو في الهجوم ، حيث بقطع النظر عن النتيجة الفنّيّة ( 0 ـ 2 )، اكّد الترجّي الجرجيسي التحسّن الذي شهده في الجولات الاخيرة ،لكن في المقابل غابت النجاعة الهجوميّة بالرغم من تمكّن زملاء بحر من احداث عدّة فرص سانحة للتهديف .
اصابات لخمير و الشبلي
خلال هذا اللقاء الودّي جمع المدرّب رضا الجدّي عدّة ملاحظات حول فريقه بما سيساعده في عمليّة الغربلة ، وانتقاء افضل الوافدين الجدد من الذين يخضعون للاختبار ، كما سمح هذا اللقاء الودّي للاطار الفنّي من تحديد التشكيلة الوقتيّة التي ستمثّل الترجّي الجرجيسي في نزال الاجوار الخميس القادم ، و التي قد يغيب عنها ابرز ركائز الفريق لاسباب صحّيّة ، و يتعلّق الامر بالحارس منتصر خمير الذي تعرّض لالتواء قدمه ، و المدافع المحوري حسام الشبلي الذي اصيب بكسر في فكّه ، و شاكر الرقيعي الذي لم يسترجع بعد عافيته من الاصابة التي لحقته خلال مباراة الترجيين .
انهزم الترجّي الجرجيسي في المباراة الودّية التي خاضها ضد اتحاد المنستير في عاصمة الرباط و لم تعكس النتيجة ما قدّمه الترجّي الجرجيسي من مردود جيّد خاصة خلال الشوط الاوّل الذي اعتمد فيه المدرّب رضا الجدي على كل من منتصر خمير و غيث المعروفي وزهير التواتي و مالك بحر و حسام الشبلي في الدفاع و المختار فال و الكنغولي الجديد لورال مواندا ورضا شلبي في وسط الميدان و شهاب الجبالي والجليدي و النيجيري مامانسي اموتو في الهجوم ، حيث بقطع النظر عن النتيجة الفنّيّة ( 0 ـ 2 )، اكّد الترجّي الجرجيسي التحسّن الذي شهده في الجولات الاخيرة ،لكن في المقابل غابت النجاعة الهجوميّة بالرغم من تمكّن زملاء بحر من احداث عدّة فرص سانحة للتهديف .
اصابات لخمير و الشبلي
خلال هذا اللقاء الودّي جمع المدرّب رضا الجدّي عدّة ملاحظات حول فريقه بما سيساعده في عمليّة الغربلة ، وانتقاء افضل الوافدين الجدد من الذين يخضعون للاختبار ، كما سمح هذا اللقاء الودّي للاطار الفنّي من تحديد التشكيلة الوقتيّة التي ستمثّل الترجّي الجرجيسي في نزال الاجوار الخميس القادم ، و التي قد يغيب عنها ابرز ركائز الفريق لاسباب صحّيّة ، و يتعلّق الامر بالحارس منتصر خمير الذي تعرّض لالتواء قدمه ، و المدافع المحوري حسام الشبلي الذي اصيب بكسر في فكّه ، و شاكر الرقيعي الذي لم يسترجع بعد عافيته من الاصابة التي لحقته خلال مباراة الترجيين .
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017