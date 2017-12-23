أخبار الترجي الجرجيـــسي:غيابات منتظرة في مباراة الأجوار

انهزم الترجّي الجرجيسي في المباراة الودّية التي خاضها ضد اتحاد المنستير في عاصمة الرباط و لم تعكس النتيجة ما قدّمه الترجّي الجرجيسي من مردود جيّد خاصة خلال الشوط الاوّل الذي اعتمد فيه المدرّب رضا الجدي على كل من منتصر خمير و غيث المعروفي وزهير التواتي و مالك بحر و حسام الشبلي في الدفاع و المختار فال و الكنغولي الجديد لورال مواندا ورضا شلبي في وسط الميدان و شهاب الجبالي والجليدي و النيجيري مامانسي اموتو في الهجوم ، حيث بقطع النظر عن النتيجة الفنّيّة ( 0 ـ 2 )، اكّد الترجّي الجرجيسي التحسّن الذي شهده في الجولات الاخيرة ،لكن في المقابل غابت النجاعة الهجوميّة بالرغم من تمكّن زملاء بحر من احداث عدّة فرص سانحة للتهديف .

اصابات لخمير و الشبلي

خلال هذا اللقاء الودّي جمع المدرّب رضا الجدّي عدّة ملاحظات حول فريقه بما سيساعده في عمليّة الغربلة ، وانتقاء افضل الوافدين الجدد من الذين يخضعون للاختبار ، كما سمح هذا اللقاء الودّي للاطار الفنّي من تحديد التشكيلة الوقتيّة التي ستمثّل الترجّي الجرجيسي في نزال الاجوار الخميس القادم ، و التي قد يغيب عنها ابرز ركائز الفريق لاسباب صحّيّة ، و يتعلّق الامر بالحارس منتصر خمير الذي تعرّض لالتواء قدمه ، و المدافع المحوري حسام الشبلي الذي اصيب بكسر في فكّه ، و شاكر الرقيعي الذي لم يسترجع بعد عافيته من الاصابة التي لحقته خلال مباراة الترجيين .





محمد نجيب العليوي