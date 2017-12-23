الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار الترجي الجرجيـــسي:غيابات منتظرة في مباراة الأجوار
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي:غيابات منتظرة في مباراة الأجوار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

انهزم الترجّي الجرجيسي في المباراة الودّية التي خاضها ضد اتحاد المنستير في عاصمة الرباط و لم تعكس النتيجة ما قدّمه الترجّي الجرجيسي من مردود جيّد خاصة خلال الشوط الاوّل الذي اعتمد فيه المدرّب رضا الجدي على كل من منتصر خمير و غيث المعروفي وزهير التواتي و مالك بحر و حسام الشبلي في الدفاع و المختار فال و الكنغولي الجديد لورال مواندا ورضا شلبي في وسط الميدان و شهاب الجبالي والجليدي و النيجيري مامانسي اموتو في الهجوم ، حيث بقطع النظر عن النتيجة الفنّيّة ( 0 ـ 2 )، اكّد الترجّي الجرجيسي التحسّن الذي شهده في الجولات الاخيرة ،لكن في المقابل غابت النجاعة الهجوميّة بالرغم من تمكّن زملاء بحر من احداث عدّة فرص سانحة للتهديف .
اصابات لخمير و الشبلي
خلال هذا اللقاء الودّي جمع المدرّب رضا الجدّي عدّة ملاحظات حول فريقه بما سيساعده في عمليّة الغربلة ، وانتقاء افضل الوافدين الجدد من الذين يخضعون للاختبار ، كما سمح هذا اللقاء الودّي للاطار الفنّي من تحديد التشكيلة الوقتيّة التي ستمثّل الترجّي الجرجيسي في نزال الاجوار الخميس القادم ، و التي قد يغيب عنها ابرز ركائز الفريق لاسباب صحّيّة ، و يتعلّق الامر بالحارس منتصر خمير الذي تعرّض لالتواء قدمه ، و المدافع المحوري حسام الشبلي الذي اصيب بكسر في فكّه ، و شاكر الرقيعي الذي لم يسترجع بعد عافيته من الاصابة التي لحقته خلال مباراة الترجيين .

محمد نجيب العليوي
تقرؤون أيضا
اليوم، بين الترجي والسي .آس.آس:...قمّـــــــــــة تحـــبس الأنفـــاس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بين الترجي و»السي .آس .آس» حكاية طويلة وذكريات قديمة وصراعات مريرة على الألقاب وحتّى على اللاّعبين...
المزيد >>
سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي :الخنيسي يعود وبن يوسف «يصعّد»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اليوم في رادس النادي الصّفاقسي وسط أجواء غير عادية بالنّظر إلى الوضعيّة الصّعبة التي يعيشها...
المزيد >>
طارق ثابت:التخلص من «الفوضى» في التمركز سيقــــود الترجـــي للإقنــــاع
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
وضعت "الشروق" "كلاسيكو" رادس تحت مجهر الظّهير "الطائر" للترجي والنّجم السّابق للـ"نّسور" طارق ثابت الذي يعتبر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي:غيابات منتظرة في مباراة الأجوار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

انهزم الترجّي الجرجيسي في المباراة الودّية التي خاضها ضد اتحاد المنستير في عاصمة الرباط و لم تعكس النتيجة ما قدّمه الترجّي الجرجيسي من مردود جيّد خاصة خلال الشوط الاوّل الذي اعتمد فيه المدرّب رضا الجدي على كل من منتصر خمير و غيث المعروفي وزهير التواتي و مالك بحر و حسام الشبلي في الدفاع و المختار فال و الكنغولي الجديد لورال مواندا ورضا شلبي في وسط الميدان و شهاب الجبالي والجليدي و النيجيري مامانسي اموتو في الهجوم ، حيث بقطع النظر عن النتيجة الفنّيّة ( 0 ـ 2 )، اكّد الترجّي الجرجيسي التحسّن الذي شهده في الجولات الاخيرة ،لكن في المقابل غابت النجاعة الهجوميّة بالرغم من تمكّن زملاء بحر من احداث عدّة فرص سانحة للتهديف .
اصابات لخمير و الشبلي
خلال هذا اللقاء الودّي جمع المدرّب رضا الجدّي عدّة ملاحظات حول فريقه بما سيساعده في عمليّة الغربلة ، وانتقاء افضل الوافدين الجدد من الذين يخضعون للاختبار ، كما سمح هذا اللقاء الودّي للاطار الفنّي من تحديد التشكيلة الوقتيّة التي ستمثّل الترجّي الجرجيسي في نزال الاجوار الخميس القادم ، و التي قد يغيب عنها ابرز ركائز الفريق لاسباب صحّيّة ، و يتعلّق الامر بالحارس منتصر خمير الذي تعرّض لالتواء قدمه ، و المدافع المحوري حسام الشبلي الذي اصيب بكسر في فكّه ، و شاكر الرقيعي الذي لم يسترجع بعد عافيته من الاصابة التي لحقته خلال مباراة الترجيين .

محمد نجيب العليوي
تقرؤون أيضا
اليوم، بين الترجي والسي .آس.آس:...قمّـــــــــــة تحـــبس الأنفـــاس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بين الترجي و»السي .آس .آس» حكاية طويلة وذكريات قديمة وصراعات مريرة على الألقاب وحتّى على اللاّعبين...
المزيد >>
سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في...
المزيد >>
أخبار الترجي الرياضي :الخنيسي يعود وبن يوسف «يصعّد»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اليوم في رادس النادي الصّفاقسي وسط أجواء غير عادية بالنّظر إلى الوضعيّة الصّعبة التي يعيشها...
المزيد >>
طارق ثابت:التخلص من «الفوضى» في التمركز سيقــــود الترجـــي للإقنــــاع
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
وضعت "الشروق" "كلاسيكو" رادس تحت مجهر الظّهير "الطائر" للترجي والنّجم السّابق للـ"نّسور" طارق ثابت الذي يعتبر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿