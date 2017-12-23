أخبار النادي الافريقي:جلسة مع العيفة والشماخي أساسي

ينزل النادي الإفريقي اليوم ضيفا على أولمبيك مدنين في مباراة متأخرة لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى وهو حوار يتجدد لحساب البطولة لأول مرة منذ فيفري 2002 بسبب الغياب المطول للأولمبيك عن الرابطة الأولى.

كانت «الشروق» سباقة في نشر خبر لجوء بلال العيفة إلى لجنة النزاعات ورغم أننا أشرنا إلى أن الخطوة التي قام بها اللاعب لم تكن سعيا لمقاضاة النادي وإنما هي إجراء قانوني بغاية ضمان حقوقه المالية إلا أن هناك من ركب على الخبر بغاية تصفية حساباته مع اللاعب.

العيفة كان مثالا يحتذى طيلة 10 سنوات لم يبخل خلالها على الفريق والجميع يذكر كيف أنه جدد عقده في وقت كان يفترض أن يمضي لناديي ليل أو تولوز الفرنسيين اللذين لاحقاه في تونس مفضلا الاستجابة للرئيس الجديد حينها سليم الرياحي الذي كافأه على ذلك باستهدافه دون غيره ولمواسم عديدة.

جلسة مع العلمي وحمودية

تواصلا مع ما سبق نعود لنشير إلى أن بلال العيفة قد كان محل دعم ومساندة من قبل زملائه وأيضا المسؤولين حيث ستكون له جلسة مع مروان حمودية ومهدي الغربي ويوسف العلمي بعد مباراة أولمبيك مدنين للحديث بشأن مستحقاته.

وبحسب ما أكده مصدر مقرب من اللاعب فإنه على استعداد للتنازل عن جانب هام من مستحقاته لفائدة الفريق مع جدولة ديونه وهو ما يحسب للاعب إن كان جادا فعلا في ذلك.

الزمزمي يلتحق بالمتغيبين

قرر الإطار الفني يوم أمس بعد ضبط قائمة اللاعبين الذين سيتحولون إلى جربة إعفاء متوسط الميدان الشاب معتز الزمزمي الذي لم يكن جاهزا كما ينبغي للعب.

الزمزمي عانى من إصابة خفيفة في الكلاسيكو أمام النجم الرياضي الساحلي لتكون مشاركته في الحصص التدريبية الأخيرة متأخرة وهو ما دفع بتران مارشان إلى التخلي عنه.

ثلاثي في أتم الجاهزية

بعد أن تم التعويل عليه لدقائق أمام العالية الرياضية سيكون القيدوم وسام يحيى جاهزا لخوض مقابلة اليوم أمام أولمبيك مدنين. يحيى عانى من مشاكل صحية حرمته من خوض مواجهة النجم الساحلي الأخيرة وها أنه يتعافى ليعود إلى التشكيلة من جديد.

على صعيد آخر لم يكن الثنائي المتكون من صابر خليفة وأسامة الدراجي في أوج استعداداتهما فقد عرفا مشاكل صحية بعد الكلاسيكو ولكنهما مع ذلك كانا مع المجموعة في تنقل مساء أمس وسيكون الأول أساسيا في قيادة الخط الأمامي أما الدراجي فسيجالس مدربه كالعادة ليكون حلا بديلا أثناء اللعب.

الأولى للماجري والشماخي و الذوادي

قدّم لاعب الرواق الشاب لصنف النخبة فراس الماجري مؤشرات واعدة للغاية في مباراتي النادي الأولمبي بالكرم وأيضا العالية الرياضية ليكون أبرز المستفيدين من بين العناصر الشابة بما أن برتران مارشان قرّر ضمه إلى المجموعة التي تنقلت إلى مدنين وذلك بتوصية من المنادجر العام كمال القلصي.

من جهة أخرى تقرر أن يكون ياسين الشماخي أساسيا في مباراة اليوم حيث اختار برتران مارشان أن يمنحه الثقة وذلك لتعويض بلال الخفيفي المصاب.في نفس السياق تم تأهيل زهير الذوادي

التخلي عن «نايمار»

كما أشرنا إليه في عدد يوم أمس قرر الإطار الفني التخلي عن المهاجم المصري خليل حجي الملقب بـ»نايمار» بعد أن تم اختباره في لقاء العالية الرياضية.

«نايمار» لم يقنع مارشان و القلصي خصوصا أن أسلوب لعبه استعراضي وغير مجد أو مفيد ليتقرر تسريحه.

من جهة أخرى يفترض أن لا يتم الإبقاء على الظهير الأيمن البنيني فاسينو رودريغ بعد أن تم اختباره بدوره في لقاء العالية الرياضية.

التشكيلة الرسمية

قرر الإطار الفني تثبيت نفس الخيارات التكتيكية والبشرية تقريبا في مقارنة بين مباراة النجم الرياضي الساحلي وأولمبيك مدنين.

النادي الإفريقي سيدخل اللقاء بتغييرين فقط قياسا بالكلاسيكو حيث سيأخذ وسام يحيى مكان معتز الزمزمي على أن يعوّض ياسين الشماخي بلال الخفيفي.

وعليه ستكون التشكيلة الرسمية للأحمر والأبيض على النحو الآتي:

سيف الدين الشرفي – نيكولاس أوبوكو – فخر الدين الجزيري – علي العابدي – حمزة العقربي – أحمد خليل – وسام يحيى – غازي العيادي – ياسين الشماخي – صابر خليفة وخليل عون الله.





محمد عبدلي