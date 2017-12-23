نادي أولمبيك مدنين:عــــودة منافـــــــــق

سيبحث الفريق خلال مواجهة اليوم ضد الافريقي والتي تأتي بعد 15 سنة من آخر مواجهة بين الفريقين عن استغلال عاملي الميدان والجمهور للفوز والترفيع في رصيده من النقاط الى 16 .

تشكيلة الفريق ستشهد عودة القائد أيمن منافق و سيعمل الاطار الفني كما قال على اختيار أكثر اللاعبين جاهزية وتلاؤما مع الخطة التكتيكية لتحقيق نتيجة ايجابية و ينتظر أن يبدأ الأولمبيك المباراة بالعناصر التالية: الجلاصي - الربعي- الكزدغلي – القصايري – العرفاوي – الطويل –منافق – النغموشي – بلغالية – الفالحي – تراوري.





عزيز