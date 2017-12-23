أخبـار اتحاد بن قردان:اليوم الدخول في تربص جربة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يدخل زملاء ياسين بوفالغة اليوم في تربص مغلق بجزيرة جربة يتواصل الى غاية موعد المباراة المقبلة ضد الجار ترجي جرجيس الخميس القادم .

من جهة أخرى ونظرا للقوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم بتخصيص ثمانية انتدابات فقط لكل فريق في كل موسم فقد استوفى الاتحاد أغلب التعاقدات و لم يبق له خلال هذا الميركاتو الا انتدابا واحد سيكون لحارس مرمى.





الطاهر