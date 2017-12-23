أخبـار اتحاد بن قردان:اليوم الدخول في تربص جربة

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يدخل زملاء ياسين بوفالغة اليوم في تربص مغلق بجزيرة جربة يتواصل الى غاية موعد المباراة المقبلة ضد الجار ترجي جرجيس الخميس القادم .
من جهة أخرى ونظرا للقوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم بتخصيص ثمانية انتدابات فقط لكل فريق في كل موسم فقد استوفى الاتحاد أغلب التعاقدات و لم يبق له خلال هذا الميركاتو الا انتدابا واحد سيكون لحارس مرمى.
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يدخل زملاء ياسين بوفالغة اليوم في تربص مغلق بجزيرة جربة يتواصل الى غاية موعد المباراة المقبلة ضد الجار ترجي جرجيس الخميس القادم .
من جهة أخرى ونظرا للقوانين الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم بتخصيص ثمانية انتدابات فقط لكل فريق في كل موسم فقد استوفى الاتحاد أغلب التعاقدات و لم يبق له خلال هذا الميركاتو الا انتدابا واحد سيكون لحارس مرمى.
الطاهر
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21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
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21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
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20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
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20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
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19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
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19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
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19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
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19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
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19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
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18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
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