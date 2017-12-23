أخبار الملعب القـــــابسي:خروج نوارة والمليتي وعودة السيفي

رغم السرية التامة التي انتهجتها الهيئة المديرة في خصوص العناصر التي ستغادر الملعب القابسي فان كواليس الفريق تؤكد قرب فسخ عقد الحارس وسيم نوارة الذي قرر الانضمام لاتحاد بن قردان و لاعب الوسط خالد المليتي الذي لم يقدم الاضافة بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم أما في خصوص العناصر القادمة فان المهاجم هشام السيفي يبقي الأقرب للعودة إلى الستيدة وهو الذي اشترط حصوله على بقية مستحقاته المالية المتخلدة لدى الفريق .

الطاهر الحمروني