جمهور النادي الصفاقسي: سنُعيد سيناريو كلاسيكو سوسة

ينتظر احباء النادي الصفاقسي بفارغ الصبر انطلاق الكلاسيكو الذي سيجمع بملعب رادس الترجي التونسي بفريقهم .هذا الحوار سيكون مقياسا حقيقيا لمستوى الفريق تحت اشراف لسعد الدريدي وقد ينسيهم ان تحقق الفوز خلاله في عثرة الفريق امام مستقبل قابس ...الشروق استطلعت آراء البعض منهم حول قمة اليوم.

محمد المصمودي:

الفوز ليس صعبا

حظوظنا وافرة للانتصار على الترجي التونسي في رادس بالذات وأظن أن ذلك ليس صعبا خاصة لما يكون دفاعنا في يومه والحكم في المستوى. المطلوب أن نتجند كلنا وراء ابناء لسعد الدريدي الذي نجح في صقل مواهب اللاعبين وغرس فيهم الروح الانتصارية . نريدها مقابلة فرجوية فيها الاهداف وتتميز بالاستقامة فوق الميدان وخارجه والمطلوب ان يقتنع الفريقان بان المقابلة 90 دقيقة فيها المنتصر والمنهزم وبالتالي على الجميع تقبل النتيجة بروح رياضية عالية .

فوزي عمار:

خائفون من الصفارة

كل ما نتمناه ان تدور مباراة اليوم في كنف الروح الرياضية بقطع النظر عن النتيجة... نريدها مواجهة نظيفة تشرف الفريقين وتعطي فكرة جميلة عن كرة القدم التونسية لدى المشاهدين في البلدان العربية التي ستتابع اللقاء. بالرغم من محدودية رصيدنا البشري فاننا قادرون على العودة من رادس بنقاط الفوز وتقليص الفارق بيننا وبين منافسنا وعموما ليس الترجي من يخيفنا بل حكم المباراة الذي اتمنى ان يكون نزيها.

جمال العايدي:

مباراة مفتوحة

اعتقد ان مستوى الفريقين متقارب ولهما نفس الهدف الا وهو الانتصار وبالرغم من ان الترجي التونسي له اسبقية الجمهور والميدان فاننا قادرون على استغلال نقاط ضعفه... لدي ثقة تامة في قدرة المدرب لسعد الدريدي على القيام بالكوتشينغ المناسب... اتوقع ان نشاهد صابة من الاهداف بتوفر المفتوح من الجانبين والانتصار سيكون بلا شك حليفنا.

سامي حريز:

الفرجة أولا

اولا أتمنى ان تخرج الروح الرياضية منتصرة فكفانا حروبا ومناوشات وعنفا لفظيا وماديا فوق مياديننا وان نتمتع بمباراة فرجوية تؤكد السمعة الطيبة التي يتمتع بها الفريقان واخيرا اريد ان يعطي حكم المباراة لكل ذي حق حقه وليكن الانتصارلمن هو اجدر.

عبد الستار اللواتي:

سنعيد باذن الله سيناريو سوسة

لما انتصرنا على النجم الساحلي... صحيح اننا لم ننتصر منذ وقت قصير على الترجي في العاصمة لكن المعطيات ستتتغير بداية من اليوم... اعتقد ان المباراة ستكون فرصة لنا للظهور بوجهنا الحقيقي وادعو اللاعبين الى ان يعطوا كل ما عندهم باعتباران مواجهة هذا المساء من فئة 6 نقاط .





نورالدين