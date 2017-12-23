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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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أخبار شبيبة القيروان:المسعدي ... الجزيري والربعي على الخط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

بعد ان امضى المدافع سامح الدربالي مع الترجي التونسي والمهاجم ايمن الحرزي مع النادي الصفاقسي توجه اهتمام المشرفين على الإنتدابات في الشبيبة بالتنسيق مع الجهاز الفني نحو الثلاثي حمزة المسعدي من النادي البنزرتي  وسيف الدين الجزيري مهاجم اتحاد بن قردان وعبد الرحمان الربعي اللاعب السابق للشبيبة والمدافع الحالي لاولمبيك مدنين وحسب مصادر «الشروق» فقد انطلقت أمس المفاوضات الاولية مع هؤلاء اللاعبين لتعزيز صفوف «الجي اس كا « خلال هذا الميركاتو. 

رضا العلويني
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أخبار شبيبة القيروان:المسعدي ... الجزيري والربعي على الخط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

بعد ان امضى المدافع سامح الدربالي مع الترجي التونسي والمهاجم ايمن الحرزي مع النادي الصفاقسي توجه اهتمام المشرفين على الإنتدابات في الشبيبة بالتنسيق مع الجهاز الفني نحو الثلاثي حمزة المسعدي من النادي البنزرتي  وسيف الدين الجزيري مهاجم اتحاد بن قردان وعبد الرحمان الربعي اللاعب السابق للشبيبة والمدافع الحالي لاولمبيك مدنين وحسب مصادر «الشروق» فقد انطلقت أمس المفاوضات الاولية مع هؤلاء اللاعبين لتعزيز صفوف «الجي اس كا « خلال هذا الميركاتو. 

رضا العلويني
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اليوم، بين الترجي والسي .آس.آس:...قمّـــــــــــة تحـــبس الأنفـــاس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في...
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أخبار الترجي الرياضي :الخنيسي يعود وبن يوسف «يصعّد»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يستقبل الترجي اليوم في رادس النادي الصّفاقسي وسط أجواء غير عادية بالنّظر إلى الوضعيّة الصّعبة التي يعيشها...
المزيد >>
طارق ثابت:التخلص من «الفوضى» في التمركز سيقــــود الترجـــي للإقنــــاع
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
وضعت "الشروق" "كلاسيكو" رادس تحت مجهر الظّهير "الطائر" للترجي والنّجم السّابق للـ"نّسور" طارق ثابت الذي يعتبر...
المزيد >>
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سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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