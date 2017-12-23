أخبار شبيبة القيروان:المسعدي ... الجزيري والربعي على الخط

بعد ان امضى المدافع سامح الدربالي مع الترجي التونسي والمهاجم ايمن الحرزي مع النادي الصفاقسي توجه اهتمام المشرفين على الإنتدابات في الشبيبة بالتنسيق مع الجهاز الفني نحو الثلاثي حمزة المسعدي من النادي البنزرتي وسيف الدين الجزيري مهاجم اتحاد بن قردان وعبد الرحمان الربعي اللاعب السابق للشبيبة والمدافع الحالي لاولمبيك مدنين وحسب مصادر «الشروق» فقد انطلقت أمس المفاوضات الاولية مع هؤلاء اللاعبين لتعزيز صفوف «الجي اس كا « خلال هذا الميركاتو.





رضا العلويني