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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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أخبار النادي الصفاقسي:الراقوبــي و الحـرزي مؤهّــلان
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي:الراقوبــي و الحـرزي مؤهّــلان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

بعد عثرة السبت الماضي امام مستقبل قابس استعد النادي الصفاقسي كما ينبغي لمباراة اليوم امام الترجي التونسي على امل ان يفاجئ المنافس في عقر داره لتحقيق المصالحة مع احبائه الغاضبين على آداء بعض اللاعبين المتسببين في العثرة وقد حرص المدرب لسعد الدريدي على اعداد الفريق على المستوى البسيكولوجي للتخلص من ضغط مباراة اليوم التي لها اهمية كبرى .
على هذا الاساس أجرى الفريق تربصا مغلقا بأحد نزل قمرت لتمكين اللاعبين من التركيز على مباراة اليوم و حسب ما جاء على لسان بعض اللاعبين الذين اتصلنا بهم فإن المباراة سيطغى عليها اللعب الفرجوي و ستكون حماسية و صعبة على الفريقين باعتبار أن هدفهما واحد الا هو الانتصار و قد وعد اللاعبون بتقديم مباراة مقنعة و أكدوا انهم على اتم الاستعداد للعودة الى صفاقس بنقاط الفوز.
الحرزي والراقوبي فقط
بالنسبة للاعبين الجدد اختار منهم لسعد الدريدي لاعبين فقط شاركا في تربص قمرت وهما ايمن الحرزي و محمد علي الراقوبي بالرغم ان اللاعبين نور الزمان الزموري و محمد سعيد كرشود مؤهلان للعب .
بوحاجب لم يتفق مع المتلوي
تحول اللاعب سامح بوحاجب الى المتلوي قصد الانضمام له لكن عاد امس الى صفاقس لعدم حصول اتفاق بين بوحاجب و هيئة المتلوي و يبدو ان الامر يتعلق بالامور المادية وحسب ما لدينا من معطيات فان بوحاجب سيستأنف التمارين مع النادي الصفاقسي ريثما يتم العثور على الحل .
اضافة 200 تذكرة
وافقت السلط الامنية ببنعروس على اضافة 200 تذكرة للنادي الصفاقسي ليصبح العدد الجملي للتذاكر التي تم وضعها على ذمة احباء النادي الصفاقسي 1400 تذكرة
ندوي رأس حربة
امام قوة خط هجوم الترجي التونسي سيلعب النادي الصفاقسي في مباراة اليوم امام نادي باب سويقة بطريقة حذرة و بالتالي الاعتماد على ندوي كرأس حربة أما بقية المهاجمين فسيستقرون في وسط الميدان .
بين بن صالح و عمامو
سوف لن يدخل الدريدي تغييرا على مستوى التشكيلة رغم أنه لم يستقر على رأي فيما يتعلق بمحور الدفاع حيث من المنتظر ان يأخذ عمامو مكان محمود بن صالح و في صورة اقحام مرياح في خطة ظهير ايسر فسيتكون محور الدفاع من بن صالح و عمامو .
التشكيلة المحتملة
ينتظر ام تكون تشكيلة اليوم على النحو التالي :
الجريدي - المثلوثي - دقدوق - مرياح - بن صالح (او عمامو)- العواضي - الحناشي - سوكاري - اللواتي - المرزوقي - ندوي .

نورالدين البكوش
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي:الراقوبــي و الحـرزي مؤهّــلان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

بعد عثرة السبت الماضي امام مستقبل قابس استعد النادي الصفاقسي كما ينبغي لمباراة اليوم امام الترجي التونسي على امل ان يفاجئ المنافس في عقر داره لتحقيق المصالحة مع احبائه الغاضبين على آداء بعض اللاعبين المتسببين في العثرة وقد حرص المدرب لسعد الدريدي على اعداد الفريق على المستوى البسيكولوجي للتخلص من ضغط مباراة اليوم التي لها اهمية كبرى .
على هذا الاساس أجرى الفريق تربصا مغلقا بأحد نزل قمرت لتمكين اللاعبين من التركيز على مباراة اليوم و حسب ما جاء على لسان بعض اللاعبين الذين اتصلنا بهم فإن المباراة سيطغى عليها اللعب الفرجوي و ستكون حماسية و صعبة على الفريقين باعتبار أن هدفهما واحد الا هو الانتصار و قد وعد اللاعبون بتقديم مباراة مقنعة و أكدوا انهم على اتم الاستعداد للعودة الى صفاقس بنقاط الفوز.
الحرزي والراقوبي فقط
بالنسبة للاعبين الجدد اختار منهم لسعد الدريدي لاعبين فقط شاركا في تربص قمرت وهما ايمن الحرزي و محمد علي الراقوبي بالرغم ان اللاعبين نور الزمان الزموري و محمد سعيد كرشود مؤهلان للعب .
بوحاجب لم يتفق مع المتلوي
تحول اللاعب سامح بوحاجب الى المتلوي قصد الانضمام له لكن عاد امس الى صفاقس لعدم حصول اتفاق بين بوحاجب و هيئة المتلوي و يبدو ان الامر يتعلق بالامور المادية وحسب ما لدينا من معطيات فان بوحاجب سيستأنف التمارين مع النادي الصفاقسي ريثما يتم العثور على الحل .
اضافة 200 تذكرة
وافقت السلط الامنية ببنعروس على اضافة 200 تذكرة للنادي الصفاقسي ليصبح العدد الجملي للتذاكر التي تم وضعها على ذمة احباء النادي الصفاقسي 1400 تذكرة
ندوي رأس حربة
امام قوة خط هجوم الترجي التونسي سيلعب النادي الصفاقسي في مباراة اليوم امام نادي باب سويقة بطريقة حذرة و بالتالي الاعتماد على ندوي كرأس حربة أما بقية المهاجمين فسيستقرون في وسط الميدان .
بين بن صالح و عمامو
سوف لن يدخل الدريدي تغييرا على مستوى التشكيلة رغم أنه لم يستقر على رأي فيما يتعلق بمحور الدفاع حيث من المنتظر ان يأخذ عمامو مكان محمود بن صالح و في صورة اقحام مرياح في خطة ظهير ايسر فسيتكون محور الدفاع من بن صالح و عمامو .
التشكيلة المحتملة
ينتظر ام تكون تشكيلة اليوم على النحو التالي :
الجريدي - المثلوثي - دقدوق - مرياح - بن صالح (او عمامو)- العواضي - الحناشي - سوكاري - اللواتي - المرزوقي - ندوي .

نورالدين البكوش
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