جمهور الترجي:نريد انتصـار العــادة

تتجه انظار الجماهير الى مباراة كلاسيكو الترجي الرياضي وملاحقه المباشر النادي الصفاقسي عشية اليوم السبت والاكيد ان جماهير الترجي التي ستتابع المباراة في الملعب او عبر الشاشة تنتظر مستوى أفضل من فريقها وتحقيق انتصار آخر أمام فريق محترم جدا. "الشروق" تنقل أراء بعض احباء الترجي في "الروبرتاج" التالي:

شاكر بن عمار:

سننتصر كالعادة

الترجي حقق نتائج باهرة ولم يتأثر كثيرا بخروجه من رابطة الابطال عكس التجم والافريقي مثلا اللذين دخلا في ازمة بعد انسحابهما من المسابقات الافريقية واظن ان الترجي لديه كل الامكانيات البشرية والفنية لكي يتجاوز منافسا كبيرا على البطولة ولا اظن ان النادي الصفاقسي قادر على ايقاف الترجي في رادس

محمد حسني الكوكي:

نريد الاداء والنتيجة

لا شك ان جزء هاما من جماهير الترجي غير راضية عن اداء الفريق لأننا مقتنعون اننا نملك افضل اللاعبين وبإمكاننا تقديم كرة قدم فرجوية مع ضمان الانتصارات وجمع النقاط وهي الاهم دائما في كرة القدم واظن ان فوزي البنزرتي ولاعبي الترجي لن يجدوا افضل من مباراة النادي الصفاقسي لتقديم وجه مقنع يرضي الاحباء وبالنسبة للمباراة فهي لن تفلت من الترجي كالعادة.

مهدي العزوزي:

فرصة للاحتفال ببطولة الخريف

صحيح ان الترجي يحتل المرتبة الاولى في البطولة وهو بطل الخريف وتلك هي مكانتنا الطبيعية دائما ولكن اعتقد ان الفريق لم يصل الى المستوى المأمول الذي نطالب به لكي يكون فريقنا جاهزا لرابطة الابطال وهو الهدف الاول لنا في كل موسم ونعرف ان النادي الصفاقسي فريق يلعب كرة قدم ممتازة ولديه فريق شاب ومواجهتنا معه ستكون فرصة لتقديم كرة قدم ممتازة وتحقيق انتصار رائع.

انيس بن بشير:

متفائل بعودة الخنيسي

بدأ فوزي البنزرتي يعطي الثقة لبعض اللاعبين وابرزهم ماهر بالصغير الذي قدم مقابلة رائعة امام الملعب التونسي وسيلعب كأساسي في مباراة النادي الصفاقسي مع عودة هداف الفريق ياسين الخنيسي وهذا سيعطي للترجي طابعا هجوميا وسيمكننا من فك رموز دفاع النادي الصفاقسي وانا لا اقول ان المباراة ستكون سهلة لان المنافس من افضل الفرق في البطولة ولديه مدرب ذكي ويعرف كيف يقرا منافسيه.

سفيان الخماسي :

الفرصة الأخيرة للبنزرتي

شخصيا لست سعيدا بمستوى الترجي امام الفرق الكبرى فلم نقنع لا امام النجم ولا امام الافريقي ولا امام الملعب التونسي رغم أننا حصدنا النقاط واظن ان فوزي البنزرتي لم يعد قادرا على تقديم اية اضافة وطريقته اصبحت مكشوفة للمنافسين واعتماده على نفس التشكيلة أثر على الفريق وهناك بعض اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة معه على غرار انيس بن حتيرة.

البنزرتي مطالب بمراجعة حساباته في مباراة الكلاسيكو ونريد مشاهدة الترجي في مستواه المعهود ونريد انتصارا مقترنا بالأداء والنتيجة و نحن نطالب بأكثر مما شاهدناه في مرحلة الذهاب وهناك لاعبون يجب ان يستفيقوا ويقدموا الاضافة لفريق على قدر الاموال التي يتقاضونها.





منير الزوابي