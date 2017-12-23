جمهور الترجي:نريد انتصـار العــادة

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تتجه انظار الجماهير الى مباراة كلاسيكو الترجي الرياضي وملاحقه المباشر النادي الصفاقسي عشية اليوم السبت والاكيد ان جماهير الترجي التي ستتابع المباراة في الملعب او عبر الشاشة تنتظر مستوى أفضل من فريقها وتحقيق انتصار آخر أمام فريق محترم جدا. "الشروق" تنقل أراء بعض احباء الترجي في "الروبرتاج" التالي:
شاكر بن عمار:
سننتصر كالعادة
الترجي حقق نتائج باهرة ولم يتأثر كثيرا بخروجه من رابطة الابطال عكس التجم والافريقي مثلا اللذين دخلا في ازمة بعد انسحابهما من المسابقات الافريقية واظن ان الترجي لديه كل الامكانيات البشرية والفنية لكي يتجاوز منافسا كبيرا على البطولة ولا اظن ان النادي الصفاقسي قادر على ايقاف الترجي في رادس
محمد حسني الكوكي:
نريد الاداء والنتيجة
لا شك ان جزء هاما من جماهير الترجي غير راضية عن اداء الفريق لأننا مقتنعون اننا نملك افضل اللاعبين وبإمكاننا تقديم كرة قدم فرجوية مع ضمان الانتصارات وجمع النقاط وهي الاهم دائما في كرة القدم واظن ان فوزي البنزرتي ولاعبي الترجي لن يجدوا افضل من مباراة النادي الصفاقسي لتقديم وجه مقنع يرضي الاحباء وبالنسبة للمباراة فهي لن تفلت من الترجي كالعادة.
مهدي العزوزي:
فرصة للاحتفال ببطولة الخريف
صحيح ان الترجي يحتل المرتبة الاولى في البطولة وهو بطل الخريف وتلك هي مكانتنا الطبيعية دائما ولكن اعتقد ان الفريق لم يصل الى المستوى المأمول الذي نطالب به لكي يكون فريقنا جاهزا لرابطة الابطال وهو الهدف الاول لنا في كل موسم ونعرف ان النادي الصفاقسي فريق يلعب كرة قدم ممتازة ولديه فريق شاب ومواجهتنا معه ستكون فرصة لتقديم كرة قدم ممتازة وتحقيق انتصار رائع.
انيس بن بشير:
متفائل بعودة الخنيسي
بدأ فوزي البنزرتي يعطي الثقة لبعض اللاعبين وابرزهم ماهر بالصغير الذي قدم مقابلة رائعة امام الملعب التونسي وسيلعب كأساسي في مباراة النادي الصفاقسي مع عودة هداف الفريق ياسين الخنيسي وهذا سيعطي للترجي طابعا هجوميا وسيمكننا من فك رموز دفاع النادي الصفاقسي وانا لا اقول ان المباراة ستكون سهلة لان المنافس من افضل الفرق في البطولة ولديه مدرب ذكي ويعرف كيف يقرا منافسيه.
سفيان الخماسي :
الفرصة الأخيرة للبنزرتي
شخصيا لست سعيدا بمستوى الترجي امام الفرق الكبرى فلم نقنع لا امام النجم ولا امام الافريقي ولا امام الملعب التونسي رغم أننا حصدنا النقاط واظن ان فوزي البنزرتي لم يعد قادرا على تقديم اية اضافة وطريقته اصبحت مكشوفة للمنافسين واعتماده على نفس التشكيلة أثر على الفريق وهناك بعض اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة معه على غرار انيس بن حتيرة.
البنزرتي مطالب بمراجعة حساباته في مباراة الكلاسيكو ونريد مشاهدة الترجي في مستواه المعهود ونريد انتصارا مقترنا بالأداء والنتيجة و نحن نطالب بأكثر مما شاهدناه في مرحلة الذهاب وهناك لاعبون يجب ان يستفيقوا ويقدموا الاضافة لفريق على قدر الاموال التي يتقاضونها.
تتجه انظار الجماهير الى مباراة كلاسيكو الترجي الرياضي وملاحقه المباشر النادي الصفاقسي عشية اليوم السبت والاكيد ان جماهير الترجي التي ستتابع المباراة في الملعب او عبر الشاشة تنتظر مستوى أفضل من فريقها وتحقيق انتصار آخر أمام فريق محترم جدا. "الشروق" تنقل أراء بعض احباء الترجي في "الروبرتاج" التالي:
شاكر بن عمار:
سننتصر كالعادة
الترجي حقق نتائج باهرة ولم يتأثر كثيرا بخروجه من رابطة الابطال عكس التجم والافريقي مثلا اللذين دخلا في ازمة بعد انسحابهما من المسابقات الافريقية واظن ان الترجي لديه كل الامكانيات البشرية والفنية لكي يتجاوز منافسا كبيرا على البطولة ولا اظن ان النادي الصفاقسي قادر على ايقاف الترجي في رادس
محمد حسني الكوكي:
نريد الاداء والنتيجة
لا شك ان جزء هاما من جماهير الترجي غير راضية عن اداء الفريق لأننا مقتنعون اننا نملك افضل اللاعبين وبإمكاننا تقديم كرة قدم فرجوية مع ضمان الانتصارات وجمع النقاط وهي الاهم دائما في كرة القدم واظن ان فوزي البنزرتي ولاعبي الترجي لن يجدوا افضل من مباراة النادي الصفاقسي لتقديم وجه مقنع يرضي الاحباء وبالنسبة للمباراة فهي لن تفلت من الترجي كالعادة.
مهدي العزوزي:
فرصة للاحتفال ببطولة الخريف
صحيح ان الترجي يحتل المرتبة الاولى في البطولة وهو بطل الخريف وتلك هي مكانتنا الطبيعية دائما ولكن اعتقد ان الفريق لم يصل الى المستوى المأمول الذي نطالب به لكي يكون فريقنا جاهزا لرابطة الابطال وهو الهدف الاول لنا في كل موسم ونعرف ان النادي الصفاقسي فريق يلعب كرة قدم ممتازة ولديه فريق شاب ومواجهتنا معه ستكون فرصة لتقديم كرة قدم ممتازة وتحقيق انتصار رائع.
انيس بن بشير:
متفائل بعودة الخنيسي
بدأ فوزي البنزرتي يعطي الثقة لبعض اللاعبين وابرزهم ماهر بالصغير الذي قدم مقابلة رائعة امام الملعب التونسي وسيلعب كأساسي في مباراة النادي الصفاقسي مع عودة هداف الفريق ياسين الخنيسي وهذا سيعطي للترجي طابعا هجوميا وسيمكننا من فك رموز دفاع النادي الصفاقسي وانا لا اقول ان المباراة ستكون سهلة لان المنافس من افضل الفرق في البطولة ولديه مدرب ذكي ويعرف كيف يقرا منافسيه.
سفيان الخماسي :
الفرصة الأخيرة للبنزرتي
شخصيا لست سعيدا بمستوى الترجي امام الفرق الكبرى فلم نقنع لا امام النجم ولا امام الافريقي ولا امام الملعب التونسي رغم أننا حصدنا النقاط واظن ان فوزي البنزرتي لم يعد قادرا على تقديم اية اضافة وطريقته اصبحت مكشوفة للمنافسين واعتماده على نفس التشكيلة أثر على الفريق وهناك بعض اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة معه على غرار انيس بن حتيرة.
البنزرتي مطالب بمراجعة حساباته في مباراة الكلاسيكو ونريد مشاهدة الترجي في مستواه المعهود ونريد انتصارا مقترنا بالأداء والنتيجة و نحن نطالب بأكثر مما شاهدناه في مرحلة الذهاب وهناك لاعبون يجب ان يستفيقوا ويقدموا الاضافة لفريق على قدر الاموال التي يتقاضونها.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017