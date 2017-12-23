طارق ثابت:التخلص من «الفوضى» في التمركز سيقــــود الترجـــي للإقنــــاع



وضعت "الشروق" "كلاسيكو" رادس تحت مجهر الظّهير "الطائر" للترجي والنّجم السّابق للـ"نّسور" طارق ثابت الذي يعتبر أحد أنجب الـ"كوارجيّة" في الجهة اليمنى شأنه شأن "السّوبر ستار" في صفاقس وهو حاتم الطرابلسي. وقد تحدّث طارق عن الحوار المرتقب في رادس بعين المدرب وبقلب اللاعب الذي مازال قلبه يخفق للأزياء الذهبيّة. ويعتقد طارق الذي تقمّص أزياء الترجي كلاعب ثمّ كمدرّب مساعد أنّ المباراة ستكون مفتوحة على كلّ الاحتمالات وقد تشهد عدة سيناريوهات خاصّة أن الفريقين سيختاران الهجوم وسيبحثان عن الأهداف من أجل الخروج بنتيجة هذا المباراة التي تكتسي أهميّة كبيرة بالنّسبة إلى الجمعيتين. ذلك أن الترجي يريد تعميق الفارق الذي يفصله عن خصمه والابتعاد عنه قدر المستطاع وهو ما من شأنه يجعل حظوظه وافرة لإحراز اللّقب خاصّة في ظل الهوّة الكبيرة مع بقية المنافسين التقليديين على التاج المحلي. ومن جهته، يسعى "السي .آس. آس" إلى تدارك نصف العثرة التي مُني بها أمام قابس. الشيء الذي سيدفع أبناء الدريدي إلى فعل المستحيل للفوز على نادي "باب سويقة" والعودة بصيد وفير من رادس بالذات. ويجزم طارق بأن الفرجة مضمونة في هذا الـ"كلاسيكو" الذي يدخله الترجي بوضع خاصّ بالنظر إلى الهجمة الشّرسة التي يتعرّص لها البنزرتي الذي هدّد علانية برمي المنديل ما لم يُرفع عنه "الحصار". ويدافع طارق عن البنزرتي معتبرا أنه المدرب الأفضل في الساحة. ويعتقد أنه من واجب الجمهور دعمه. ومن حق الأنصار في المقابل المطالبة بتحسين الأداء لكن دون تشنّج. ويفسّر طارق غياب الإقناع بعامل أساسي وهو سوء توزيع اللاعبين في الميدان: أي عدم وضع كلّ "كوارجي" في المركز الملائم كما هو الشأن بالنسبة إلى الشعلالي وبقير وبن يوسف...وغيرهم. وعلاوة على "الفوضى" الواضحة على مستوى انتشار اللاعبين في الميدان يشير طارق إلى نقطة أخرى على درجة عالية من الأهميّة وهي التصرّف "السيء" في الزاد البشري. وهذه الحقيقة تَبرز من خلال "تجاهل" بن حتيرة والماجري وتضارب المواقف بشأن جاهزية "مايكل"...