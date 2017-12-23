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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
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كرة القدم
سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في الكلاسيكو... الفقي تحدث عن مباراة اليوم قائلا: «ياحسرة على مبارياتنا ضد الترجي التي دوما ما كانت تمتاز بالروح الرياضية العالية والفرجة والاندفاع والحماس.
النادي الصفاقسي تغير إيجابيا منذ قدوم المدرب لسعد الدريدي وهناك عزيمة فولاذية وروح انتصارية وكل ما اتمناه ان لا تؤثر عثرة السبت الماضي على نفسية اللاعبين. المطلوب ان يلعب اللاعبون على امكانياتهم ويستغلوا فترة الفراغ التي يمر بها الترجي بعد انسحابه من منافسات رابطة الابطال ...أعتقد أن التفوق في هذه المباراة سيتجسم بسيكولوجيا أولا لذلك أدعو المدرب الى رفع الضغط عن اللاعبين المطالبين بان يؤمنوا بحظوظهم ويلعبوا بدون حسابات.
أما من الكلاسيكوات السابقة فأتذكر مباراة 94 وانتصارنا على الترجي في العاصمة بالذات بنتيجة 2 - 1 وخاصة الهدف الذي سجله هيثم عبيد في مرمى شكري الواعر وعموما اتمنى ان تدور مباراة اليوم في كنف الروح الرياضية وليكن الانتصار للأجدر.

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كرة القدم
سفيان الفقي لاعب سابق بالنادي الصفاقسي:الابتعاد عن الضغط مفتاح الفوز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

يعتبر سفيان الفقي من ألمع اللاعبين الذين انجبهم النادي الصفاقسي وكان من الذين يبرزون بصفة خاصة في الكلاسيكو... الفقي تحدث عن مباراة اليوم قائلا: «ياحسرة على مبارياتنا ضد الترجي التي دوما ما كانت تمتاز بالروح الرياضية العالية والفرجة والاندفاع والحماس.
النادي الصفاقسي تغير إيجابيا منذ قدوم المدرب لسعد الدريدي وهناك عزيمة فولاذية وروح انتصارية وكل ما اتمناه ان لا تؤثر عثرة السبت الماضي على نفسية اللاعبين. المطلوب ان يلعب اللاعبون على امكانياتهم ويستغلوا فترة الفراغ التي يمر بها الترجي بعد انسحابه من منافسات رابطة الابطال ...أعتقد أن التفوق في هذه المباراة سيتجسم بسيكولوجيا أولا لذلك أدعو المدرب الى رفع الضغط عن اللاعبين المطالبين بان يؤمنوا بحظوظهم ويلعبوا بدون حسابات.
أما من الكلاسيكوات السابقة فأتذكر مباراة 94 وانتصارنا على الترجي في العاصمة بالذات بنتيجة 2 - 1 وخاصة الهدف الذي سجله هيثم عبيد في مرمى شكري الواعر وعموما اتمنى ان تدور مباراة اليوم في كنف الروح الرياضية وليكن الانتصار للأجدر.

البكوش
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