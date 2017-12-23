سوري يحلق لزبائنه بالمطرقة والبلطة

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أظهر مقطع فيديو لاجئا سوريا في البرازيل، يملك طريقة خاصة واستثنائية في الحلاقة، الأمر الذي جعله حديث المواقع الاجتماعية.
وقال اللاجئ عمار كلش "كنت أعمل في الحلاقة وأدرس في نفس الوقت، وكان الأمر صعبا جدا". وأشار إلى أنه غادر البلاد بعد نشوب الحرب هناك بعد أن أصبح مطلوبا للخدمة العسكرية. ويملك اللاجئ السوري، الذي ينحدر من دمشق، صالون حلاقة "كلش باربرز" في سيلانديا بالبرازيل. وظهر كلش في مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الإنترنت في البرازيل، حيث كان يستخدم بلطة ومطرقة لحلاقة رأس زبائنه.
ويرفض الحلاق المزاعم التي تقول إنه ينشر "الفيروسات" من خلال استخدام أدوات غير معقمة، حيث ذكر "يقول لي بعض الأشخاص إنني سأؤذي الناس بالاعتماد على هذه الطريقة في الحلاقة.. ولكنني قررت مواصلة عملي حتى أصبحت هذه الطريقة مشهورة وناجحة وغير مؤذية."
أظهر مقطع فيديو لاجئا سوريا في البرازيل، يملك طريقة خاصة واستثنائية في الحلاقة، الأمر الذي جعله حديث المواقع الاجتماعية.
وقال اللاجئ عمار كلش "كنت أعمل في الحلاقة وأدرس في نفس الوقت، وكان الأمر صعبا جدا". وأشار إلى أنه غادر البلاد بعد نشوب الحرب هناك بعد أن أصبح مطلوبا للخدمة العسكرية. ويملك اللاجئ السوري، الذي ينحدر من دمشق، صالون حلاقة "كلش باربرز" في سيلانديا بالبرازيل. وظهر كلش في مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الإنترنت في البرازيل، حيث كان يستخدم بلطة ومطرقة لحلاقة رأس زبائنه.
ويرفض الحلاق المزاعم التي تقول إنه ينشر "الفيروسات" من خلال استخدام أدوات غير معقمة، حيث ذكر "يقول لي بعض الأشخاص إنني سأؤذي الناس بالاعتماد على هذه الطريقة في الحلاقة.. ولكنني قررت مواصلة عملي حتى أصبحت هذه الطريقة مشهورة وناجحة وغير مؤذية."
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017