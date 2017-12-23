سوري يحلق لزبائنه بالمطرقة والبلطة

أظهر مقطع فيديو لاجئا سوريا في البرازيل، يملك طريقة خاصة واستثنائية في الحلاقة، الأمر الذي جعله حديث المواقع الاجتماعية.

وقال اللاجئ عمار كلش "كنت أعمل في الحلاقة وأدرس في نفس الوقت، وكان الأمر صعبا جدا". وأشار إلى أنه غادر البلاد بعد نشوب الحرب هناك بعد أن أصبح مطلوبا للخدمة العسكرية. ويملك اللاجئ السوري، الذي ينحدر من دمشق، صالون حلاقة "كلش باربرز" في سيلانديا بالبرازيل. وظهر كلش في مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على الإنترنت في البرازيل، حيث كان يستخدم بلطة ومطرقة لحلاقة رأس زبائنه.

ويرفض الحلاق المزاعم التي تقول إنه ينشر "الفيروسات" من خلال استخدام أدوات غير معقمة، حيث ذكر "يقول لي بعض الأشخاص إنني سأؤذي الناس بالاعتماد على هذه الطريقة في الحلاقة.. ولكنني قررت مواصلة عملي حتى أصبحت هذه الطريقة مشهورة وناجحة وغير مؤذية."