فلسطينـــي يسمّـــي توائمـــه :«قـــدس.. عـــاصمة.. فلسطــــين»

رزق مواطن فلسطيني من غزة بثلاثة توائم (ذكران وأنثى)، صباح اول امس، وأطلق عليهم أسماء قدس وعاصمة وفلسطين. وقال نضال يوسف السيقلي (30 عاما) من قطاع غزة، إنه يهدف بهذه التسمية إلى التأكيد على أن القدس عربية إسلامية كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وأضاف السيقلي أنه لم يجد أجمل من هذه الأسماء ليطلقها على توائمه الثلاثة.

وأكد الأب الفلسطيني على أنه سيطلق على مولودته المستقبلية اسم "أبدية"، معربا عن أمله في أن تفلح الجهود الفلسطينية والعربية في إسقاط القرار الأمريكي الأخير الذي أعلن فيه دونالد ترومب، في 6 ديسمبر الجاري، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.