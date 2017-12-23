فلسطينـــي يسمّـــي توائمـــه :«قـــدس.. عـــاصمة.. فلسطــــين»

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رزق مواطن فلسطيني من غزة بثلاثة توائم (ذكران وأنثى)، صباح اول امس، وأطلق عليهم أسماء قدس وعاصمة وفلسطين. وقال نضال يوسف السيقلي (30 عاما) من قطاع غزة، إنه يهدف بهذه التسمية إلى التأكيد على أن القدس عربية إسلامية كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.
وأضاف السيقلي أنه لم يجد أجمل من هذه الأسماء ليطلقها على توائمه الثلاثة.
وأكد الأب الفلسطيني على أنه سيطلق على مولودته المستقبلية اسم "أبدية"، معربا عن أمله في أن تفلح الجهود الفلسطينية والعربية في إسقاط القرار الأمريكي الأخير الذي أعلن فيه دونالد ترومب، في 6 ديسمبر الجاري، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.
رزق مواطن فلسطيني من غزة بثلاثة توائم (ذكران وأنثى)، صباح اول امس، وأطلق عليهم أسماء قدس وعاصمة وفلسطين. وقال نضال يوسف السيقلي (30 عاما) من قطاع غزة، إنه يهدف بهذه التسمية إلى التأكيد على أن القدس عربية إسلامية كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.
وأضاف السيقلي أنه لم يجد أجمل من هذه الأسماء ليطلقها على توائمه الثلاثة.
وأكد الأب الفلسطيني على أنه سيطلق على مولودته المستقبلية اسم "أبدية"، معربا عن أمله في أن تفلح الجهود الفلسطينية والعربية في إسقاط القرار الأمريكي الأخير الذي أعلن فيه دونالد ترومب، في 6 ديسمبر الجاري، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017