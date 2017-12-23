سيارة تتسلـــق المبانــي الشاهقـــة!

وضعت شركة "أو أيو" الأمريكية تصورًا جديدًا للسيارات في المستقبل، حيث صممتها في نماذج تمثلت بحجيرات شفافة يُمكنها التحرك أُفقيًا وعموديًا، ودخول المباني وتسلّقها وصولًا إلى أبوابها الداخلية.

وبحسب موقع "إرم نيوز"، استغنت الشركة في تصميمها عن المحرك، وكابينة، وصندوق السيارة التقليدي.

وتتكون الحجرة الشفافة من قاعدة عجلات ومحرك طاقة، حيث تعمل مركزيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي سيُحدد الوجهة المرجوة بدقة بدءًا من السير على الطرقات حتى تسلق المباني.