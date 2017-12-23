كيف ردّ رئيس الشيشان على عقوبات ترومــــــب؟

نشر رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، على حسابه في موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يرد من خلاله وبطريقته الخاصة على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، الأربعاء الماضي، عليه. ويظهر شريط فيديو رئيس الشيشان أثناء إجرائه تمارين لحمل الأوزان، قبل أن يقاطعه أحد موظفيه ليخبره بتفقد هاتفه، مما جعله يوقف تمارينه. وتلقى قاديروف، من خلال هاتفه، خبر فرض أمريكا عقوبات عليه وعلى 4 روس، بموجب قانون يعرف باسم "قانون ماغنيتسكي".

وبعد الاطلاع على الخبر، شرع قاديروف في الضحك "استهزاءً" من العقوبات.

وقال "إذن كنت ممنوعا من دخول أمريكا هل سأتقدم بطلب للحصول على تأشيرة؟ هل لدي أصول في البنوك الأمريكية؟". وتابع "لقد قلتها من قبل وسأكررها مرة أخرى لن أذهب إلى أمريكا حتى لو وعدوني بإعطائي كل احتياطات العملة في البلاد كجوائز".