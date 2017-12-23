كيم كاردشيان تقضي 13 ساعة لتغيير لون شعرها

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أعلنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استمرارها لمدة 13 ساعة متواصلة لتغيير لون شعرها من الأسود إلى اللون الأبيض الرمادي. وخاطبت كاردشيان متابعيها على "تويتر"البالغ عددهم 57.6 مليون شخص، قائلة "أمضيت الأيام السابقة في محاولة تغيير جذور شعري إلى اللون الأبيض، حيث يجب إجراء هذه العملية على مراحل حتى لا يتعرض الشعر إلى التقصف، ويحتاج الشعر الأبيض الرمادي لدرجة عناية فائقة للغاية"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. ولم تخفِ كاردشيان، قلقها إزاء طول المدة التي استغرقتها أثناء تغيير لون شعرها، وقالت: "بالطبع بدأ القلق يتسلل بداخلي من فشل الأمر، حيث قمت بالأمر على مرحلتين بلغت مدة الأولى 13 ساعة كاملة، وبلغت مدة المرحلة الثانية 5 ساعات، و لكن بعد نهاية العمل تأكدت أن النتيجة كانت تستحق الصبر لكل هذه الساعات الطويلة".
أعلنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استمرارها لمدة 13 ساعة متواصلة لتغيير لون شعرها من الأسود إلى اللون الأبيض الرمادي. وخاطبت كاردشيان متابعيها على "تويتر"البالغ عددهم 57.6 مليون شخص، قائلة "أمضيت الأيام السابقة في محاولة تغيير جذور شعري إلى اللون الأبيض، حيث يجب إجراء هذه العملية على مراحل حتى لا يتعرض الشعر إلى التقصف، ويحتاج الشعر الأبيض الرمادي لدرجة عناية فائقة للغاية"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. ولم تخفِ كاردشيان، قلقها إزاء طول المدة التي استغرقتها أثناء تغيير لون شعرها، وقالت: "بالطبع بدأ القلق يتسلل بداخلي من فشل الأمر، حيث قمت بالأمر على مرحلتين بلغت مدة الأولى 13 ساعة كاملة، وبلغت مدة المرحلة الثانية 5 ساعات، و لكن بعد نهاية العمل تأكدت أن النتيجة كانت تستحق الصبر لكل هذه الساعات الطويلة".
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017