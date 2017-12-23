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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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كيم كاردشيان تقضي 13 ساعة لتغيير لون شعرها
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العالمية
كيم كاردشيان تقضي 13 ساعة لتغيير لون شعرها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

أعلنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استمرارها لمدة 13 ساعة متواصلة لتغيير لون شعرها من الأسود إلى اللون الأبيض الرمادي. وخاطبت كاردشيان متابعيها على "تويتر"البالغ عددهم 57.6 مليون شخص، قائلة "أمضيت الأيام السابقة في محاولة تغيير جذور شعري إلى اللون الأبيض، حيث يجب إجراء هذه العملية على مراحل حتى لا يتعرض الشعر إلى التقصف، ويحتاج الشعر الأبيض الرمادي لدرجة عناية فائقة للغاية"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. ولم تخفِ كاردشيان، قلقها إزاء طول المدة التي استغرقتها أثناء تغيير لون شعرها، وقالت: "بالطبع بدأ القلق يتسلل بداخلي من فشل الأمر، حيث قمت بالأمر على مرحلتين بلغت مدة الأولى 13 ساعة كاملة، وبلغت مدة المرحلة الثانية 5 ساعات، و لكن بعد نهاية العمل تأكدت أن النتيجة كانت تستحق الصبر لكل هذه الساعات الطويلة".

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كيم كاردشيان تقضي 13 ساعة لتغيير لون شعرها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

أعلنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استمرارها لمدة 13 ساعة متواصلة لتغيير لون شعرها من الأسود إلى اللون الأبيض الرمادي. وخاطبت كاردشيان متابعيها على "تويتر"البالغ عددهم 57.6 مليون شخص، قائلة "أمضيت الأيام السابقة في محاولة تغيير جذور شعري إلى اللون الأبيض، حيث يجب إجراء هذه العملية على مراحل حتى لا يتعرض الشعر إلى التقصف، ويحتاج الشعر الأبيض الرمادي لدرجة عناية فائقة للغاية"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. ولم تخفِ كاردشيان، قلقها إزاء طول المدة التي استغرقتها أثناء تغيير لون شعرها، وقالت: "بالطبع بدأ القلق يتسلل بداخلي من فشل الأمر، حيث قمت بالأمر على مرحلتين بلغت مدة الأولى 13 ساعة كاملة، وبلغت مدة المرحلة الثانية 5 ساعات، و لكن بعد نهاية العمل تأكدت أن النتيجة كانت تستحق الصبر لكل هذه الساعات الطويلة".

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