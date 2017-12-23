ظلّ شاهدًا على عمق النضال المشترك ضد الاستعمار الفرنسي:تونس تُعيد رفات والد الزعيم المغاربي «آيت أحمد» إلى االجزائر

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الجزائر- الشروق-
أفلحت جهود السلطات الجزائرية والتونسية، في إعادة رفات والد الزعيم التاريخي المغاربي «حسين آيت أحمد»، بعد عقود من دفنه في مقبرة سيدي يحي بتونس العاصمة سنة 1958، ضمن أبرز الشواهد التاريخية على عمق النضال المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي ضد الوجود الاستعماري الفرنسي في البلدين.
وقال أفراد من محيط عائلة الزعيم التاريخي ومؤسس أقدم حزب جزائري معارض، لــ»الشروق» إن أمنية جدهم الأخيرة قد تحققت بإعادة دفن الرفات في مقبرة قرية آيت أحمد بعرش آث يحيى، في ولاية تيزي وزو 200 شمالي الجزائر العاصمة. وقد نظمت عائلة آيت آحمد صبيحة امس «وعدة» كبيرة حضرها جمع غفير للمشاركة في أحياء هذه المناسبة المزدوجة،المتمثلة في الذكرى السنوية الثانية لوفاة المجاهد دا الحسين ومناسبة إعادة رفاة والده ودفنه في أرض الوطن.ويعتبر الراحل حسين آيت أحمد من الزعماء المغاربة الذين ناضلوا من أجل وحدة الشعوب المغاربية وتحقيق مغرب الشعوب، وهو مؤسس أول حزب معارض في الجزائر جبهة القوى الاشتراكية» مباشرة غداة الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي. وولد حسين آيت أحمد عام 1926 في بلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو، والتحق بحزب الشعب الجزائري عام 1943 حينما كان يزاول دراسته في ثانوية بن عكنون في الجزائر العاصمة، وكان من المدافعين عن الكفاح المسلح من أجل الاستقلال.
التحق عام 1947 بالمكتب السياسي لحزب الشعب، وتولى قيادة أركان المنظمة السرية والتحضير للعمل المسلح لمقاومة الاحتلال الفرنسي.وأصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وفي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أعلن عن تشكيلها في القاهرة عام 1958.وبعد الاستقلال كان من بين زعماء انتفاضة القبائل ضد الرئيس أحمد بن بلة، كما عارض نظام الحزب الوحيد، وأسس جبهة القوى الاشتراكية، مما جر عليه حكماً بالإعدام لينفى بعدها إلى سويسرا في عهد بومدين بين عامي 1966 و1989.
الجزائر- الشروق-
أفلحت جهود السلطات الجزائرية والتونسية، في إعادة رفات والد الزعيم التاريخي المغاربي «حسين آيت أحمد»، بعد عقود من دفنه في مقبرة سيدي يحي بتونس العاصمة سنة 1958، ضمن أبرز الشواهد التاريخية على عمق النضال المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي ضد الوجود الاستعماري الفرنسي في البلدين.
وقال أفراد من محيط عائلة الزعيم التاريخي ومؤسس أقدم حزب جزائري معارض، لــ»الشروق» إن أمنية جدهم الأخيرة قد تحققت بإعادة دفن الرفات في مقبرة قرية آيت أحمد بعرش آث يحيى، في ولاية تيزي وزو 200 شمالي الجزائر العاصمة. وقد نظمت عائلة آيت آحمد صبيحة امس «وعدة» كبيرة حضرها جمع غفير للمشاركة في أحياء هذه المناسبة المزدوجة،المتمثلة في الذكرى السنوية الثانية لوفاة المجاهد دا الحسين ومناسبة إعادة رفاة والده ودفنه في أرض الوطن.ويعتبر الراحل حسين آيت أحمد من الزعماء المغاربة الذين ناضلوا من أجل وحدة الشعوب المغاربية وتحقيق مغرب الشعوب، وهو مؤسس أول حزب معارض في الجزائر جبهة القوى الاشتراكية» مباشرة غداة الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي. وولد حسين آيت أحمد عام 1926 في بلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو، والتحق بحزب الشعب الجزائري عام 1943 حينما كان يزاول دراسته في ثانوية بن عكنون في الجزائر العاصمة، وكان من المدافعين عن الكفاح المسلح من أجل الاستقلال.
التحق عام 1947 بالمكتب السياسي لحزب الشعب، وتولى قيادة أركان المنظمة السرية والتحضير للعمل المسلح لمقاومة الاحتلال الفرنسي.وأصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وفي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أعلن عن تشكيلها في القاهرة عام 1958.وبعد الاستقلال كان من بين زعماء انتفاضة القبائل ضد الرئيس أحمد بن بلة، كما عارض نظام الحزب الوحيد، وأسس جبهة القوى الاشتراكية، مما جر عليه حكماً بالإعدام لينفى بعدها إلى سويسرا في عهد بومدين بين عامي 1966 و1989.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017