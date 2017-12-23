العالـم يصرخ غضبا في وجه الصهاينة

تواصلت في عدة مدن عربية وعالمية المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها في تعد واضح على الحقوق الفلسطينية.

عواصم (وكالات)

وتظاهر الاف الأردنيين، امس، أمام السفارة الأمريكية في عمان رفضا لاعتبار الرئيسي الأمريكي دونالد ترومب، القدس عاصمة لإسرائيل. وتجمع المتظاهرين قرب مبنى السفارة في منطقة عبدون، غرب عمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهم يرفعون الأعلام الأردنية والفلسطينية، ولافتات منها: «القدس عاصمة فلسطين الأبدية» و»الحرية لفلسطين» و»العالم قال كلمته بوضوح»، في إشارة إلى تصويت 128 دولة، اول أمس، لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان اعتراف دونالد ترومب بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر. وفي ماليزيا شارك رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، امس، آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في العاصمة الإدارية بوتراجايا تضامنا مع مدينة القدس. وقال رزاق في كلمه أمام المتظاهرين: «لن نخاف من الولايات المتحدة ولا من علاقتنا الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترومب». كما شهدت ساحة الاستقلال وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة احتجاجاً على قرار ترومب، وقدّرت مصادر محلية عدد المشاركين بنحو مليون شخص في المظاهرات التي دعا إليها «مجلس علماء إندونيسيا» تحت شعار «ندونيسيا تتوحد من أجل القدس». وشارك فيها شخصيات رسمية وشعبية، بينهم رئيس مجلس الأمة ورئيس البرلمان ونائبه وحاكم العاصمة جاكرتا، إضافة إلى رئيس حركة نهضة العلماء ورئيس الحركة المحمدية. وتعهد شباب إندونيسيا بالعمل على تحرير القدس وفلسطين، وأعلنوا ذلك في أكبر حشد جماهيري بالعاصمة جاكرتا بعد أن استفزهم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترومب القدس عاصمة لإسرائيل. كما صعّدت الجالية الإسلامية في فرنسا من تحركاتها ونشاطاتها منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب إعلان القدس عاصمة إسرائيل، الأمر الذي فجّر غضبا وتعاطفا كبيرين لدى مسلمي فرنسا. وتعددت المبادرات والأنشطة التي قامت بها الجالية العربية والإسلامية من أجل إيصال صوتها للرأي العام الفرنسي، وإبراز عدالة قضية القدس التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية الإسلامية.

من جهة اخرى تبنى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا المنعقد في سويتو اول امس قرارا رسميا بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لجنوب أفريقيا لدى إسرائيل، وذلك انسجاما مع القيم والمبادئ التحررية للحزب ونصرة لشعب فلسطين وقضيته العادلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.